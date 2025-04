Ethel Lina White, la maestra del suspenso que inspiró a Hitchcock

White, Ethel Lina (1876-1944)Biographical InformationWriting and WritersBooks and LiteratureMoviesHitchcock, AlfredThe Lady Vanishes (Movie)

Fue una gigante del género que publicó un centenar de relatos cortos y 17 novelas, una de las cuales fue adaptada en la aclamada película "La dama desaparece".

Este artículo forma parte de Overlooked, una serie de obituarios sobre personas notables cuyas muertes, a partir de 1851, no se publicaron en The Times.

Antes de que Alfred Hitchcock se diera a conocer en Hollywood, recurrió a la obra de la novelista británica de suspenso Ethel Lina White.

White fue una potencia del género en la década de 1930, al publicar más de 100 relatos cortos y 17 novelas, tres de las cuales fueron adaptadas al cine, la más notable La dama desaparece (1938), de Hitchcock. Esa película, rodada en Inglaterra, fue nombrada una de las 100 mejores películas del siglo XX por el British Film Institute. Le valió a Hitchcock el premio al mejor director del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York --uno de los pocos premios que ganaría por su dirección-- y fue una de las últimas películas que hizo en Inglaterra antes de mudarse a Los Ángeles.

La dama desaparece se basó en el libro de White, The Wheel Spins (1936) --editado en español con el título del filme--, una obra maestra de terror y suspenso que sigue a Iris Carr, una mujer inglesa de vacaciones, que sufre una lesión en la cabeza antes de embarcarse en un viaje en tren por Europa, donde entabla conversación con otra mujer inglesa, la señorita Froy. Cuando Froy desaparece, todos en el tren niegan cualquier conocimiento de la existencia de la mujer. The Wheel Spins presiona astutamente a la pobre Iris, que se debate entre la cordura y la locura mientras sus continuas investigaciones amenazan con revelar una conspiración de gran envergadura.

Incluso antes de que se publicara el libro, White se había consolidado con dos de sus obras más importantes: Fear Stalks the Village (1932), en la que la paz de un pequeño pueblo se ve alterada cuando unas cartas envenenadas escritas anónimamente dejan muerte y destrucción a su paso; y Some Must Watch (1933), editada en español como La escalera de caracol, en la que una joven y bella heroína que no puede hablar teme ser la próxima víctima de un asesino en serie que ha estado atacando a mujeres con discapacidades.

White, cuyos libros se centraban a menudo en mujeres comunes que se encontraban en peligro, alcanzó el éxito comercial. Pero no le gustaba llamar la atención. De hecho, cuando le preguntaron por su vida, dijo al escritor y crítico de novela negra Peter Cheyney: "Yo no nací. Nunca he recibido educación y no tengo gustos ni aficiones. Esta es mi historia y me atengo a ella".

Los hechos, sin embargo, sugieren lo contrario.

Ethel Lina White nació el 2 de abril de 1876 en Abergavenny, Gales, una de las tres hijas de William White, carpintero y obrero, y Charlotte Elizabeth White. Creció en Frogmore Street, en una casa de estilo neotudor, conocida como Fairlea Grange, que inspiraría los escenarios de Some Must Watch y Wax (1935), un misterio de asesinato ambientado en un museo de cera. En 2021, se colocó una placa conmemorativa de su legado en la casa de su infancia, la cual sigue en pie.

No se sabe mucho más de su infancia, salvo los detalles que contó en una carta a su editorial, William Collins. Describió su crianza como "alegre" y escribió que libros como Mujercitas y la revista Harper's Young People le hacían compañía. Escribió que estaba rodeada de "niñeras galesas, cuyas escabrosas historias fueron probablemente una excelente formación para una futura escritora de novelas de suspenso".

Sin embargo, lo que se sabe es que White escribía desde muy joven, y que en su adolescencia ya había publicado poemas y relatos en una revista infantil.

Su destino quedó sellado cuando The Royal Magazine le pagó 10 libras esterlinas por publicar su relato "An Advertisement Baby", sobre una mujer que se hace pasar por una madre indigente en busca de donativos, solo para ser superada por una enfermera astuta que descubre que el bebé que lleva no es suyo. Cuando la historia se publicó en la edición de junio de 1906 de la revista, White dedicó más atención a la escritura.

Tras la muerte de la madre de White en 1917 y la venta del negocio familiar, que la había mantenido a ella y a sus hermanas, White se trasladó a Londres, donde trabajó como empleada del Ministerio de Pensiones. Lo dejó en 1919 para dedicarse plenamente a la ficción, y publicó relatos cortos de 1919 a 1926. "No soportaba la vida de oficina, por la falta de aire fresco", escribió.

Sus primeras novelas fueron romances. The Wish-Bone (1927) se inspiraba en Jane Eyre de Charlotte Brontë, mientras que 'Twill Soon Be Dark (1929) y The Eternal Journey (1930) mantenían conversaciones literarias con Charles Dickens y Virginia Woolf. Cuando el mercado romántico tocó fondo, White se pasó al suspenso.

Era un milagro que consiguiera escribir algo. "Mi método de trabajo es tan extraño que para mí es un misterio que exista realmente una novela que lo demuestre", escribió a su editor.

Pasó a describir un día típico: "Empiezo, a eso de las 12, con material de escritura, escribo unas líneas, luego tomo un vaso de agua --otra línea más o menos--, me fumo un cigarro --otra línea--, juego con el gatito y luego hago una pausa para tomar una taza de té. Pero, de algún modo, el libro se escribe".

El académico Alex Csurko describió en un artículo el innovador enfoque del suspenso de White: "Tomó un estilo que apenas iniciaba y le añadió muchas fibras de la literatura clásica".

Por ejemplo, en el prefacio de Put Out the Light (1931), una historia gótica de suspenso protagonizada por una solterona controladora, explicó: "La mayoría de las historias de crímenes comienzan con un asesinato y terminan con su solución. Pero como la víctima es el personaje dominante en esta novela, se le ha retenido el mayor tiempo posible". White sospechaba, escribió, que los lectores podrían decidir quién mató al protagonista "antes de que se cometa realmente el asesinato. Probablemente llegarán a la meta antes que el detective, quien está hecho para durar y no para la velocidad".

No es de extrañar que Alfred Hitchcock se sintiera atraído por su obra. La dama desaparece, con un guion de Sidney Gilliat y Frank Launder y con Margaret Lockwood como Iris, se convirtió en un éxito instantáneo. Fue una de las películas británicas de mayor éxito de su época, y también fue popular en Estados Unidos. Frank S. Nugent, de The New York Times, le dedicó una crítica elogiosa, mientras que el crítico de cine de The Guardian, Philip French, escribiendo en 2012, la calificó de "una de las mejores películas de trenes de la época dorada del género". (La novela original de White fue adaptada de nuevo al cine en 1979, protagonizada por Elliott Gould y Cybill Shepherd, y por la BBC para la televisión en 2013).

White asistía a una proyección de la película en su ciudad natal el 20 de febrero de 1939, cuando fue invitada a subir al escenario por el alcalde. Aceptó sus felicitaciones, pero en su típico estilo recatado dijo que estaba presente solo porque "no ocupaba mucho espacio".

White publicó nueve novelas más. Sus otras adaptaciones cinematográficas fueron Her Heart in Her Throat (1942), que Raymond Chandler adaptó en parte en La sombra funesta (1945), y La escalera de caracol (1946), un thriller negro dirigido por Robert Siodmak que se basaba en Some Must Watch.

Pero White murió el 13 de agosto de 1944 en Londres, antes del estreno de ambas películas. Tenía 68 años. La causa fue un cáncer de ovarios.

White dejó todas sus pertenencias mundanas a su hermana menor Annis, junto con una misiva bastante macabra en su testamento, nacida de un miedo patológico de toda la vida a ser enterrada viva: "Doy y lego a Annis Dora White todo lo que poseo con la condición de que pague a un cirujano calificado para que me clave un cuchillo en el corazón después de la muerte".