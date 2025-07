¿Es hora de dejar de ignorar a tu familia de derechas?

Una familia observa el debate entre el republicano JD Vance y el demócrata Tim Walz, ambos candidatos a vicepresidente en las elecciones del año pasado en EEUU (REUTERS/Adam Gray)

No hace mucho, sentía que era mi deber cívico ser grosero con el hermano menor de mi esposa.

Conocí a Matt Kappler en 2012 y enseguida quedó claro que no teníamos nada en común. Él levantaba pesas al ritmo de death metal; yo salía a correr escuchando a Sondheim. Yo era uno de los redactores de discursos del presidente Barack Obama y tenía un título de la Ivy League; él era un gran fan de Joe Rogan y obtuvo su licencia de electricista. Mis primeros recuerdos de Matt son vagos, ya que yo intentaba sobre todo impresionar a sus padres. Aun así, nos llevábamos bien y charlábamos amigablemente en vacaciones y en eventos familiares.

Luego llegó la pandemia y nuestras preferencias comenzaron a parecer algo más que diferencias de gustos. Estábamos en bandos opuestos de una guerra civil cultural. La división más profunda era la vacunación. No me sorprendió que Matt no se vacunara contra el Covid. Pero me dejó perplejo. Rechazar una vacuna durante una pandemia me parecía un rechazo a la ciencia y a la supervivencia. Sentí que estaba rompiendo el contrato social que, hasta ese momento, había imaginado que compartíamos.

Si Matt hubiera sido un amigo en lugar de un familiar, probablemente habría cortado el contacto por completo. Tal y como estaban las cosas, en las raras ocasiones en las que nos veíamos, siempre al aire libre, le hablaba con comentarios desaprobadores.

“¿Te va bien en el trabajo?“.

“Mmm”.

Mi frialdad no era personal. Era estratégica. Ser antipático con las personas que rechazaban la vacuna me parecía lo correcto. ¿De qué otra manera podríamos motivarlos a cambiar de actitud?

No era el único que pensaba así. Un ensayo de 2021 para USA Today declaraba: “Es hora de empezar a rechazar a los ‘reticentes a la vacuna’”. Un artículo del L.A. Times iba más allá y argumentaba que, para crear “momentos de aprendizaje”, podría ser necesario burlarse de la muerte de algunos antivacunas.

El rechazo como forma de rendir cuentas se remonta a milenios atrás. En la antigua Atenas, un ciudadano considerado una amenaza para la estabilidad del Estado podía ser “ostracizado”, es decir, expulsado de la sociedad durante una década. Durante gran parte de la historia, el destierro se consideraba tan severo que sustituía a la pena capital. El objetivo de la letra escarlata de Hester Prynne era mostrar que había violado las normas y disuadir a otros de hacerlo.

Pero eso era antes de las redes sociales. Vivimos en un mundo de fandoms online, información en la que cada uno elige su propia aventura y relaciones parasociales. Pocas personas que perdieron amigos por la vacuna cambiaron de opinión. Simplemente hicieron nuevos amigos. Los exiliados de una versión de la sociedad fueron rápidamente acogidos por otra, un universo alternativo lleno de traficantes de agravios y teóricos de la conspiración que prosperaban con historias de conservadores victimizados.

Se ha producido una clasificación en bandos de creencias, tanto algorítmicamente como en la vida real. Esto dicta con quién nos emparejan en las aplicaciones de citas y dónde vivimos. Bloqueamos a aquellos con los que no estamos de acuerdo en Internet, abandonamos los chats grupales, no acudimos a la cena de Acción de Gracias. Datos recientes sugieren que, hoy en día, uno de cada cinco estadounidenses está distanciado de un miembro de su familia por motivos políticos. Sin duda surgirán más puntos de profundo desacuerdo: sobre la represión migratoria de Trump y el uso del ejército en asuntos internos, sobre los mandatos MAHA de Robert F. Kennedy Jr., sobre el antisemitismo, sobre un megaproyecto de ley que quita la asistencia sanitaria a los pobres mientras reduce los impuestos a los ricos.

Nadie está obligado a pasar tiempo con personas que no le importan. Pero aquellos de nosotros que sentimos la obligación de rechazar estratégicamente a alguien debemos preguntarnos: ¿qué se ha conseguido con todo este rechazo? No solo es ineficaz, sino que es contraproducente.

Hoy en día, el ostracismo puede perjudicar más al que lo practica que al que lo sufre.

Ojalá pudiera decir que aprendí esto a través de la autorreflexión y el estudio. Lo que realmente sucedió es que empecé a practicar surf. Después de mudarme a la costa de Jersey en 2022, me apunté a clases. A pesar de mi avanzada edad de 35 años y mi falta de talento natural, me enganché. Matt era el único otro surfista que conocía. Dejé a un lado mi hostilidad por principios.

Desde el momento en que empezamos a remar juntos, me di cuenta de que mi estrategia de indiferencia había fracasado. Yo había pasado el pico de la pandemia en una burbuja cultural, y él había hecho lo mismo. Mientras conducíamos hacia un lugar para practicar surf o nos poníamos los trajes de neopreno, a menudo expresaba opiniones —sobre las ventajas del vigilantismo o los beneficios para la salud de las inyecciones de células madre mexicanas— que me parecían un poco descabelladas.

¿De dónde viene todo esto? Me preguntaba. La respuesta era casi siempre “el podcast de Joe Rogan”.

Supuse que nuestro experimento con nuestro compañero de surf fracasaría estrepitosamente o que Matt se pasaría a mi bando. Ninguna de esas cosas ocurrió. En cambio, las conexiones que encontramos eran minúsculas y no tenían nada que ver con la política. Coincidimos en que “Shrimply Irresistible” es el nombre perfecto, tan malo que resulta bueno, para un restaurante de marisco, y que “Love Story” de Taylor Swift es un clásico. Aunque sigo sin considerarme fan de Rogan, compartimos nuestro aprecio por su entrevista con la leyenda del surf Kelly Slater. Matt y yo seguimos siendo muy diferentes, pero hemos llegado a lo que, en la América actual, es una conclusión radical: no siempre aprobamos las decisiones del otro, pero nos caemos bien.

Ayudó el hecho de que, en el océano, nuestros puestos en la jerarquía se invirtieran. Matt es un surfista muy bueno, se le podría llamar “de élite”, y yo no lo soy. Según las reglas no escritas del surf, él tenía derecho a menospreciarme. Pero nunca lo hizo. Su generosidad en el agua me hizo replantearme mi propio comportamiento en tierra.

Tres años después de mi primera clase de surf, Matt y yo no hemos cambiado realmente la opinión del otro sobre las principales cuestiones nacionales. Pero nos hemos cambiado mutuamente. Su valentía en el surf de alto riesgo me hizo más valiente. Su capacidad para “saltar el precipicio”, lanzándose desde las olas rompientes, me ayudó a frenar mi tendencia a pensar demasiado. Marginarlo no habría cambiado su comportamiento, y habría empeorado mi propia vida.

Sospecho que lo mismo le pasa a Matt. Aunque nunca le he preguntado si nuestra amistad le ha hecho más abierto de mente —nos daría vergüenza—, estoy seguro de que la respuesta es sí. El año pasado, cuando consideré brevemente presentarme a las elecciones, Matt dijo que votaría por mí. Cuando le pregunté por qué, su respuesta no tuvo nada que ver con el partido o la política. “Eres un tipo normal”, me dijo. “Paseas al perro”.

Cuando comparto historias sobre el surf con mi cuñado, la gente suele contarme sobre relaciones en sus propias vidas que se han visto empujadas al límite por la política. A veces, están orgullosos de los lazos que han roto. Más a menudo, esperan encontrar una manera de seguir adelante. ¿Cómo podemos romper las burbujas de desinformación? ¿Se pueden reparar las amistades fracturadas en la era Trump?

Mi consejo es siempre el mismo. Nuestras diferencias son significativas, pero permitir que lo sean todo es parte de cómo hemos llegado hasta aquí. Cuando cortamos el contacto o dejamos que los algoritmos nos clasifiquen en facciones enfrentadas, olvidamos que no hace mucho tiempo solíamos tener temas de conversación que no tenían que ver con la política. El rechazo favorece a los demagogos, facilitándoles la tarea de dividirnos e incluso, en algunos casos, incitar a la violencia.

Por supuesto, hay algunas personas tan comprometidas con la maldad que eso las define. Si Stephen Miller quiere una clase de surf, la rechazaré. Pero, ¿la mayoría de la gente es así? En una época en la que el destierro resulta contraproducente, mantener la puerta abierta a una amistad improbable no es una traición a los principios, sino una afirmación de ellos.

© The New York Times 2025.