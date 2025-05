Una nave soviética perdida desde 1972 vuelve a la Tierra

Venus (Planet)USSR (Former Soviet Union)Space and AstronomySolar SystemRoscosmosRocket Science and Propulsion

Se espera que Kosmos-482, que se dirigía a Venus, vuelva a entrar en la atmósfera terrestre a finales de este fin de semana. Los expertos aún no saben dónde puede descender.

Una nave espacial robótica soviética lleva 53 años a la deriva en el espacio. Regresará a la Tierra a finales de esta semana.

Kosmos-482 se lanzó en marzo de 1972. Si todo hubiera ido bien, habría aterrizado en la sofocante superficie de Venus y se habría convertido en la novena misión soviética Venera no tripulada al planeta. En lugar de ello, una avería del cohete la dejó varada en la órbita terrestre. Desde entonces, la Kosmos-482 ha estado en un lento trayecto de regreso hacia nuestro mundo.

"Es un artefacto que debía ir a Venus hace 50 años y que estuvo perdido y olvidado durante medio siglo", dijo Jonathan McDowell, astrónomo del Centro Harvard y Smithsonian de Astrofísica, quien mantiene un catálogo público de objetos espaciales. "Y ahora va a tener su momento de entrada en la atmósfera, aunque en el planeta equivocado".

Envuelta en un escudo térmico protector, la nave espacial, que pesa unos 476 kilos, fue diseñada para sobrevivir a su inmersión en la tóxica atmósfera venusina. Eso significa que hay muchas posibilidades de que sobreviva a su inmersión a través de la atmósfera terrestre, y podría llegar a la superficie al menos parcialmente intacta.

Aun así, el riesgo de que se produzcan lesiones en tierra es bajo.

"No estoy preocupado; no voy a decir a todos mis amigos que vayan al sótano por esto", dijo Darren McKnight, técnico superior de LeoLabs, una empresa que rastrea objetos en órbita y monitorea a Kosmos-482 seis veces al día. "Por lo general, aproximadamente una vez a la semana tenemos un gran objeto que reingresa en la atmósfera terrestre y del que sobreviven algunos restos que llegan al suelo".

¿Cuándo volverá Kosmos-482 a la Tierra?

Los cálculos cambian a diario, pero los días previstos para la reentrada son actualmente el viernes o el sábado. The New York Times proporcionará estimaciones actualizadas a medida que se revisen.

Un cálculo de la ventana realizado por la Aerospace Corporation, una organización sin fines de lucro financiada por el gobierno federal que rastrea la basura espacial, sugiere alrededor de la 1:54 a. m., hora del Este, del 10 de mayo, más o menos nueve horas. La Fuerza Espacial ofreció un plazo similar, la 1:52 a. m.

Marco Langbroek, científico y rastreador de satélites de la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos, quien ha rastreado el Kosmos-482 durante años, sitúa el cálculo más cerca de las 3:34 a. m., hora del Este, del 10 de mayo, más o menos unas 14 horas.

¿Dónde se encuentra ahora la nave espacial?

Se desconoce dónde entrará la nave en la atmósfera. Pero su ubicación sobre la Tierra puede calcularse utilizando los datos orbitales publicados periódicamente por el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD, por su sigla en inglés) y distribuidos por sitios web como CelesTrak.

[La imagen muestra la ubicación estimada de Kosmos-482.]

Una vez que la sonda empiece a rozar la atmósfera, esos cálculos dejarán de ser confiables. (Este mapa dejará de seguir a Kosmos-482 en ese momento).

¿Dónde aterrizará?

Nadie lo sabe. "Y no lo sabremos hasta después", dijo McDowell.

Ello se debe a que Kosmos-482 se precipita por el espacio a más de 27.300 kilómetros por hora, y seguirá a esa velocidad hasta que la fricción atmosférica la frene. Así que equivocarse en la sincronización, aunque solo sea media hora, significa que la nave espacial vuelve a entrar a más de medio mundo de distancia, en un lugar diferente.

Lo que se sabe es que la órbita de Kosmos-482 la sitúa entre los 52 grados de latitud norte y los 52 grados de latitud sur, lo que abarca África, Australia, la mayor parte de América y gran parte de Europa y Asia de latitud sur y media.

"Hay tres cosas que pueden ocurrir cuando algo vuelve a entrar: un chapoteo, un ruido sordo o un ay", dijo McKnight.

"Un chapoteo es muy bueno", dijo, y puede ser lo más probable porque gran parte de la Tierra está cubierta de océanos. Dijo que la esperanza era evitar el "ruido sordo" o el "ay".

¿Sobrevivirá la nave al impacto?

Suponiendo que Kosmos-482 sobreviva a la reentrada --y debería hacerlo, siempre que su escudo térmico esté intacto--, la nave espacial irá a unos 240 kilómetros por hora cuando choque contra lo que choque, calculó Langbroek. "No creo que quede mucho después", dijo McDowell. "Imagina chocar tu automóvil contra un muro a 240 kilómetros por hora y ver cuánto queda de él".

El calor de la reentrada debería hacer que Kosmos-482 fuera visible como una raya brillante en el cielo si su regreso se produce sobre una zona poblada por la noche.

Si sobreviven trozos de la nave y se recuperan, pertenecen legalmente a Rusia.

"Según la ley, si encuentras algo, tienes la obligación de devolverlo", dijo Michelle Hanlon, directora ejecutiva del Centro de Derecho Aéreo y Espacial de la Universidad de Mississippi. "Se considera que Rusia es el propietario registrado y, por tanto, sigue teniendo jurisdicción y control sobre el objeto".

¿Cómo sabemos la identidad de este objeto?

Hace unos 25 años, McDowell revisaba el catálogo del NORAD de unos 25.000 objetos orbitales e intentaba asignar una identidad a cada uno de ellos. "En la mayoría de ellos, la respuesta es: 'Bueno, se trata de un trozo de cohete explotado de algo bastante aburrido'", recuerda.

Pero uno de ellos, el objeto 6073, era un poco extraño. Lanzado en 1972 desde Kazajstán, acabó en una órbita muy elíptica, viajando a una distancia de entre 200 y 9600 kilómetros de la Tierra.

Al estudiar su órbita y tamaño, McDowell dedujo que debía de tratarse del módulo de aterrizaje Kosmos-482, y no solo de un resto del lanzamiento fallido. La conclusión estaba respaldada por múltiples observaciones desde tierra, así como por un documento soviético recientemente desclasificado.