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Guterres admite estar colaborando con la Junta de Paz, aunque lo ve como un "proyecto personal" de Trump

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El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, ha admitido estar colaborando "activamente" con la Junta de Paz para Gaza, aunque ha descrito al organismo como un "proyecto personal" del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Existe un objetivo definido y aprobado por el Consejo de Seguridad, y estamos cooperando activamente con las estructuras creadas por la Junta de Paz", ha señalado Guterres en una entrevista publicado este sábado por el diario 'Politico', en la que ha expresado su aprobación ante la intención del organismo de reconstruir la Franja de Gaza, arrasada tras más de dos años de ofensiva israelí.

No obstante, ha remarcado que la Junta, de la que forman parte países como Bielorrusia, Hungría o Kazajistán, no es sino "un proyecto personal del presidente Trump". "Esta no es la manera eficaz de abordar los graves problemas que enfrentamos", ha añadido.

En este sentido, ha defendido el papel de la ONU en crisis como la abierta en torno al estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de petróleo, donde Irán está impidiendo la navegación como represalia por la ofensiva lanzada contra su territorio por Estados Unidos e Israel.

"Mi principal objetivo es ver si es posible crear condiciones en el estrecho de Ormuz similares a las que existían en el pasado", ha apuntado el secretario general de la ONU, que ha apuntado a una posible participación de la organización en un plan para reducir los ataques y proteger el estrecho de Ormuz, por donde circula una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima.

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