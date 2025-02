Cuatro consejos de pilates para principiantes, según los instructores

Las clases de pilates incluyen desde sesiones suaves hasta opciones de alta intensidad con enfoque en resistencia (Melissa Schriek/The New York Times)

Recorrer ciertos rincones de Instagram puede llevarte a creer que el pilates no es solo un entrenamiento, sino también un estilo de vida, lleno de gimnasios minimalistas, mallas caras y cafés con leche y matcha.

Gracias en parte a su atractivo estético, el pilates está de moda. En la plataforma de bienestar ClassPass, por ejemplo, el pilates fue el tipo de clase más popular el año pasado. Puedes encontrar clases de pilates en estudios especializados, clínicas de fisioterapia y grandes gimnasios, y en plataformas de streaming como Pilatesology y Pilates Anytime.

El pilates fue inventado por Joseph Pilates, un boxeador alemán, hace aproximadamente un siglo. Se centra en ejercicios diseñados para mejorar la fuerza central, la alineación de la columna vertebral, la estabilidad articular y la movilidad. Los movimientos también favorecen una respiración óptima para la función física y mental, dijo Kira Lamb, profesora de pilates clásico en Nueva York.

El pilates tradicional puede practicarse en una colchoneta o en un aparato. El reformer -una plataforma con una tarima deslizante, correas ajustables y una barra para los pies- es uno de los más comunes.

El pilates complementa actividades como correr, natación o equitación, fortaleciendo conexiones musculares esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las clases de pilates pueden ser suaves o muy exigentes, dependiendo del instructor y de si se modifican o no los ejercicios. Además de los beneficios tangibles para el bienestar físico, muchas personas se sienten atraídas por esta práctica por resultados más inefables, como una mayor conexión mente-cuerpo. “La gente sabe que se siente mejor después de una clase de pilates y no siempre tiene palabras para describirlo”, dijo Ivy Baron, profesora de pilates en Austin.

Hay muchos tipos diferentes de clases que pueden calificarse de pilates. Más allá del pilates tradicional, también hay clases de megaformer de alta intensidad que hacen temblar los músculos e inducen al sudor. Aunque se denominen pilates, suelen estar más centradas en el entrenamiento cardiovascular y de resistencia. Si eres nuevo en pilates o quieres profundizar en tu práctica, he aquí cómo sacar el máximo partido a tu sesión, según los instructores.

No tienes que hacer la versión más intensa de cada ejercicio

Aunque presionarte para hacer la versión más difícil de cada ejercicio puede ser beneficioso en algunos entrenamientos, en pilates, adaptar cada ejercicio a tu cuerpo y a tu nivel de habilidad es la clave para una gran sesión.”Cuando eres principiante, los ejercicios pueden parecer básicos o sutiles”, dijo Lamb. Pero esta sencillez te permite construir una base sólida para que puedas trabajar en la realización de ejercicios más duros sin esfuerzo ni molestias, añadió.

Si te encuentras “apretando” los glúteos, apretando la mandíbula o conteniendo la respiración, son señales de que el ejercicio puede ser demasiado avanzado, dijo Julia Rosenthal, fisioterapeuta que dirige una clínica en Brooklyn. “Debe suponer un reto muscular, pero no deberías tener que apretar los dientes para mantenerte ahí”, dijo.

Los movimientos pueden ser adaptados según nivel, enfatizando una ejecución controlada y libre de incomodidades innecesarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pilates es increíblemente adaptable, dijo Sofia Engelman, propietaria de Queer Body Pilates en Brooklyn. “Muchas de las cosas que trabajamos en una clase deberían ser diferentes en cada cuerpo”, dijo. Engelman recomendó dos formas sencillas de adaptar muchos ejercicios: en primer lugar, puedes adaptar tu amplitud de movimiento para cambiar la dificultad del ejercicio. Por ejemplo, hacer un círculo pequeño con la pierna es menos agotador que hacer un círculo grande. En segundo lugar, intenta doblar las rodillas para aligerar la carga durante los ejercicios que impliquen levantar, bajar o mover las piernas.

Sé creativo con los accesorios

No todos los profesores de pilates en colchoneta incorporan accesorios a sus clases, pero eso no significa que no puedas beneficiarte de ellos. Herramientas como cojines y bloques de yoga pueden ayudar a los participantes de todo tipo de cuerpos a reducir la tensión innecesaria y obtener los beneficios previstos de un ejercicio, dijo Baron.

“Pero si empiezas con una almohada bajo la cabeza, puedes hacer esos ejercicios desafiantes porque no estás luchando contra la gravedad”, explicó Baron. Esa almohada permite que tu columna parta de una posición más neutra y relajada.

Una toalla también puede ser una opción versátil, dijo Baron. Sus clientes suelen colocarse una bajo la cabeza o la cadera, o la pasan por detrás de los muslos para ayudarse en ejercicios como el medio giro hacia abajo.Un buen instructor de pilates debe ofrecer modificaciones y ayudas para que los ejercicios sean eficaces para todos los participantes, añadió Baron. Si el tuyo no lo hace, quizá valga la pena buscar otra clase. “Puede que tengas que buscar hasta que encuentres a tu persona”, dijo.

Considera la posibilidad de clases personalizadas

Crédito: Freepik

Las sesiones privadas ocasionales podrían ser una buena inversión si tu rutina normal implica asistir a clases en grupo o en video, sobre todo si eres nuevo en el uso de un aparato. Unas cuantas clases particulares pueden ayudarte a sentirte cómodo con el equipo y a aprender de antemano posibles modificaciones para tu cuerpo, dijo Lamb.

Un instructor también puede darte retroalimentación individual y realizar ajustes prácticos para asegurarse de que conectas con los músculos adecuados en cada ejercicio, ya que no siempre es fácil darse cuenta por uno mismo, dijo Rosenthal.

Una sesión privada puede ser cara: suele costar entre 75 y 250 dólares, dependiendo del profesor y de dónde vivas. Pero ese costo puede valer la pena, dijo Connie Clark, de Charlottesville, Virginia. Clark se apuntó a una clase de pilates en grupo con una amiga hace dos años. Desde entonces, ha añadido sesiones privadas regulares con la instructora, lo que le ha permitido trabajar los dolores de cuello y hombros con una atención más individualizada y más estímulo. “Me siento mucho más en sintonía con mi cuerpo “, dijo.

Pilates como una base para otras actividades

El pilates no llenará todas las casillas de tu buen estado físico. La mayoría de las clases no implican mucho entrenamiento cardiovascular ni el levantamiento de pesos pesados que ayudan a mantener la densidad ósea y la masa muscular, pero el pilates puede ayudar a que las actividades que proporcionan esos beneficios sean más cómodas.

“Todo el mundo necesita entrenar la fuerza, y el pilates puede ser un gran complemento”, dijo Rosenthal.”Es un vehículo para hacer las otras cosas que te gustan con más fuerza y conexión, y menos tensión y dolor.”, dijo Baron.

©The New York Times 2025