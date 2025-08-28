Cómo son las plantas suculentas luminosas que brillan en la oscuridad

Científicos lograron que suculentas generen luz verde, roja y naranja usando partículas sintéticas, pero advierten que el método aún no es viable para iluminación doméstica (NYT)

Las plantas ya nos ayudan de innumerables maneras: nos alimentan, nos visten y nos proporcionan el aire que respiramos. Algún día, también podrían ayudarnos a encontrar el camino al baño en la noche.

En un estudio publicado el miércoles en la revista Matter, investigadores de la Universidad Agrícola del Sur de China describen cómo crearon plantas que brillan en la oscuridad inyectando materiales sintéticos en los tejidos de suculentas vivas. Estas plantas biónicas pueden emitir luz de varios colores y “recargarse” con la exposición a la luz. Pero aún no están listas para el horario estelar (o la hora de acostarse).

Las suculentas se iluminaron en el Laboratorio Clave de Materiales de Base Biológica y Energía de la universidad. Los investigadores del laboratorio suelen explorar combinaciones de tecnología y plantas, como en un artículo de 2018 que describe el uso de nanopartículas de carbono para hacer que la fotosíntesis sea más eficaz.

Para este proyecto, querían crear “una lámpara vegetal viva y cargada de luz”, dijo Shuting Liu, afiliada del laboratorio y primera autora del artículo.

“Me sorprendió su belleza, casi como de esmeraldas brillantes”.

Aunque las plantas luminosas han ambientado muchos mundos de ciencia ficción y fantasía, solo han existido en nuestro mundo real desde la década de 1980, cuando investigadores de la Universidad de California, campus San Diego, insertaron un gen de luciérnagas en plantas de tabaco.

Un equipo de la Universidad Agrícola del Sur de China crea plantas que absorben energía y la liberan como luz (Crédito: Liu et al./Matter)

Más recientemente, otros grupos han creado plantas luminosas, como las petunias luminosas disponibles en el mercado. Estas se crearon con genes de bacterias y hongos bioluminiscentes.

En lugar de tomar prestado de otras especies, Liu y sus colegas decidieron trabajar con un material fabricado por el humano llamado aluminato de estroncio, el mismo material de las estrellas que brillan en la oscuridad y que puedes colocar en el techo de tu habitación.

A diferencia de la bioluminiscencia, que se produce por reacciones químicas continuas, el aluminato de estroncio tiene fosforescencia: absorbe y almacena la energía de la luz externa, y luego la libera lentamente a lo largo del tiempo.

Aunque ya se había incorporado aluminato de estroncio a las plantas, Liu quería ver si podía conseguir un brillo más intenso y duradero utilizando partículas más grandes, cada una del tamaño de un glóbulo rojo humano. Durante un tiempo, dijo, esto implicó un “continuo ensayo y error”, ya que inyectaba diferentes plantas.

En plantas como la col china y el potus o teléfono, las partículas se atascaban en el tejido vegetal, lo que producía manchas.

Finalmente, Liu recurrió a una suculenta en forma de roseta llamada Echeveria ‘Mebina’. En esta planta, descubrió que “el tamaño de los canales intercelulares es el adecuado” para producir un resplandor uniforme. En pocos segundos, una hoja entera brillaba, dijo. Me sorprendió su belleza, casi como de esmeraldas brillantes.

Tras la exposición a la luz externa, las plantas brillan brevemente con una intensidad equivalente a la de una vela, y siguen emitiendo resplandor posterior durante al menos dos horas. Al utilizar distintos materiales para fabricar las partículas, los investigadores crearon un bufé de colores, con especímenes rojos, naranjas y multicolores junto al clásico verde de las sustancias misteriosas de un laboratorio.

El uso de materiales fosforescentes en tejidos vegetales permite obtener hojas que emiten luz de varios colore (Crédito: Liu et al./Matter)

“Las imágenes luminiscentes son hermosas, y el enfoque funciona claramente”, dijo Scott Lenaghan, director del Centro de Biología Sintética Agrícola de la Universidad de Tennessee, quien no participó en la investigación.

Pero “las aplicaciones de la tecnología, tal como está, son relativamente limitadas”, dijo. Lograr una lámpara vegetal funcional con este método exigiría ampliar enormemente la duración de la luminiscencia, un reto importante, dijo.

Además, la técnica va en contra de la promesa ecológica de una planta que se ilumina a sí misma. Aunque las plantas modificadas de este modo podrían ser hipotéticamente fuentes de luz de bajo consumo, están llenas de materiales sintéticos cuyo impacto final se desconoce. “¿Qué ocurre con las micropartículas cuando la planta muere?”, preguntó Lenaghan. “Esta debería ser una preocupación primordial para cualquiera de estas tecnologías artificiales”.

Liu está de acuerdo en que queda mucho trabajo por hacer, incluso para reducir el impacto medioambiental, y espera que otros investigadores se unan a él. “En esta fase, nuestra prioridad era establecer la prueba de concepto”, dijo.

Sigue soñando con una luz nocturna para plantas, que imagina como “una pequeña suculenta bajo una cúpula de cristal, que brilla tranquilamente por sí sola al anochecer”, dijo. “Creo que se hará realidad”.

©The New York Times 2025