Kennedy retira a todos los expertos del panel de vacunas de los CDC

Vaccination and Immunization United States Politics and Government Appointments and Executive Changes Regulation and Deregulation of Industry Advisory Committee on Immunization Practices Centers for Disease Control and Prevention Health and Human Services Department Kennedy, Robert F Jr Trump, Donald J

El secretario de Salud de EE. UU. decidió "jubilar" a los 17 miembros de un comité que toma decisiones importantes sobre quiénes reciben inmunizaciones, incluidas las vacunas infantiles.

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de Estados Unidos, despidió el lunes a los 17 miembros del comité asesor sobre inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), y afirmó que la medida restablecería la confianza del público en las vacunas.

Alrededor de dos tercios del panel habían sido nombrados en el último año del gobierno de Joe Biden, señaló Kennedy al anunciar su decisión en una columna de opinión para The Wall Street Journal.

Los asesores de vacunas de los CDC ejercen una enorme influencia. Revisan cuidadosamente los datos sobre las vacunas, debaten las evidencias y votan sobre quién debe vacunarse y cuándo. Las compañías de seguros y los programas gubernamentales como Medicaid están obligados a cubrir las vacunas recomendadas por el panel.

El comité debía reunirse del 25 al 27 de junio. No está claro cuándo se anunciarán los nuevos miembros, pero la reunión se celebrará según lo previsto, según un comunicado publicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Esta es la última de una serie de medidas que Kennedy, un escéptico de las vacunas, ha tomado para desmantelar décadas de normas de políticas públicas sobre inmunizaciones. Un panel asesor más afín a las opiniones de Kennedy tiene el potencial de alterar significativamente --o incluso suprimir-- las recomendaciones de inmunización a los estadounidenses, incluidas las vacunas infantiles.

La decisión contradice directamente una promesa que Kennedy hizo al senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, durante sus audiencias de confirmación, cuando dijo que no alteraría el panel, denominado Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por su sigla en inglés).

"Por supuesto, ahora el temor es que el ACIP se llene de gente que no sepa nada de vacunas, salvo sospechas", escribió el senador Cassidy en X.

Los expertos en salud pública reaccionaron enérgicamente al anuncio de Kennedy, calificándolo como una decisión extrema e imprudente.

"No creo que haya otra forma de expresarlo que no sea diciendo que se trata de un desastre de salud pública absoluto", dijo Sean O'Leary, presidente del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Americana de Pediatría.

Lejos de restablecer la confianza, la medida exacerbará la desconfianza en las vacunas, dijo O'Leary. "Tanto los padres como los pediatras están realmente confundidos por las medidas que se están tomando ahora, y esto solo va a empeorar las cosas".

O'Leary señaló que la academia de pediatría seguiría dando consejos y recomendaciones sobre el calendario de vacunación.

Richard Besser, quien fue director en funciones de los CDC en 2009, dijo que la decisión de Kennedy era insólita y poco sorprendente al mismo tiempo.

"El secretario Kennedy no ha ocultado su programa antivacunas", dijo Besser. "Él, más que nadie en nuestro país, ha trabajado para socavar la confianza de la gente en las vacunas".

"Con un comité configurado con personas afines al secretario, los médicos, las enfermeras y los farmacéuticos que asesoran van a tener grandes problemas", añadió.

En la columna, Kennedy dijo que iba a "jubilar" a los miembros, y repitió sus frecuentes críticas de que el panel "ha estado plagado de persistentes conflictos de intereses".

"El público debe saber que la ciencia imparcial guía las recomendaciones de nuestras agencias de salud", dijo. "Esto garantizará que el pueblo estadounidense reciba las vacunas más seguras posibles".

Dijo erróneamente que la mayoría de los miembros del comité habían recibido importantes fondos de empresas farmacéuticas.

La idea de que las decisiones de los miembros del comité se basan en conflictos financieros es "objetivamente incorrecta, y se puede consultar el expediente para comprobarlo", dijo O'Leary, quien actúa como enlace con el comité desde la academia pediátrica.

De hecho, los miembros del ACIP son examinados para detectar conflictos de intereses importantes, y no pueden poseer acciones ni formar parte de consejos asesores u oficinas afiliadas a fabricantes de vacunas.

"Las acusaciones del secretario Kennedy sobre la integridad del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC son completamente infundadas y tendrán un impacto negativo significativo en los estadounidenses de todas las edades", dijo en un comunicado Tina Tan, presidenta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América.

"Destituir unilateralmente a todo un grupo de expertos es imprudente, corto de miras y gravemente perjudicial", dijo.

Si los miembros del ACIP tienen un conflicto de intereses --por ejemplo, si una institución en la que trabajan recibe dinero de un fabricante de medicamentos--, lo revelan y se eximen de las votaciones relacionadas.

En su columna, Kennedy afirmaba que el 97 por ciento de los formularios de declaración financiera de los miembros del ACIP tenían omisiones. Pero la estadística procedía de un informe de un inspector general de 2009, que descubrió que el 97 por ciento de los formularios tenían errores, como fechas omitidas o información en la sección equivocada, no conflictos financieros significativos.

"Creo que RFK Jr. es un teórico de la conspiración, y de eso trata este documento", dijo Paul Offit, quien trabaja como asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés).

"Se trata de la influencia indebida de las grandes farmacéuticas", dijo Offit. "Es un mensaje que ha estado lanzando durante los últimos 20 años".

Kennedy también afirmó que el panel trabajaba en secreto. "Para empeorar las cosas, los grupos que informan al ACIP se reúnen a puerta cerrada, violando el principio legal y ético de transparencia, crucial para mantener la confianza pública", escribió en el artículo de opinión de The Journal.

Aunque los grupos de trabajo individuales pueden reunirse en privado, las reuniones del comité, así como los materiales presentados a los miembros, son públicos. Los miembros se reúnen durante varios días, revisando los datos de seguridad y eficacia de las vacunas, debatiendo la política y escuchando a expertos y a miembros del público.

Bajo la dirección de Kennedy, la FDA ha limitado la disponibilidad de las vacunas covid a los adultos mayores de 65 años y a los estadounidenses con determinadas condiciones subyacentes.

Luego, Kennedy anunció que los CDC dejarían de recomendar las vacunas para los niños sanos o las mujeres embarazadas, una decisión que normalmente habría correspondido a la agencia de la ACIP. (Los CDC cambiaron entonces su recomendación para los niños sanos, exigiendo consultas con los proveedores, pero la abandonaron para las mujeres embarazadas).

Estos cambios han creado confusión sobre la futura cobertura de las vacunas por parte de los seguros, con informes dispersos de mujeres embarazadas que han sido rechazadas en las farmacias. Algunos expertos esperaban que la reunión del ACIP prevista para finales de este mes aclarara la elegibilidad.

"Si esto conduce a que no se recomienden las vacunas, millones de personas podrían perder el acceso, pagar más por las vacunas y por enfermedades prevenibles, y los niños correrán un mayor riesgo de contraer enfermedades a las que no nos hemos enfrentado en décadas", dijo en un comunicado Thomas R. Frieden, quien fue director de los CDC bajo la presidencia de Barack Obama.

Como director del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Kennedy ha recortado miles de millones de dólares a las agencias sanitarias estatales, incluidos los fondos necesarios para modernizar los programas estatales de vacunación infantil.

También supervisa los Institutos Nacionales de Salud, que interrumpieron la financiación de investigadores que estudian la reticencia ante las vacunas y cancelaron programas destinados a descubrir nuevas vacunas para prevenir futuras pandemias.

El departamento también ha puesto fin a trabajos cruciales para desarrollar una vacuna contra el VIH y a un contrato para una vacuna contra la gripe aviar.

El presupuesto propuesto por el gobierno de Donald Trump para el próximo año fiscal elimina la financiación de programas que proporcionan vacunas que salvan vidas en todo el mundo, incluidas las inmunizaciones contra la polio.

El senador Chuck Schumer, líder demócrata por Nueva York, condenó la decisión de despedir a expertos cuya misión protegía a todos los estadounidenses de las enfermedades.

"Acabar con todo un grupo de expertos en vacunas no fomenta la confianza, la destroza, y lo que es peor, envía un mensaje escalofriante: que la ideología importa más que las evidencias, y la política más que la salud pública", dijo.

Kennedy tiene autoridad para añadir o retirar miembros del panel de los CDC. Ahora, el gobierno de Trump no tiene que esperar hasta 2028 para nombrar una mayoría de nuevos miembros, escribió Kennedy.

Los miembros del ACIP suelen tener mandatos de cuatro años que se solapan. Entre sus miembros hay epidemiólogos, médicos especialistas en enfermedades infecciosas, pediatras y expertos en vacunas. El gobierno de Biden nombró a los 17 miembros actuales, incluidos los 13 nombrados el año pasado, según una declaración del departamento de salud.

Apoorva Mandavilli reporta sobre ciencia y salud en el mundo para el Times, y se enfoca en las enfermedades infecciosas, las pandemias y los organismos de salud pública que intentan gestionarlas.