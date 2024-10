Un orador del mitin final de Trump insultó a los puertorriqueños. Harris buscó acercarse a ellos

Harris, Kamala DPresidential Election of 2024Philadelphia (Pa)Voting and VotersBlack PeopleUnited States Politics and Government

La campaña de Kamala Harris destacó que, mientras un orador del mitin del expresidente en Nueva York hacía comentarios ofensivos sobre Puerto Rico y los latinos, ella visitaba a votantes puertorriqueños en Filadelfia.

La campaña de la vicepresidenta Kamala Harris se movió rápidamente el domingo para destacar y denunciar los comentarios racistas e incendiarios de los oradores en un mitin del expresidente Donald Trump en el Madison Square Garden de Nueva York.

Antes incluso de que Trump hubiera subido al escenario, los oradores de calentamiento habían calificado a Puerto Rico de "isla de basura", se habían referido a Harris como "el diablo" y "el Anticristo", y habían hecho comentarios racistas o despectivos sobre los latinos en general, los afroamericanos, los palestinos y los judíos.

Los comentarios en el mitin se produjeron cuando Harris terminaba una jornada en Filadelfia, donde se dedicó a cortejar a la importante población puertorriqueña de Pensilvania visitando un restaurante puertorriqueño local. Mientras estaba allí, habló de un nuevo plan que anunció el domingo para llevar oportunidades económicas a Puerto Rico, habló de su visita allí tras el huracán María, y dijo que incluso como senadora había "sentido la necesidad y la obligación" de "asegurarse de que las necesidades de Puerto Rico estaban cubiertas".

"No es un tema nuevo para mí", dijo. Recibió una calurosa acogida de la multitud, con cánticos de "Sí, se puede" en español.

Antes del mitin de Trump del domingo, Harris ya había apuntado a su rival republicano en un mensaje de video dirigido a los votantes puertorriqueños. Señaló que, como presidente, Trump se había resistido a enviar ayuda a la isla tras huracanes consecutivos, y añadió que no había ofrecido más que "toallitas de papel e insultos".

"Nunca olvidaré lo que Donald Trump hizo y lo que no hizo cuando Puerto Rico necesitaba un líder bondadoso y competente", dijo.

El video fue ampliamente compartido, y la superestrella puertorriqueña Bad Bunny lo publicó en Instagram. Es uno de los mayores artistas discográficos del mundo y uno de los artistas latinos más influyentes. Otros famosos de origen puertorriqueño también compartieron el video, como Jennifer Lopez y Ricky Martin.

"Vaya imagen dividida", dijo en un comunicado Kevin Muñoz, portavoz de la campaña de Harris, y dijo que no era "ninguna sorpresa" el lenguaje ofensivo del mitin de Trump. La campaña también envió un comunicado de prensa titulado "Todas las locuras (hasta el momento) en el 'argumento final' de Trump en el mitin del Madison Square Garden".

La campaña de Trump parecía recelosa de las consecuencias políticas de la declaración sobre la "isla de basura" y otros comentarios. Una asesora principal, Danielle Alvarez, dijo en un comunicado: "Esta broma no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña".

Recién salida de un bombardeo de mítines repletos de estrellas, Harris se centró el domingo en hacer política cerca de los votantes en Filadelfia, mientras su campaña hace su último esfuerzo por movilizar a las comunidades de clase trabajadora y a la gente de color para que acudan a las urnas.

En los barrios de la ciudad, Harris transmitió mensajes adaptados a los distintos grupos de votantes, mientras proseguía su esfuerzo por asegurar los cruciales estados del "muro azul" de Pensilvania, Míchigan y Wisconsin. Era la visita número 14 de Harris a Pensilvania desde que se convirtió en la candidata presidencial demócrata, y la séptima a la zona de Filadelfia.

"La victoria pasa por Filadelfia", dijo mientras visitaba una librería negra, Hakim's Bookstore and Gift Shop. "Pasa por Pensilvania".

Harris empezó el día en una iglesia predominantemente negra, donde advirtió a los feligreses de que "estos próximos nueve días nos pondrán a prueba", e hizo que se pusieran en pie cuando les dijo: "Hemos nacido para un momento como este".

En una barbería, Philly Cuts, habló de la necesidad de contratar y conservar a más profesores negros, lo que formaba parte de un programa económico que su campaña dio a conocer este mes y que estaba dirigido a los hombres negros. Harris pasó una hora en la barbería hablando con varios hombres negros, y fue invitada a sentarse en una silla "mágica" al fondo de la tienda; los barberos dijeron que todos los candidatos a cargos electos que se habían sentado en esa silla habían ganado sus elecciones.

Darryl Thomas, de 52 años, propietario de Philly Cuts, dijo que Harris había pasado gran parte del tiempo hablando de lo que los hombres negros buscaban de su próximo presidente. Dijo que mantuvo un "buen diálogo" con el grupo.

"Los hombres negros son los individuos más privados de derechos en Estados Unidos", dijo. "Este es un momento en el que el terreno de juego debe nivelarse y ser justo. No estamos pidiendo extras".

Harris terminó su jornada con un mitin para conseguir el voto en un centro comunitario, durante el cual dijo a sus enérgicos seguidores que tenían el "poder" de hacer oír sus voces en las urnas.

"Hay mucho en juego, y no debemos despertarnos el día después de las elecciones y arrepentirnos de lo que podríamos haber hecho en estos próximos nueve días", dijo. "Así que pasemos estos próximos nueve días sabiendo que hicimos todo lo que pudimos".

Mattathias Schwartz, Jazmine Ulloa y Katie Rogers colaboraron con reportería.

