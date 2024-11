Trump amenaza con un arancel del 25% a Canadá y México

Protectionism (Trade)International Trade and World MarketUnited States International RelationsUnited States Politics and GovernmentImmigration and EmigrationTrump, Donald JCanadaMexicoNorth AmericaChinaUnited States

El presidente electo dijo que impondría el arancel en su primer día, lo que paralizaría el comercio, y que lo mantendría hasta que sus vecinos detuvieran el flujo de drogas y migrantes a través de las fronteras de EE. UU.

El presidente electo Donald Trump, dijo el lunes que impondría un arancel del 25 por ciento a todos los productos procedentes de Canadá y México que lleguen a Estados Unidos en su primer día de mandato, una medida que perturbaría las cadenas de suministro norteamericanas e impondría fuertes costos a las empresas de todo el continente.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que una caravana de miles de personas se dirigía de México a Estados Unidos, y dijo que impondría el arancel mediante una orden ejecutiva hasta que las drogas y los migrantes dejaran de llegar por la frontera.

"¡Este Arancel permanecerá en vigor hasta que las Drogas, en particular el Fentanilo, y todos los Extranjeros Ilegales detengan esta invasión de nuestro país!", escribió el presidente electo.

"Tanto México como Canadá tienen el derecho y el poder absolutos para resolver fácilmente este problema latente hace mucho", añadió. "Por la presente exigimos que utilicen este poder, y hasta que lo hagan, ¡es hora de que paguen un precio muy alto!".

En una publicación aparte, Trump también amenazó con un arancel adicional del 10 por ciento sobre todos los productos procedentes de China, diciendo que el país estaba enviando drogas ilegales a Estados Unidos.

"Representantes de China me dijeron que impondrían su pena máxima, la de muerte, a cualquier narcotraficante que fuera sorprendido haciendo esto pero, desafortunadamente, nunca lo hicieron, y las drogas están entrando en nuestro País, principalmente a través de México, a niveles nunca antes vistos", escribió.

Los aranceles tendría consecuencias dramáticas para las industrias estadounidenses, incluidos los fabricantes de automóviles, los agricultores y los empacadores de alimentos, que se dedican a enviar piezas, materiales y mercancías terminadas a través de las fronteras de Estados Unidos.

Los costos podrían ser especialmente elevados para las industrias que dependen de un mercado norteamericano integrado. Añadir un 25 por ciento al precio del producto importado podría hacer que muchos resulten demasiado costosos, lo que potencialmente podría paralizar el comercio en todo el continente. Esto, a su vez, podría provocar un aumento de los precios y escasez para los consumidores en Estados Unidos y otros países.

Trump impuso aranceles elevados durante su primer mandato, que comenzó en 2017, incluidos gravámenes de hasta el 25 por ciento sobre metales globales y una variedad de productos procedentes de China.

En 2019, amenazó con imponer aranceles a todos los productos procedentes de México y cerrar la frontera por completo a menos que el país detuviera la inmigración ilegal. Pero se le convenció para que desistiera de esas medidas.

Mientras hacía campaña para un segundo mandato, Trump hizo amenazas arancelarias aún más agresivas, incluso dando a entender que impondría un gravamen del 60 por ciento o más a los productos chinos y aranceles del 10 al 20 por ciento a los de otros países.

México, China y Canadá son los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos, engullendo 830.000 millones de dólares de las exportaciones estadounidenses en 2022.

Ana Swanson cubre comercio y economía internacional para el Times desde la corresponsalía en Washington. Ha sido periodista por más de una década. Más de Ana Swanson