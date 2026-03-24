Llegan a Venezuela otros 131 ciudadanos deportados por EEUU

Entre las personas que regresaron al país se identificaron seis menores, incluidos un niño, tres niñas y dos bebés, acompañando a 115 hombres y 10 mujeres en el vuelo de repatriación desde Miami. Según publicó el programa Vuelta a la Patria a través de Telegram, el grupo arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar y fue recibido por autoridades venezolanas, en el contexto del programa oficial impulsado por Caracas para favorecer la “reinserción social y familiar” de sus ciudadanos deportados.

Tal como informó el medio, la llegada de los 131 ciudadanos venezolanos deportados por Estados Unidos se produjo bajo los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional, que establece una serie de protocolos en materia de atención integral. Los recién llegados fueron sometidos a controles y entrevistas personalizadas por parte de distintas divisiones de seguridad y salud del Estado, entre ellas el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

La administración venezolana, según detalló el programa Vuelta a la Patria, diseñó este procedimiento con el objetivo de verificar el estado físico y emocional de cada uno de los retornados. La atención incluyó exámenes médicos dirigidos a constatar las condiciones de salud de todos los pasajeros del vuelo, así como la elaboración de perfiles que permitan evaluar las circunstancias individuales en las que se encontraba cada persona al momento del retorno.

De acuerdo con la información difundida, las personas fueron luego trasladadas de forma segura hasta diferentes regiones del país, facilitando su regreso a los entornos familiares y comunitarios en los que residían antes de su salida del país. El procedimiento busca asegurar una transición coordinada y acompañada por las instituciones, para garantizar que los repatriados se reincorporen de manera efectiva en sus lugares de origen.

El programa Vuelta a la Patria, de acuerdo con lo señalado por este mismo organismo, tiene como propósito central asistir a los ciudadanos que, por distintas razones, permanecían en condiciones irregulares en el extranjero y han sido objeto de deportación. La política aplicada por el Gobierno venezolano contempla la “reintegración social y familiar” mediante la provisión de apoyo institucional a lo largo de todo el proceso, desde el arribo al aeropuerto hasta el traslado al destino final dentro del país.

El vuelo de repatriación desde Miami se enmarca en una serie de operaciones similares que ha puesto en marcha el Ejecutivo venezolano ante la deportación de nacionales desde Estados Unidos. Según informó el programa, estas acciones incluyen la coordinación interinstitucional de distintas agencias de seguridad y salud, con el fin de garantizar la protección de los derechos y el bienestar de las personas retornadas, incluidas aquellas en situación de especial vulnerabilidad, como los menores que integraron el grupo en este caso reciente.

La llegada de los 131 ciudadanos deportados ha sido confirmada por autoridades venezolanas como parte del esfuerzo sostenido de Caracas para articular políticas de retorno voluntario y acompañamiento social. Según consignó el programa oficial mencionado, el protocolo integral implementado prevé no sólo el control médico y la evaluación sociodemográfica de las personas, sino también mecanismos de seguimiento posterior para fortalecer su reincorporación al entramado familiar y social del país.