¿Los alimentos orgánicos son realmente más nutritivos?

La producción orgánica excluye pesticidas sintéticos pero, ¿realmente aporta más valor a nuestra dieta? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar productos orgánicos puede resultar caro. ¿Tiene algún beneficio para la salud?

Las secciones de productos de los supermercados están repletas de las mejores frutas y verduras de final de temporada -como manzanas, verduras de hoja verde y calabaza- y, a menudo, las versiones orgánicas más caras de cada una de ellas.

Si comprar productos orgánicos no entra en tu presupuesto, los expertos dicen que no te preocupes, ya que es probable que obtengas los mismos beneficios nutricionales de los alimentos convencionales. Lo más importante, añadieron, es que sigan una dieta saludable con abundantes frutas y verduras.

¿Por qué son más caros los alimentos orgánicos?

Los costos de producción de alimentos orgánicos son mayores debido a la mano de obra necesaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Agricultura establece directrices estrictas para los productores de alimentos orgánicos. Los productos orgánicos certificados, por ejemplo, deben cultivarse sin utilizar la mayoría de pesticidas y herbicidas sintéticos. Y los productos de origen animal, como la carne, las aves, los productos lácteos y los huevos, deben proceder de animales que tengan acceso al aire libre durante todo el año y hayan sido criados sin hormonas de crecimiento ni antibióticos. Los productos ecológicos tampoco pueden emplear ingeniería genética.

Según Sean Svette, dietista y director del programa de nutrición y dietética de la Universidad de Colorado Springs, uno de los motivos por los que los alimentos orgánicos pueden ser más caros que los convencionales es que su producción sin pesticidas ni herbicidas sintéticos requiere más mano de obra.

Un agricultor orgánico que no utilice un herbicida potente, por ejemplo, puede tener que contratar a más trabajadores para eliminar las malas hierbas.

Algunas personas prefieren los alimentos orgánicos para evitar los organismos modificados genéticamente, pero hay pocas pruebas de que supongan un riesgo para la salud humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Los costos más altos significan más nutrientes?

Lizzy Davis, profesora adjunta de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Alabama en Birmingham, dijo que no hay diferencias entre los alimentos ecológicos y los no ecológicos en cuanto a macronutrientes como proteínas, carbohidratos y grasas.

Algunos estudios sí sugieren pequeñas diferencias entre micronutrientes como vitaminas, minerales y ciertos antioxidantes. Un estudio descubrió , por ejemplo, que los arándanos y el maíz ecológicos podrían contener mayores niveles de antioxidantes que sus homólogos no ecológicos.

Sin embargo, estos hallazgos no han sido consistentes, dijo Davis. Y los investigadores no han demostrado que estas diferencias de micronutrientes sean lo bastante importantes como para afectar a la salud, añadió.

“Estos estudios son puntuales y no se han reproducido a gran escala”, dijo Irene Mathieu, profesora asociada de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. La mayoría de los análisis de mayor envergadura no han sido concluyentes.

¿Los alimentos ecológicos reducen el riesgo de enfermedad?

Los resultados de los estudios que sondean los efectos a largo plazo de los alimentos orgánicos en la salud han sido mixtos. En un estudio de 2018 de alrededor de 70.000 adultos en Francia , los investigadores encontraron que quienes comían alimentos orgánicos con mayor frecuencia tenían un 25 por ciento menos de diagnósticos de cáncer que quienes nunca comían alimentos orgánicos. Pero varios años antes, un estudio de alrededor de 623.000 mujeres de mediana edad en Reino Unido no encontró diferencias en las tasas de cáncer entre quienes consumían productos orgánicos versus quienes comían los no orgánicos.

En Francia, un estudio vincula el consumo regular de alimentos orgánicos con menores tasas de cáncer (Getty)

Una de las explicaciones de estos resultados contradictorios es que quienes consumen alimentos orgánicos de forma sistemática tienen más probabilidades de tener dietas y hábitos más saludables -y mayores ingresos- que quienes comen alimentos convencionales, dijo Mathieu. Por lo tanto, no podemos afirmar que los alimentos orgánicos por sí mismos causarán ningún resultado en la salud. Estos estudios también dependen de que las personas recuerden con exactitud todo lo que han comido durante meses o años, lo cual es muy difícil de conseguir.

Otros estudios sugieren que el consumo de alimentos ecológicos podría estar relacionado con un menor riesgo de diabetes, obesidad y cardiopatías, pero tampoco han demostrado la relación causa y efecto.

¿Vale la pena pagar por los alimentos orgánicos?

Las encuestas suelen citar la exposición a los pesticidas como uno de los principales problemas de los alimentos producidos de forma convencional. Aunque los alimentos orgánicos no están completamente libres de pesticidas y herbicidas, dijo Svette. Los agricultores de productos orgánicos aún pueden utilizar los que no se producen sintéticamente.

Los expertos dijeron que actualmente no hay pruebas sólidas de que los niveles de pesticidas sintéticos a los que estamos expuestos cuando comemos alimentos orgánicos no puedan hacernos daño. Sin embargo, eso no significa que estos pesticidas no sean perjudiciales.

Los estudios dan a entender que los trabajadores agrícolas que están expuestos regularmente a altos niveles de estos pesticidas pueden tener un mayor riesgo de desarrollar ciertos padecimientos como la enfermedad de Parkinson y posiblemente algunos tipos de cáncer.

Algunas personas prefieren los alimentos orgánicos para evitar los organismos modificados genéticamente, pero hay pocas pruebas de que supongan un riesgo para la salud humana.

El Departamento de Agricultura establece directrices estrictas para los productores de alimentos orgánicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la conclusión?

Svette dijo que es comprensible que la gente quiera reducir su exposición a los pesticidas, no solo por su propia salud, sino por la de los trabajadores agrícolas.

Si no puedes permitirte comprar todo orgánico, Svette recomienda centrarte en los alimentos que más consumes.

Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente , lavar y fregar las frutas y verduras frescas con agua corriente también puede ayudar a reducir (aunque no eliminar por completo) los niveles de trazas químicas en su superficie. Y desechar las capas externas de las verduras de hoja verde -como las hojas exteriores de la lechuga- también puede ayudar, dijo Davis.

Los pesticidas se acumulan a veces en la piel o la grasa de la carne y las aves, añadidos, por lo que no está de más recortar esas partes.

En última instancia, los expertos dicen que lo mejor que puedes hacer por tu salud es dar prioridad a los alimentos nutritivos en general, como frutas, verduras, cereales integrales y alimentos no procesados, ya sean orgánicos o no.

“Una variedad de frutas, verduras y cereales integrales es realmente lo que se recomienda para mejorar la salud” , dijo Mathieu. Tenemos pruebas sólidas que lo respaldan“.

©The New York Times 2024