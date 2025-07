“La venganza no es una política”: israelíes expresan su desacuerdo con la guerra en Gaza

Un manifestante usa un megáfono mientras participa en una protesta exigiendo el fin de la guerra en Gaza y la liberación de todos los rehenes, en Tel Aviv, Israel. REUTERS/Shir Torem

El horror ante la devastadora guerra de Israel en Gaza ha resonado durante meses en las capitales y en los campus universitarios del extranjero. Ahora, un número creciente de israelíes se manifiesta en contra de lo que describen como atrocidades cometidas en su nombre en el enclave palestino.

Manifestantes israelíes alzan retratos de niños palestinos asesinados en Gaza. Académicos, escritores, políticos y líderes militares retirados acusan al gobierno israelí de asesinatos indiscriminados y crímenes de guerra.

En los primeros meses de la guerra, la gran mayoría de los israelíes consideró la ofensiva una respuesta justa y necesaria al mortífero ataque liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, incluso si dudaban de que el objetivo a largo plazo del gobierno de eliminar a Hamás fuera alcanzable, según las encuestas de opinión.

A pesar de ello, la mayoría de los israelíes lleva mucho tiempo deseando un acuerdo que ponga fin a la guerra a cambio de la liberación de todos los rehenes que aún permanecen retenidos en Gaza y de un alivio para los soldados, exhaustos tras meses de conflicto mortal, según las encuestas.

Pero en los últimos meses, una minoría pequeña, pero cada vez más vocal, ha hecho angustiosos llamados a poner fin a la guerra por razones morales, aunque muchos israelíes ni siquiera sean conscientes de que tales protestas están ocurriendo. Muchos de los manifestantes quizá apoyaron el derecho de Israel a la legítima defensa tras el ataque de Hamás, pero muchos ahora afirman que ha ido demasiado lejos y que contraviene sus valores.

“Estamos al borde del abismo”, declaró Tamar Parush, de 56 años, profesora de sociología en el Sapir College, en el sur de Israel, durante una reciente protesta contra la guerra a la que asistieron cientos de israelíes en el concurrido cruce de Shaar Hanegev, cerca de la frontera con Gaza.

“La venganza no es una política”, afirmó, y añadió: “Podríamos haber librado una guerra más inteligente”.

Manifestantes llevan sacos de harina durante una protesta para exigir el fin de la guerra en Gaza y la liberación de todos los rehenes, en Tel Aviv, Israel. REUTERS/Ammar Awad

Al principio, estas voces de disenso interno se alzaban solo en los márgenes de la sociedad israelí.

Unas 1200 personas, en su mayoría civiles, murieron a manos de asaltantes palestinos durante el ataque de octubre, convirtiéndolo en el día más mortífero de la historia de Israel, y unas 250 más fueron tomadas como rehenes. Muchos israelíes responsabilizaron exclusivamente a Hamás del sufrimiento posterior en Gaza y afirmaron sentir poca compasión por los civiles.

Desde entonces, unos 60 000 palestinos han muerto en la guerra, según las autoridades sanitarias de Gaza, cuyo recuento no distingue entre combatientes y civiles, pero incluye a más de 10 000 niños. La guerra ha desplazado en varias ocasiones a la mayoría de los dos millones de habitantes de Gaza y ha llevado al territorio al borde de la hambruna. Más de 80 niños han muerto de hambre y desnutrición, según el Ministerio de Salud de Gaza.

A pesar de la grave crisis humanitaria, una encuesta realizada en mayo por el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv reveló que el 64,5 % de la población israelí no estaba en absoluto, o muy, preocupada por la situación humanitaria en Gaza.

Aproximadamente tres cuartas partes de los judíos israelíes creían que la planificación militar de Israel no debería tener en cuenta el sufrimiento de la población civil palestina en Gaza, o debería hacerlo mínimamente, según otra encuesta reciente del Instituto para la Democracia de Israel, un grupo de investigación independiente con sede en Jerusalén.

Sin embargo, el instituto afirmó que, con el tiempo, había detectado un ligero aumento en la proporción de judíos israelíes que consideraban que el sufrimiento debía tenerse en cuenta en gran medida, y una disminución moderada similar en quienes se declararon indiferentes.

Este aumento se refleja en el creciente malestar y activismo en el sector liberal de Israel.

“Ha habido un cambio perceptible en el discurso”, dijo Lee Mordechai, un historiador de la Universidad Hebrea de Jerusalén que ha estado documentando la guerra y cree que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, una acusación rechazada vehementemente por el gobierno israelí.

“Aún hay una crisis en el campo de la paz sobre lo que se puede y no se puede decir, pero la gente está hablando más abiertamente”, añadió el Dr. Mordechai.

Palestinos se reúnen mientras esperan que lleguen los suministros de ayuda a Gaza, en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, el 29 de julio de 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

A finales de mayo, habló en el campus de la Universidad Hebrea, donde decenas de estudiantes y profesores realizaron una vigilia silenciosa de media hora portando retratos de niños asesinados en Gaza. Se produjeron protestas simultáneas en la Universidad de Tel Aviv y otros campus.

Algunos israelíes prominentes también han dado la voz de alarma. Ehud Olmert, ex primer ministro, condenó lo que llamó la “cruel y criminal matanza de civiles” y la hambruna en Gaza como política gubernamental. Moshe Yaalon, ex jefe militar y ministro de Defensa, lleva meses advirtiendo sobre la limpieza étnica. Yair Golan, ex subjefe del ejército y líder de los Demócratas, un partido de oposición de izquierda, causó furor al afirmar que el gobierno estaba matando bebés “como pasatiempo”.

El gobierno israelí niega haber cometido crímenes de guerra en Gaza, aunque la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant. El ejército israelí insiste en actuar conforme al derecho internacional, afirmando que toma medidas para minimizar las bajas civiles y que libra una compleja campaña contra un enemigo que se oculta entre la población y se aprovecha de la infraestructura civil.

Un punto de inflexión se produjo aproximadamente un año después del inicio de la guerra, según el Dr. Mordechai, cuando surgieron informes sobre un plan israelí para trasladar a todos los residentes del norte de Gaza al sur. El gobierno no adoptó oficialmente el plan, propuesto por los comandantes de la reserva, pero los críticos afirmaron que algunos elementos del mismo se estaban desarrollando discretamente.

A mediados de marzo de este año, Israel puso fin a un alto el fuego de dos meses y reanudó los combates, una decisión que muchos israelíes consideraron principalmente política, para ayudar a Netanyahu a evitar que sus socios de coalición de extrema derecha derrocaran a su gobierno. Una investigación del New York Times concluyó que Netanyahu había actuado para prolongar y expandir la guerra, permitiendo a Israel derrotar y debilitar a más enemigos, pero también aplazando un ajuste de cuentas político interno.

Cientos de reservistas y oficiales retirados de la fuerza aérea israelí firmaron una carta abierta en abril instando al gobierno israelí a llegar a un acuerdo con Hamas para la devolución de los rehenes. «La continuación de la guerra no promueve ninguno de los objetivos declarados de la guerra y provocará la muerte de rehenes, soldados de las FDI y civiles inocentes», declaraba la carta, utilizando una abreviatura para referirse al ejército israelí. Cientos de soldados israelíes han muerto en Gaza.

Alrededor de 140.000 israelíes de diversos campos profesionales han firmado cartas similares, según Standing Together, una organización de base de israelíes judíos y árabes que ha encabezado protestas contra la guerra y defiende la paz y la igualdad.

Manifestantes sostienen carteles durante una protesta exigiendo el fin de la guerra en Gaza y la liberación de todos los rehenes, en Tel Aviv, Israel. REUTERS/Shir Torem

Miles de israelíes abarrotaron el principal centro de conferencias de Jerusalén en mayo para la “Cumbre de Paz de los Pueblos”, organizada por una coalición de más de 50 organizaciones locales por la paz y la justicia social. Comenzó con un minuto de silencio por todas las víctimas de la guerra: palestinos e israelíes, civiles y soldados.

Desde entonces, más de 1300 profesores universitarios han firmado una carta abierta denunciando lo que denominaron una “horrible letanía de crímenes de guerra e incluso crímenes de lesa humanidad, todos obra nuestra”.

“Hemos guardado silencio durante demasiado tiempo”, declaraba la carta, y añadía: “Es nuestro deber detener la masacre”.

Los exitosos autores israelíes David Grossman, Zeruya Shalev y Dorit Rabinyan se encontraban entre los numerosos escritores que firmaron otra carta expresando su “conmoción” por las acciones de Israel en Gaza. En los días posteriores al ataque de octubre de 2023, la Sra. Rabinyan había declarado que su compasión por el sufrimiento del otro bando estaba “paralizada”.

Los principales medios de comunicación nacionales rara vez han brindado una cobertura vívida de la crisis humanitaria en Gaza. Si bien el periódico de izquierdas Haaretz ha cubierto el sufrimiento, un popular canal de televisión de derechas, Canal 14, ofrece regularmente una plataforma para quienes exigen medidas aún más severas contra la población civil de Gaza.

Este mes, los activistas de Standing Together han estado manifestándose frente a los estudios de los principales canales de televisión israelíes para presionar a los periodistas locales para que informen sobre la terrible situación de hambre en Gaza.

“La gente debate en televisión sobre la hambruna o la deportación de los residentes de Gaza como si fueran opciones legítimas”, declaró Michael Sfard, abogado israelí de derechos humanos. “Pero una voz diferente intenta penetrar en el discurso público casi unificado”, añadió.

Criticar la conducta de los soldados también es un asunto delicado en un país donde la mayoría de los jóvenes judíos de 18 años son reclutados y muchos israelíes se resisten a acusar de crímenes de guerra a un ejército formado por sus propios familiares o amigos.

Itamar Avneri, concejal de Tel Aviv y fundador de Standing Together, explicó que por esa razón el grupo se cuidó de criticar al gobierno, no a los soldados.

“Esta es una guerra de destrucción”, declaró en la protesta cerca de la frontera con Gaza, y añadió: “Los gazatíes son nuestros vecinos”.

© The New York Times 2025.