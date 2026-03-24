Capcom afirma que no implementará contenido generado por IA en sus videojuegos, pero la usarán durante el desarrollo

El director técnico de Capcom, Kazuki Abe, explicó que las tareas relacionadas con la conceptualización y las etapas iniciales del diseño de mundos virtuales representan uno de los desafíos más relevantes que enfrenta el proceso de creación. Durante una información previa publicada por Google Cloud Japan en enero, Abe sostuvo que la compañía aprovecha la inteligencia artificial para elaborar y mejorar ideas, tanto en la producción de imágenes como en la generación y validación de propuestas para el desarrollo de sus videojuegos. Esta práctica permite abordar de manera más eficiente la fase de lluvia de ideas, así como la evaluación de conceptos destinados a conformar el universo y la mecánica de los títulos.

Tal como publicó el medio que cubrió la última reunión informativa de Capcom con sus inversores, la empresa japonesa decidió aclarar la metodología que emplea respecto a la inteligencia artificial, en medio de un contexto donde su adopción en la industria del entretenimiento interactivo incrementa de forma sostenida. Según informó la compañía responsable de franquicias como Resident Evil, Street Fighter y Devil May Cry, el objetivo es beneficiar la productividad en sus procesos internos sin trasladar recursos generados por inteligencia artificial a los productos comerciales distribuidos al público.

Durante esta sesión, representantes de Capcom precisaron que "planeamos utilizar activamente esta tecnología para mejorar la eficiencia y la productividad en el proceso de desarrollo del juego. Por lo tanto, actualmente estamos explorando formas de utilizarla en diversas áreas, como gráficos, sonido y programación". Según detalló el medio, la postura de la compañía distingue dos fases del uso de la inteligencia artificial: la etapa previa y el resultado final. Capcom aseguró que excluye el contenido generado por IA directamente de la versión final de sus videojuegos, como respuesta a las inquietudes sobre la posible sustitución de la creatividad humana y la protección de los derechos de autor en sus productos.

El medio que consignó la clarificación de Capcom informó que la AA está contemplada como una herramienta de soporte para equipos de desarrollo. De acuerdo con Google Cloud Japan, la colaboración con Capcom consiste en implementar soluciones de IA generativa para disminuir los tiempos de producción y optimizar los flujos de trabajo internos. Estos procedimientos incluyen, entre otras aplicaciones, la utilización de algoritmos para sugerencias en el diseño visual y auditivo, así como la revisión automatizada de código durante la programación.

Las declaraciones emitidas durante la sesión para inversionistas ocurrieron en un entorno en el que la presencia de la inteligencia artificial en la industria de los videojuegos genera debates sobre la creación artística, la identidad creativa y el futuro del sector. Medios internacionales recogieron que Capcom busca equilibrar el progreso tecnológico con la preservación de procesos creativos tradicionales, sin introducir elementos no humanos en el contenido que experimenta el usuario final.

El reporte de Google Cloud Japan también mencionó que Capcom manifestó un compromiso con la innovación, al tiempo que procura que las nuevas tecnologías no reemplacen el trabajo creativo que distingue a sus títulos. En esa oportunidad, Kazuki Abe profundizó señalando que la inteligencia artificial facilita la exploración de diversas alternativas creativas y la evaluación automatizada de las ideas finalizadas, lo que contribuye a la toma de decisiones y la organización interna, sin comprometer la originalidad de cada juego lanzado al mercado.

La discusión pública y empresarial sobre la validez y los límites del uso de inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos se mantiene activa. Según publicaron los medios tras la intervención de Capcom, la firma refuerza la idea de emplearla como ayuda interna, sin tener presencia en la experiencia que reciben los consumidores. Así, Capcom se suma a los actores principales del sector que evalúan el modo en que la tecnología puede aportar valor a sus procesos de producción, mientras dejan fuera del producto terminado los elementos generados automáticamente por máquinas.