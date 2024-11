Cómo Trump puede ganarse un lugar en la historia que no esperaba

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, se reúne con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la residencia del magnate en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

¿El regreso de Donald Trump a la presidencia anuncia el fin de la presión estadounidense sobre israelíes y palestinos para una solución de dos Estados? No necesariamente: depende de qué Donald Trump ocupe la Casa Blanca.

¿Será el Trump que acaba de nombrar a Mike Huckabee, partidario de la anexión israelí de Cisjordania, como su nuevo embajador en Jerusalén? ¿O será el Trump que, junto con su yerno Jared Kushner, elaboró y publicó el plan más detallado para una solución de dos Estados desde la administración de Bill Clinton?

Leyó bien: Trump fue el raro presidente estadounidense que realmente presentó un plan detallado para la coexistencia entre israelíes y palestinos. Si ese Trump revive esa iniciativa en 2025, podría ser recordado como el presidente que preservó a Israel como una democracia judía y ayudó a crear de manera segura un estado palestino junto a él. Pero si continúa por el camino señalado por la nominación de Huckabee, lo más probable es que sea recordado como el presidente que supervisó el fin de Israel como una democracia judía y enterró cualquier esperanza de un estado palestino. De cualquier manera, Trump puede no estar interesado en la historia judía o palestina, pero la historia judía y palestina estará interesada en él.

La última vez que hablé con Trump, hace cuatro años, me llamó para agradecerme por respaldar los Acuerdos de Abraham, que allanaron el camino para una paz histórica entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos. Digan lo que quieran sobre Trump (y hay mucho que decir), pero se siente atraído por lograr grandes acuerdos que pueden tener consecuencias profundas e incluso históricas. Acabo de pasar una semana en Israel y los Emiratos Árabes Unidos hablando con líderes políticos, militares y empresariales, judíos, palestinos y árabes sobre lo que Trump podría hacer en su región esta vez. Hay enormes oportunidades y apetito para un acuerdo que cambie las reglas del juego, si Trump quiere alcanzarlo y solo si lo hace bien.

Trump tiene un punto de partida: el plan para una solución de dos Estados que presentó en enero de 2020, titulado “Paz para la prosperidad: una visión para mejorar las vidas de los pueblos palestino e israelí”. Ninguna de las partes lo aceptará tal como está escrito actualmente, y el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la consiguiente guerra en Gaza complicarán enormemente cualquier acuerdo. Pero la “visión” en el título del plan de Trump es un punto de arranque para las negociaciones entre israelíes y palestinos posteriores a Gaza. Sigue siendo el único mapa de paz detallado que cualquier presidente ha presentado públicamente para crear dos Estados desde los parámetros de Clinton, establecidos por ella hace 24 años.

El plan ofrecía a Israel el derecho a anexar aproximadamente el 30 por ciento de Cisjordania, donde reside la mayoría de los colonos judíos, y el resto a un Estado palestino desmilitarizado en Cisjordania y Gaza. Trump propuso que Gaza se ampliara con tierras del desierto israelí del Néguev para compensar a los palestinos por parte del territorio que cederían de Cisjordania. No se trataba de un intercambio de tierras de uno a uno, como han exigido los palestinos, sino más bien de uno a dos. No es el plan que yo habría propuesto y no implicaba ninguna participación palestina, pero era un punto de partida.

Trump propuso que Gaza y Cisjordania se conectaran mediante una combinación de carreteras y túneles en la superficie, pero sólo después de que Hamás fuera destituido del liderazgo en Gaza, como insistió en aquel entonces. La capital palestina estaría en las afueras de Jerusalén.

Repito: el plan de Trump tendría que cambiar debido a las consecuencias del 7 de octubre. No tiene ninguna posibilidad de ser aceptado tal como está por ninguna de las partes. Pero ese no es el punto. El punto es que tiene todos los ingredientes clave para iniciar las conversaciones. El plan dice a ambas partes que la única solución estable tiene que involucrar a dos estados para dos pueblos indígenas, con intercambios de tierras y acuerdos de seguridad mutuamente acordados que negociarían.

Y nunca lo olviden: el plan de Trump para 2020 tiene algunas huellas importantes. El primer ministro Benjamin Netanyahu y Ron Dermer, entonces su embajador en Estados Unidos y ahora su asesor más cercano, lo adoptaron en su momento, pero Bibi nunca lo presentó formalmente a su gabinete. En cambio, como Trump sabe, Netanyahu intentó simplemente anexar partes del territorio que Trump había designado para Israel, pero Trump lo detuvo. Luego, los Emiratos Árabes Unidos intervinieron y dijeron que normalizarían las relaciones con Israel si Netanyahu simplemente prometía no anexar unilateralmente Cisjordania.

Así es como se lograron los Acuerdos de Abraham, pero sólo fue un premio de consolación, un premio valioso, por cierto, no el acuerdo del siglo al que aspiraba Trump.

Por lo tanto, si se produce un cese del fuego y un intercambio de rehenes en Gaza, espero que Trump considere aprovechar esta segunda oportunidad que le ofrece la historia e invite a ambas partes a Camp David para una cumbre de paz, en la que el compromiso de asistir sea aceptar el plan de Trump como base para las negociaciones, no el techo, sino el piso, y desde allí puedan negociar. ¿Está preparado para ello? No lo sé.

Lo que sí sé es que tomar la iniciativa les diría a ambas partes que Trump no va a esperar a que sus políticas se decidan a discutirlo, porque detener este conflicto es un interés vital para Estados Unidos antes de que nos arrastre más profundamente a una guerra en Oriente Medio de lo que ya estamos. Y sabemos que a Trump no le gustan las guerras en Oriente Medio.

También sería una señal de que Trump es quien establece e impulsa la política, no los partidarios de derecha y pro asentamientos israelíes que ha nombrado hasta ahora para los puestos en Oriente Medio. Porque si ellos (no el plan de paz de Trump) reflejan hacia dónde pretende proceder la próxima administración Trump, buena suerte incluso para mantener unidos los Acuerdos de Abraham, y mucho menos para ampliarlos a Arabia Saudita. Trump aislará a Estados Unidos en Oriente Medio y en el mundo. Y eso llenará sus días.

No se hagan ilusiones: los cristianos y judíos de extrema derecha que quieren anexionarse Cisjordania y Gaza amarán a Israel hasta la muerte, al pedirle a unos siete millones de judíos que controlen a unos siete millones de árabes en Israel, Cisjordania y Gaza para siempre.

El presidente Biden es un buen hombre que se arriesgó para apoyar diplomáticamente a Israel después de que Hamás lanzara su ataque asesino el 7 de octubre, respaldado por Irán y sus aliados. Pero Biden cometió un gran error en términos de los intereses estadounidenses.

Nunca presentó al mundo el plan de paz integral en el que estaba trabajando entre bastidores, en el que Estados Unidos proporcionaría garantías de seguridad para Arabia Saudita, Arabia Saudita abriría relaciones diplomáticas con Israel y el gobierno de Netanyahu negociaría con la Autoridad Palestina, que ha abrazado los Acuerdos de Oslo, una solución de dos Estados.

Biden dejó que Netanyahu lo engañara, manteniendo ese acuerdo fuera de la vista pública, porque Bibi sabía que tendría que aceptarlo -y hacer que la coalición gobernante de Israel fuera derribada por los fanáticos supremacistas judíos en el gobierno- o desdeñar públicamente a Biden y su plan. Como ha hecho desde el comienzo de esta guerra, Netanyahu contemporizó y priorizó su propia supervivencia política por encima de los intereses de Israel.

Pero Estados Unidos y el pueblo judío, dentro y fuera de Israel, han pagado un precio enorme por el hecho de que Biden no haya presentado ningún plan en público. ¿Por qué? La guerra de Gaza siempre iba a implicar un número considerable de víctimas civiles porque Hamás empotró deliberadamente cohetes y combatientes en casas, mezquitas y hospitales, por muy cuidadoso que fuera Israel, e Israel no siempre fue tan cuidadoso. Ha habido decenas de miles de muertos en Gaza desde que Hamás inició esta guerra atacando a civiles y puestos del ejército israelí el 7 de octubre.

Pero ahora, 14 meses después de esta guerra, sin ningún plan israelí o estadounidense para la mañana siguiente y con imágenes de las víctimas y la destrucción de Gaza transmitiéndose cada hora en las redes sociales de todo el mundo todos los días, muchos jóvenes de todo el mundo se han vuelto contra Israel y Estados Unidos. Les parece que Gaza es como si Israel estuviera matando por matar. Y no puedo imaginar cuál será la reacción mundial cuando se permita a la prensa internacional entrar en Gaza sin escolta del ejército israelí y ver los daños de cerca.

En resumen: Israel nunca ha sido más fuerte militarmente desde que comenzó esta guerra, pero tampoco nunca ha estado más aislado globalmente.

Sabemos por las encuestas que la guerra de Gaza lastimó a Kamala Harris ante muchos votantes jóvenes en Michigan porque nunca pudo explicar adecuadamente que la administración Biden-Harris estaba enviando armas a Israel para derrotar a Hamás con el fin de poner en marcha un plan estadounidense de dos estados para dos pueblos indígenas. Sin plan, no hay oyentes. Sin oyentes, no hay votantes.

Si Trump reviviera su plan, dejaría en claro al mundo que Israel no tiene un cheque en blanco de nosotros para luchar eternamente en Gaza sin un plan creíble propio para el día siguiente. Señalaría que los palestinos necesitan ponerse de acuerdo para negociar y no solo quejarse, y sería una señal para Irán de que Trump tiene la intención de aislar a Teherán militarmente -y diplomáticamente- al, como lo expresó en su plan, ayudar a hacer realidad el “deseo legítimo de los palestinos de autodeterminación” si hacen una paz segura con Israel.

La semana pasada, en Israel, vi y escuché un denominador común entre los judíos israelíes, los árabes israelíes y los palestinos de Cisjordania con los que hablé: todos están exhaustos por esta guerra, y los mejores de ambos lados están pensando en irse. Como me comentó Hani Alami, un empresario palestino de telecomunicaciones de Jerusalén: “Quienes quieren irse, de ambos lados, son los que quieren vivir en paz, y quienes quieren quedarse son los que más quieren seguir luchando”.

Sorpréndalos, presidente electo Trump. Como mínimo, se sorprenderá de cuánto debate desencadenará dentro y entre palestinos e israelíes. Como máximo, podría encontrar un lugar en los libros de historia que no esperaba.

© The New York Times 2024.