Dean Cain, quien interpretó a Superman, dice que se unirá a ICE

El actor le dijo a Fox News que se enlistará como agente de migración, a medida que el gobierno de Trump recluta más personal para robustecer su campaña de deportaciones.

Dean Cain, el actor que interpretó a Superman en una popular serie de televisión de la década de 1990, dijo el miércoles que se inscribirá para convertirse en un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El anuncio de Cain sucede en un momento en el que el gobierno de Trump presiona para contratar a miles de nuevos funcionarios para apoyar su campaña de deportaciones en todo el país.

Cain, de 59 años, publicó un video en su cuenta de Instagram el miércoles instando a la gente a unirse al ICE, enumerando los incentivos que el gobierno ha dicho que ofrecerá a los nuevos agentes. De fondo suena el tema musical de Superman.

Ese mismo día, Cain dijo en el programa Jesse Watters Primetime de Fox News que él también se incorporaba a la agencia: "Tomaré el juramento como agente del ICE lo antes posible", dijo, señalando que había sido nombrado ayudante del sheriff y que era agente de policía de reserva.

Como parte de su campaña de reclutamiento, el Departamento de Seguridad Nacional ha eliminado el límite de edad para los agentes del ICE. El mes pasado, el departamento anunció incentivos para los nuevos reclutas, como un bono de contratación de hasta 50.000 dólares, opciones de "reembolso y condonación de préstamos estudiantiles" y prestaciones de jubilación.

Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, declaró esta semana a Fox News que tenía previsto contratar a 10.000 agentes adicionales para el ICE y que el departamento ya había recibido 80.000 solicitudes. Cain dijo en su entrevista en Fox News que el ICE tendría ahora "80.000 y un reclutas".

Cuando se le preguntó si estaría "saltando de camionetas del ICE y deteniendo a tipos", Cain dijo que haría cualquier cosa que Todd Lyons, el director del ICE, le pidiera hacer, pero añadió que dudaba que "estaría en esa posición".

Representantes del ICE no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Cain, quien tiene más de 200 créditos como actor, pero probablemente es más conocido por su papel en Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman, es un abierto partidario del presidente estadounidense. "Me encanta el presidente Trump. He sido su amigo desde siempre", Cain le dijo a Variety el mes pasado.

Conforme el gobierno de Trump ha perseguido el objetivo del presidente de deportar a millones de personas, las detenciones migratorias han aumentado en todo el país en el primer semestre de 2025 y se duplicaron con creces en 38 estados, según investigaciones de The New York Times. La mayoría de las detenciones se han producido en estados con grandes poblaciones de migrantes, como Florida y Texas.

Para lograr los objetivos de deportación del gobierno, en los últimos meses el ICE ha estado utilizando tácticas más agresivas, incluyendo la detención de personas en las audiencias de los tribunales de migración.

Los agentes del ICE suelen llevar máscaras cuando realizan redadas migratorias. Sin embargo, Cain dijo que no llevaría una.

"Ahora mismo me he desenmascarado por completo", le dijo a Watters. "Y por mucho que mis padres quieran que lleve una máscara porque temen por ello, ni en sueños".

Claire Moses es reportera del Times en Londres, se enfoca en la cobertura de noticias de última hora y de tendencia.