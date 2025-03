Tesla y Musk podrían verse beneficiados por los aranceles

AutomobilesElectric and Hybrid VehiclesInternational Trade and World MarketUnited States Politics and GovernmentCustoms (Tariff)United States International RelationsFactories and ManufacturingPrices (Fares, Fees and Rates)Ford Motor CoGeneral MotorsTesla Motors IncVolkswagen AGHyundai Motor Co

La empresa dirigida por el hombre de confianza del presidente Trump fabrica en el país todos los coches que vende en Estados Unidos y estará exenta de aranceles sobre los vehículos terminados.

Tesla podría salir ganando con los aranceles anunciados el miércoles por el presidente Donald Trump, o al menos sufrir menos que sus competidores.

Tesla, cuyo director ejecutivo, Elon Musk, ha asumido un papel destacado en el gobierno de Trump, fabrica en California y Texas todos los coches que vende en Estados Unidos. Eso significa que los vehículos de Tesla no estarán sujetos a aranceles, aunque la empresa seguirá contemplando aumentar sus costos de producción debido a los aranceles sobre las piezas automotrices importadas.

El vehículo utilitario deportivo Modelo Y y el sedán Modelo 3 de Tesla fueron los dos vehículos eléctricos más vendidos en Estados Unidos el año pasado. Pero la empresa ha ido perdiendo cuota de mercado frente a vehículos como el Chevrolet Equinox EV de General Motors y el Mustang Mach-E de Ford.

Ambos coches eléctricos se fabrican en México y serán significativamente más caros porque tienen más piezas importadas que los coches de Tesla. El impacto exacto no está claro porque el gobierno dice que cualquier contenido estadounidense en coches ensamblados en México o Canadá estará exento de aranceles.

Trump dijo el miércoles que Musk no había influido en su decisión de imponer aranceles. "Nunca me ha pedido un favor en los negocios, en absoluto", dijo Trump en la Casa Blanca.

Todos los fabricantes de automóviles, incluido Tesla, importan motores, baterías, materias primas y otras piezas automotrices de otros países. Esos componentes estarán sujetos a aranceles, lo que elevará los precios de forma generalizada. A las piezas procedentes de Canadá y México se les concederá una prórroga temporal de los aranceles hasta que el gobierno de Trump pueda calcular y eximir de aranceles el contenido estadounidense de cada pieza.

Los analistas y ejecutivos del sector aún estaban calculando el impacto financiero. Pero es probable que los aranceles alteren gravemente las cadenas de suministro y provoquen recortes de producción y despidos.

Los precios de los coches podrían subir miles de dólares. Los analistas de Bernstein dijeron que los aranceles añadirían hasta 75.000 millones de dólares anuales a los costos de los fabricantes de automóviles, los cuales tendrían que repercutir en los compradores de coches.

Muchos estadounidenses ya no pueden permitirse comprar coches nuevos. Los aranceles pondrán los modelos de precio más bajo, como el Chevrolet Trax, fabricado en Corea del Sur, aún más fuera del alcance de los compradores de ingresos medios.

"Los que más van a sufrir son los que están en el extremo inferior del grupo de compradores", dijo Erin Keating, analista ejecutiva de Cox Automotive.

En el mercado de las camionetas, uno de los segmentos más rentables del sector, Ford Motor podría tener ventaja sobre sus rivales. La empresa fabrica sus camionetas de la serie F en varias fábricas estadounidenses. Toyota, General Motors y Ram, una división de Stellantis, fabrican un número significativo de camionetas en México.

Prácticamente todos los grandes fabricantes de automóviles tienen fábricas en Estados Unidos, lo que les permite producir al menos algunos automóviles no sujetos a aranceles sobre el producto acabado. BMW produce en Carolina del Sur; Toyota, en Kentucky y algunos otros estados; Nissan, en Tennessee; Mercedes-Benz, en Alabama; y Honda, en Indiana y Ohio.

Hyundai inauguró el miércoles una nueva fábrica en Georgia donde producirá vehículos eléctricos. La empresa surcoreana también produce coches en Alabama.

Pero Hyundai, Toyota y los fabricantes alemanes también importan cientos de miles de coches de Asia y Europa, que estarán sujetos a aranceles del 25 por ciento.

Volkswagen podría ser uno de los más afectados. Produce el todoterreno Atlas y el vehículo eléctrico ID.4 en Chattanooga, Tennessee, pero depende de fábricas mexicanas para modelos como el sedán Jetta. La división Audi de VW también produce en México para clientes estadounidenses e importa coches de Europa. Porsche, que también forma parte de Volkswagen, importa todos sus coches de Europa.

Los aranceles podrían dificultar aún más que Volkswagen venda más coches en Estados Unidos, donde lleva mucho tiempo luchando por expandirse.

