¿Serás mi vecino? No, gracias, Elon Musk

Al principio, los residentes de la exclusiva calle sin salida de West Lake Hills, Texas, no sabían quién se había mudado a la mansión de 6.900 pies cuadrados y seis habitaciones de al lado.

Luego llegaron obreros de la construcción para erigir una cerca de alambre de 4,8 metros alrededor de la propiedad de 6 millones de dólares, una de las cuatro casas en la arbolada calle. También instalaron una cámara exterior. Después, una flota de coches, muchos de ellos Teslas, empezó a aparcar en la calle. Tres veces al día, un cambio de turno indicaba la entrada y salida del personal de seguridad a la casa. En una ocasión, el conductor de un coche que pasaba gritó a altas horas de la noche que buscaba una fiesta en la “casa de E”.

A nadie le gustaba el bullicio, ni el tráfico, ni la puerta, que se abría y cerraba con un teclado para los trabajadores y los coches a todas horas. Así que, incluso cuando se enteraron por el boca a boca de que su nuevo vecino era Elon Musk, el hombre más rico del mundo, eso no impidió que algunos se quejaran a la ciudad de West Lake Hills sobre su mansión.

Desde entonces, las quejas han escalado hasta convertirse en un escándalo por las ordenanzas, permisos y excepciones municipales, conocidas como variaciones. Tanto es así que el asunto de la casa del Sr. Musk terminó en una polémica reunión de la Comisión de Zonificación y Planificación el mes pasado. El debate se llevará a cabo próximamente en una sesión del Ayuntamiento de West Lake Hills, programada para el 14 de mayo.

“El transporte de empleados de servicio a otras casas, el estacionamiento de sus coches en nuestras tranquilas calles y el transporte de ropa sucia entre casas deben terminar”, escribió Paul Hemmer, vecino y principal denunciante, a la Comisión de Zonificación y Planificación. La carta también fue firmada por los ocupantes de las otras dos casas de la calle.

Durante los últimos meses, el Sr. Musk, de 53 años, ha arrasado Washington, desafiando tradiciones arraigadas y eliminando lo que consideraba una burocracia federal innecesaria. Pero en su propio vecindario, a las afueras de Austin, el multimillonario tecnológico se ha visto envuelto en un laberinto de regulaciones y trámites burocráticos locales. Al parecer, nadie es lo suficientemente rico como para escapar de sus vecinos.

Magnates como Mark Zuckerberg han llegado en ocasiones al límite de su riqueza y conexiones en desacuerdos sobre sus lujosas residencias. Lo mismo le ha ocurrido al Sr. Musk, quien hasta ahora ha perdido contra la burocracia municipal en West Lake Hills. Él y sus empleados no obtuvieron los permisos para una puerta metálica ni para la cerca que rodea la propiedad, lo que hizo que la estructura de alambre fuera 3 metros más alta de lo permitido, según registros locales. En total, la construcción violó seis ordenanzas municipales. Tras las protestas de algunos vecinos, el equipo del Sr. Musk intentó obtener permisos retroactivos para los proyectos.

Pero Jim Pledger, uno de los seis comisionados de la Comisión de Zonificación y Planificación de West Lake Hills, afirmó que él y sus colegas votaron unánimemente el mes pasado en contra de recomendar que se otorgaran excepciones al propietario, cuidando de no nombrar al Sr. Musk, para los proyectos. Si se hiciera una excepción, afirmó el Sr. Pledger, «incentivaríamos a la gente a incumplir las normas».

A menos que el Ayuntamiento no esté de acuerdo con esa decisión, el Sr. Musk se enfrenta a la perspectiva de derribar la valla y la puerta o modificarlas para que cumplan con las normas de la ciudad.

El Sr. Musk no respondió a las solicitudes de comentarios. Un administrador de la casa vinculado a la propiedad se negó a hacer declaraciones.

La historia del Sr. Musk en Texas es relativamente reciente. El magnate tecnológico, que supervisa seis empresas, trasladó la mayor parte de sus operaciones comerciales al estado desde California a partir de 2021. Ha construido fábricas para su empresa de vehículos eléctricos, Tesla, su empresa de cohetes, SpaceX, y su proyecto de túneles, The Boring Company, en los alrededores de Austin y la vecina Bastrop.

El Sr. Musk también se mudó a Austin. Inicialmente, quería construir casas para él y sus hijos (tiene al menos 13) en cientos de acres que compró allí. Tras el fracaso del plan, buscó otras propiedades.

En 2022, el Sr. Musk adquirió la casa de West Lake Hills a través de una sociedad de responsabilidad limitada, que recibió el nombre de la calle donde se ubica. La casa se encuentra en medio de un barrio residencial, al pie de un terreno inclinado de aproximadamente dos acres junto a una estrecha carretera pública, lo que dificulta la seguridad.

“Se supone que los castillos se construyen en las colinas, ¿no?”, dijo Anne Yeakel, residente de West Lake Hills desde hace mucho tiempo y que vive a la vuelta de la esquina. “Eran compradores sofisticados, y si la seguridad era la prioridad, esta no era la casa ideal”.

El Sr. Musk y su personal no se presentaron a los vecinos. Pocos residentes lo habían visto allí. Pero la noticia corrió rápido en la comunidad de 3400 habitantes, y pronto todos supieron que se había mudado.

“Es de conocimiento público aquí”, dijo la Sra. Yeakel.

La mansión fue una de las tres que Musk compró en la zona durante los últimos tres años para crear un complejo para sus hijos y sus madres. En un momento dado, Claire Boucher, conocida como la música Grimes, vivió con Musk y sus tres hijos en la casa. Shivon Zilis, ejecutiva de tecnología cerebral y madre de cuatro hijos con Musk, vive a unos 10 minutos a pie. Musk también compró otra mansión de estilo toscano hace aproximadamente un año.

Continúan las disputas entre Musk y los vecinos a la espera de la decisión del Ayuntamiento.

