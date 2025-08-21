The New York Times

Bolsonaro planeaba pedir asilo en Argentina, según la policía brasileña

Reportajes Especiales - News

Por Ana Ionova

Guardar

La policía de Brasil encontró el borrador de una solicitud de asilo dirigida al presidente de Argentina, Javier Milei, donde el expresidente brasileño decía que sufría persecución política.

Jair Bolsonaro, expresidente brasileño acusado de planear un golpe de Estado, hizo planes para solicitar asilo político en Argentina el año pasado, dijo el miércoles la policía federal de Brasil, al citar un documento incautado en su celular.

La policía señaló que había recuperado del teléfono el borrador de una solicitud de asilo de 33 páginas dirigida al presidente de Argentina, Javier Milei, también mandatario de derecha. El documento decía que Bolsonaro sufría persecución política en Brasil, que esperaba ser encarcelado ilegalmente y que temía por su vida.

El documento no está fechado, pero la policía dijo que se guardó en el teléfono de Bolsonaro en febrero de 2024, dos días después de que llevara a cabo una operación contra el expresidente y unas dos decenas de sus aliados políticos. La policía detuvo a algunos de los principales colaboradores de Bolsonaro y registró sus casas y oficinas durante esa operación.

La policía dijo que no estaba claro si la solicitud de asilo se había enviado alguna vez a las autoridades argentinas. Pero argumentaron que demostraba que Bolsonaro había ideado planes para eludir una investigación sobre su papel en un intento de mantenerlo en el cargo tras perder las elecciones presidenciales de Brasil de 2022.

La embajada de Argentina en Brasil no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Extractos del borrador de la solicitud de asilo se incluyeron en un informe de 170 páginas de una investigación de la policía federal sobre las acusaciones de que Bolsonaro y su hijo, diputado en ejercicio en Brasil que actualmente se encuentra en Estados Unidos, habían presionado a autoridades extranjeras con el objetivo de socavar el poder judicial de Brasil y frustrar la causa contra él.

El hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ha visitado la Casa Blanca varias veces en los últimos meses para solicitar la intervención de Estados Unidos en el caso de su padre. El mes pasado, el presidente Trump citó el asunto cuando dijo que impondría aranceles del 50 por ciento a los productos procedentes de Brasil, y exigió que el país abandonara el caso contra el expresidente, quien es aliado de Trump.

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio, cuyo inicio está previsto para el 2 de septiembre. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, quien supervisa el caso, le ha ordenado llevar un monitor en el tobillo y mantenerse alejado de embajadas, al alegar que Bolsonaro presenta riesgo de fuga.

En una nueva sentencia dictada el miércoles, el juez De Moraes dijo que Bolsonaro había incumplido repetidamente las órdenes judiciales, y le dio 48 horas para aclarar por qué lo había hecho y explicar las pruebas que insinuaban que había planeado huir de Brasil.

