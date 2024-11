Lo que nos dice el débil informe sobre empleo en EEUU

Un letrero de una feria de empleo se ve en la 5ª Avenida después de la publicación del informe de empleo en Manhattan, Nueva York (REUTERS/Andrew Kelly)

El gran auge del empleo de Biden (16 millones de puestos de trabajo añadidos desde que asumió el cargo) se tomó un respiro el mes pasado, según el informe del viernes por la mañana, con una ganancia de sólo 12.000 puestos y revisiones a la baja de algunas cifras anteriores. Gran parte de la desaceleración reflejó factores especiales (el huracán Helene y la huelga de Boeing), pero las ganancias de empleo aún no alcanzaron la mayoría de las previsiones, a pesar de que los pronosticadores conocían estos factores.

¿Qué aprendimos entonces? Principalmente que no hay que prestar mucha atención a las cifras mensuales de empleo.

No estoy seguro de cuántas personas saben que las cifras mensuales publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales se basan en encuestas, no en un recuento exhaustivo; en ese sentido, son como encuestas de opinión (las cifras se revisan una vez al año cuando la BLS hace un recuento exhaustivo asociado con el programa de seguro de desempleo). También hay un elemento de modelización involucrado, ya que la oficina intenta estimar los efectos de las entradas de nuevos empleadores y las salidas de los empleadores existentes.

Todo esto se hace de manera competente y escrupulosa, al menos por ahora. Una de las preocupaciones que tengo si Donald Trump gana es que su administración bien podría hacer lo que los republicanos acusan constantemente a los demócratas de hacer y comenzar a manipular los datos económicos. (Si cree que estas acusaciones se detendrán porque la Oficina de Estadísticas Laborales anunció débiles cifras de empleo justo antes de las elecciones, está siendo ingenuo).

Pero es inevitable que haya mucho ruido en los datos mensuales, y es una tontería sacar grandes conclusiones de las cifras de un mes. No, la gran cifra del mes pasado no significa que la Reserva Federal se haya equivocado al aplicar un gran recorte de tasas. No, este débil informe no significa que estemos al borde de una recesión.

El panorama general es que Estados Unidos sigue creando puestos de trabajo a un ritmo sólido, pero es probable que el crecimiento del empleo se esté desacelerando. Y eso está bien. Aunque la inmigración ha expandido la fuerza laboral, el empleo probablemente no podría seguir creciendo tan rápido como lo ha hecho durante el año pasado sin terminar produciendo una economía sobrecalentada e inflacionaria.

Lo que parece que estamos obteniendo en cambio es una desaceleración del crecimiento del empleo hasta alcanzar un ritmo sostenible, mientras que la inflación ya ha caído cerca del objetivo de la Reserva Federal. Eso es exactamente lo que queremos decir con un aterrizaje suave. Y parece que lo hemos logrado.

