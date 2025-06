Reseña de 'Ballerina': ¡Baila, asesina, baila!

Movies de Armas, Ana Huston, Anjelica Byrne, Gabriel McShane, Ian Reddick, Lance Reedus, Norman Reeves, Keanu Wiseman, Len Ballerina (Movie)

Ana de Armas protagoniza esta lujosa orgía de asesinatos en masa con una trama diminuta impulsada únicamente por motivos arteriales

Con un título en inglés tan engorroso como la mitología de la que deriva, From the World of John Wick: Ballerina (Ballerina: del universo de John Wick) es un esfuerzo frío como el hielo y encaprichado consigo mismo por acoplar otro vagón al tren del dinero de la franquicia. Lamento informar de que el asesino protagonista encarnado por Keanu Reeves no aparece con tutú.

Sin embargo aparece, aunque muy brevemente, para que no perdamos el interés antes de la prometida quinta entrega. Ambientada durante los acontecimientos de John Wick 3: Parabellum (2019), Ballerina está embelesada con Eve Macarro (Ana de Armas), una ágil y encantadora huérfana que vio cómo asesinaban a su padre y está obsesionada con la venganza. Admitida en la Ruska Roma, un clan casi secta cuya escuela de ballet es la fachada de un centro de entrenamiento de asesinos a sueldo, Eva practica piruetas y puñetazos con igual entusiasmo. Tiene los dedos de los pies ensangrentados, pero su determinación es inquebrantable.

Una lujosa orgía de asesinatos en masa, Ballerina baila de un sangriento combate a otro, con una trama diminuta (escrita por Shay Hatton) impulsada únicamente por motivos arteriales. Mientras Eva desafía a la directora de la escuela de ballet (Anjelica Huston, más formidable que una sala llena de Baryshnikovs) para perseguir al bien protegido jefe de un clan rival, la película atiende la llama de la franquicia con una lista de tropos familiares del mundo de Wick. Como las secuencias de lucha increíblemente creativas, perfectamente ejecutadas y totalmente ridículas, que incluyen al padre de Eve superando sin ayuda a un barco cargado de asesinos, o a Eve arrasando a los letales habitantes de todo un pueblo austriaco. El armamento extravagante es un hecho, y Ballerina se deleita desplegando de todo, desde caros utensilios de cocina hasta patines de hielo. Incluso hay un tipo corpulento parecido a Dolph Lundgren, que empuña un lanzallamas.

De vez en cuando, la febril matanza se detiene respetuosamente para permitir que leyendas inglesas e irlandesas de la actuación inyecten breves momentos de gravedad. El amenazador y elegante Winston de Ian McShane aparece para dar consejos de padre adoptivo y soltar turbias pistas sobre el verdadero linaje de Eve, y Gabriel Byrne aparece como el misterioso jefe de la familia rival y portador de más secretos familiares. Es demasiado para Eve, quien parece más aliviada que asustada cuando aparece el propio Wick con un contrato para detener su masacre personal. Sospecho que el público estará igualmente agradecido.

[Video: Watch on YouTube.]

Sin embargo, aunque las caras reconocibles son agradables (incluida la del maravilloso Lance Reddick, fallecido en 2023, como el afable gerente del Hotel Continental), lo que falta es cualquier sentido de la diversión. De Armas es la perfección física, pero siempre me ha parecido aburrida, y aquí parece ajena a la agradable tontería de ser un personaje que hace pliés de día y pistolazos de noche. Eso deja la escena más divertida de la película a Norman Reedus como un fugitivo andrajoso llamado Daniel Pine, refugiado en el Hotel Continental de Praga con su hija pequeña. Aparentemente empeñado en mantener su personaje de Daryl Dixon de The Walking Dead, Reedus está tan fuera de lugar en este mundo vestido a medida como un zombi de verdad. Sin embargo, el hecho de que la película se centre en el secuestro de niñas con fines nefastos y mal definidos me borró la sonrisa de la cara, y el olor a trata de personas me resultó imposible de ignorar.

Tan asexuada como cualquier obra de Tim Burton, Ballerina se atiene a un acuerdo aparentemente tácito de que las franquicias de acción para adultos de hoy en día deben ser castas, casi asuntos postsexuales. Las mujeres hermosas ascienden en la jerarquía de los asesinos, pero nunca se quitan sus ajustados atuendos. Esta esterilidad no solo significa la prohibición de la desnudez: impone una rigidez emocional y espiritual que sustituye los acercamientos cariñosos por los desprecios de sabelotodo. No olvidemos que uno de los grandes placeres de las primeras películas de James Bond eran sus descansos sexis.

Dirigida por Len Wiseman, con eficiencia profesional, Ballerina es a la vez insultantemente sencilla y exasperantemente obtusa. Su tumulto no modulado deja poco espacio para los matices o la personalidad. Para el momento en que vemos a Reeves,quien posiblemente murió en John Wick 4 (2023), su Wick luce como una aparición fantasmal, un recordatorio sobrenatural de por qué estamos viendo esta película. Su presencia solo pone de relieve las carencias de esta película: de actitud, de guiños a sí mismo, de ser cool de forma juguetona y sin esfuerzo. Sobre todo, se nos recuerda que éste es el mundo de Keanu, y que todos los demás están simplemente de visita.

Ballerina Clasificación R por fuego en la cara y una mano cercenada en un bolso. Duración: 2 horas y 5 minutos. En cines.