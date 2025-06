El MI6 nombra a su primera jefa, la espía de carrera Blaise Metreweli

Metreweli, Blaise British Secret Intelligence Service Espionage and Intelligence Services Appointments and Executive Changes International Relations Women and Girls Bond, James (Fictional Character) Cambridge University Great Britain London (England) Europe

Una ex "Q" será la primera mujer que dirija el servicio de inteligencia exterior británico en los 116 años de historia de la agencia.

"Q" será la nueva "C", y esa es la parte menos histórica del anuncio hecho el domingo por el gobierno británico de que había nombrado a Blaise Metreweli jefa del Servicio Especial de Inteligencia. Metreweli será la primera mujer jefa de la agencia de espionaje, conocida como MI6, en sus 116 años de historia.

Funcionaria de carrera del MI6, Metreweli ha sido recientemente directora general de tecnología e innovación, un cargo comúnmente conocido como Q, familiar para los aficionados de la serie de James Bond en la que él (siempre ha sido un hombre) provee a 007 con relojes de pulsera con armas o coches deportivos Aston Martin equipados con asientos eyectables.

Este otoño, Metreweli sucederá a Richard Moore como jefe del MI6, un puesto que se conoce con la letra C desde que el primer jefe del Servicio Especial de Inteligencia, Mansfield Cumming, firmaba sus directivas con C a principios del siglo XX. Por tradición, el único funcionario identificado públicamente en el MI6 es el jefe.

Para ser el jefe de una agencia de espionaje, Moore era una figura pública poco habitual. Se movía entre la inteligencia y la diplomacia, y fue embajador británico en Turquía tras empezar como agente de campo. Metreweli, por el contrario, ha pasado toda su carrera en los servicios de inteligencia y prácticamente no tiene perfil público.

Se incorporó al servicio en 1999 tras estudiar antropología en la Universidad de Cambridge y desempeñó funciones operativas en Medio Oriente y Europa, según el gobierno de Reino Unido, que anunció el nombramiento mientras el primer ministro Keir Starmer volaba a Canadá para asistir a una cumbre de líderes del Grupo de los 7.

En una declaración, Starmer calificó el nombramiento de "histórico" y no dejó lugar a dudas sobre lo que está en juego en el puesto de Metreweli.

"El Reino Unido se enfrenta a amenazas a una escala sin precedentes", dijo, "ya sean agresores que envían sus barcos espía a nuestras aguas o piratas informáticos cuyas sofisticadas tramas cibernéticas pretenden perturbar nuestros servicios públicos".

Metreweli, que tiene 47 años, dijo: "Es un honor que se me pida que dirija mi Servicio". Dijo que el MI6 desempeñaba un papel vital para "mantener a salvo al pueblo británico" y que esperaba "continuar esa labor junto a los valientes oficiales y agentes del MI6 y nuestros numerosos socios internacionales".

En 2022, Metreweli fue entrevistada bajo el seudónimo de Ada por The Financial Times para un artículo sobre la vida de las mujeres espías británicas. Dijo que ser agente era el único trabajo que siempre había deseado y que de joven había aprendido oficios de aficionada, como un sistema de cifrado conocido como cifrado francmasón.

Entre las cuestiones delicadas a las que se enfrentará Metreweli está cómo tratar con la CIA y otras agencias de inteligencia de Estados Unidos mientras el presidente Donald Trump esté en la Casa Blanca. Gran Bretaña es miembro de una alianza para compartir inteligencia, los Cinco Ojos, junto con Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Pero las simpatías de Trump por el presidente Vladimir Putin de Rusia han suscitado dudas sobre si los aliados deben compartir inteligencia sensible con Estados Unidos. En 2018, Trump públicamente se puso del lado de Putin en contra de sus propias agencias de inteligencia sobre la cuestión de si agentes rusos intentaron amañar las elecciones presidenciales de 2016.

Moore intentó reforzar los lazos con la CIA haciendo una rara aparición conjunta el pasado otoño con William Burns, exdirector de la agencia, en una conferencia en Londres. En aquel momento, Moore advirtió de que los agentes de inteligencia rusos trataban de desestabilizar los países europeos, señalando que "se han vuelto un poco salvajes".

Al elegir a una experta como primera mujer jefa del espionaje, el gobierno británico siguió el manual utilizado por Trump en su primer mandato, cuando nombró a Gina Haspel, una experimentada funcionaria de la CIA, para ser la primera mujer directora de esa agencia. Haspel había dirigido la estación de la CIA en Londres.

Metreweli fue una de las dos finalistas para el puesto, ambas mujeres, según un funcionario con conocimiento del proceso de selección. La otra era Barbara Woodward, quien ocupa el cargo de representante permanente de Gran Bretaña ante las Naciones Unidas. Anteriormente había trabajado en la embajada en Pekín, cuando el primer ministro David Cameron proclamó una "era dorada" en los lazos entre Gran Bretaña y China.

Moore ha dicho desde hace tiempo que quería aportar más diversidad racial y de género al MI6. El año pasado, renunció a su pertenencia a un club de élite masculino de Londres, el Garrick, después de que sus miembros se resistieran a admitir a mujeres. Más tarde, el club votó a favor de admitir a mujeres.

Moore también dijo que el MI6 necesitaba trabajar más con personas de fuera, especialmente con empresas tecnológicas, para explotar herramientas como la inteligencia artificial para la recopilación de inteligencia. "A diferencia de Q en las películas de Bond, no podemos hacerlo todo internamente", dijo.

Los funcionarios británicos han disfrutado durante mucho tiempo del glamour que las películas de Bond han dado al MI6. Pero la promoción de Metreweli equivale a ponerse al día: la actriz Judi Dench interpretó por primera vez a M, la jefa ficticia del MI6, en la película de 1995 Goldeneye (Ian Fleming, el autor de la serie, utilizó la inicial M en lugar de C). En la película, Dench en el papel de M se refiere a Bond, interpretado entonces por Pierce Brosnan, como un "dinosaurio sexista y misógino, una reliquia de la Guerra Fría".

Mark Landler es el jefe de la corresponsalía en Londres del Times. Cubre el Reino Unido así como la política exterior estadounidense en Europa, Asia y Medio Oriente. Es periodista desde hace más de tres décadas.