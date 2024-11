Un avión de carga de DHL se estrella en Lituania y al menos 1 persona muere

Aviation Accidents, Safety and DisastersFreight (Cargo)Fires and FirefightersDeutsche Post DHLLeipzig (Germany)Vilnius (Lithuania)Airlines and Airplanes

El siniestro, ocurrido cerca del aeropuerto de Vilnius, provocó un incendio en una zona residencial, dijeron las autoridades. Una persona a bordo murió y otras tres fueron hospitalizadas.

Un avión de carga de DHL se estrelló en una zona residencial cerca del aeropuerto de Vilnius, en Lituania. Al menos una persona a bordo murió y una casa se incendió, dijeron las autoridades.

Las autoridades lituanas anunciaron que se estaban investigando las causas del siniestro.

El avión Boeing 737 había despegado de Leipzig, Alemania, y se estrelló cerca del aeropuerto de Vilna alrededor de las 5:30 a. m., informó el aeropuerto en un comunicado.

Estalló en llamas e incendió una vivienda de dos plantas, según Renata Liaudanskiene, portavoz del Departamento de Bomberos y Rescate de Lituania. Dijo que ninguna persona en la casa había resultado herida, pero que tres personas fueron rescatadas de entre los restos del avión y trasladadas a un hospital.

Una cuarta persona que iba a bordo del avión murió, dijeron las autoridades lituanas.

Arunas Paulauskas, comisario general de la policía lituana, dijo en una conferencia de prensa que el avión estaba "completamente destrozado".

"La carga que transportaba está esparcida por un área extensa", dijo, de acuerdo con una transcripción de sus declaraciones.

Una cámara de vigilancia cercana al aeropuerto grabó el momento del accidente. El video muestra las luces de un avión que desciende cada vez más antes de desaparecer detrás de unos almacenes, seguido de una explosión que iluminó el cielo oscuro y una columna de humo que se elevaba.

Fotografías de la escena más tarde el lunes mostraban a trabajadores de emergencia caminando entre árboles sin follaje cerca del lugar del accidente. Se ven partes de lo que parecía ser el revestimiento amarillo del avión y paquetes de cartón esparcidos por la tierra nevada.

Un portavoz de DHL confirmó que un avión operado para la compañía por otra empresa de transportes, Swiftair, había "realizado un aterrizaje forzoso" cerca del aeropuerto de Vilnius.

"La causa del accidente aún se desconoce y se está llevando a cabo una investigación", dijo el portavoz, Nicholas Leong, en un correo electrónico.

