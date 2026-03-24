El Meiac de Badajoz y el Museo de Cáceres reciben 88 donaciones de obras de arte durante 2025

La autorización oficial para ampliar los plazos del Plan de Sostenibilidad Turística de Plasencia, que ahora podrá ejecutarse y justificarse hasta el 30 de junio de 2026, formó parte de los acuerdos presentados este martes ante el Consejo de Gobierno regional, según detalló la Consejería de Cultura. Este cambio en el convenio con el Ayuntamiento de Plasencia, que no supone modificaciones presupuestarias, acompaña la aceptación institucional de 88 nuevas piezas incorporadas al catálogo patrimonial de Extremadura tras ser donadas a dos de sus principales museos.

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac), con sede en Badajoz, y el Museo de Cáceres figuran entre las instituciones receptoras de estas donaciones, que suman un total de 88 obras de arte recibidas durante 2025. Según informó la Consejería de Cultura y se recogió en la comunicación oficial al Consejo de Gobierno, estos bienes pasan a integrar el Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura a través de actos formales de aceptación desarrollados a lo largo del año.

De acuerdo con lo publicado por la Consejería de Cultura, el proceso de recepción y catalogación de estas obras se realizó bajo los criterios institucionales establecidos para la preservación del patrimonio regional, lo cual refuerza la preservación y el enriquecimiento de las colecciones públicas de la comunidad autónoma. El Meiac y el Museo de Cáceres desempeñan un papel central en la conservación y difusión del arte contemporáneo y el acervo histórico-cultural en Extremadura.

Además, la Consejería incluyó en la sesión la presentación de la adenda número 2 al convenio con el Ayuntamiento de Plasencia para el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSD). Según consignó el Gobierno regional, esta iniciativa recibe financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de fondos de la Unión Europea Next-Generation EU. Con la modificación pactada, se extiende la vigencia del convenio y de sus fases ejecutivas y de justificación administrativa hasta la mitad de 2026, asegurando que las actuaciones de sostenibilidad turística puedan desarrollarse conforme a los nuevos plazos.

El Ejecutivo autonómico precisó que esta ampliación de plazos no altera las dotaciones presupuestarias iniciales del convenio. El municipio de Plasencia y la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes continúan así colaborando en el impulso de proyectos relacionados con la sostenibilidad y el turismo, amparados en los fondos europeos destinados a la recuperación y transformación regional.

Estas decisiones, comunicadas en contexto institucional, reflejan la continuidad de las acciones públicas orientadas a fortalecer tanto el patrimonio cultural como el desarrollo de proyectos sostenibles, en el marco de la gestión regional extremeña y en sintonía con los objetivos financiados con recursos de la Unión Europea, según reportó la Consejería.