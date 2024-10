Atención, pasajeros: alguien se está saltando su grupo de embarque

Airlines and AirplanesCustomer RelationsAmerican AirlinesAlbuquerque (NM)Tucson (Ariz)Washington (DC)Travel and Vacationsworkrelated

Con la nueva tecnología de American Airlines, los pasajeros rebeldes que intenten abordar antes de su turno activarán una alarma sonora y serán regresados a su grupo.

Todo viajero de avión ha pasado por lo mismo. Comienza el proceso de abordaje, y la puerta de embarque está abarrotada de pasajeros cuya zona o grupo aún no ha sido llamado.

Se les conoce popularmente como gate lice (piojos de la puerta de embarque) y, a pesar de ser objeto de vergüenza y burla en la cultura popular, los aeropuertos de EE. UU. siguen experimentando brotes de ellos.

American Airlines acaba de anunciar que está en la fase inicial de prueba de una nueva tecnología para ayudar con estos molestos bichos. Cuando un pasajero intente abordar antes de tiempo con el grupo equivocado, el nuevo sistema emitirá una "señal acústica" al agente de la puerta de embarque, según la aerolínea.

Las tarjetas de embarque de los pasajeros que activen la señal no serán aceptadas por los agentes, y esos viajeros volverán a embarcar con su grupo, según la compañía aérea.

La tecnología, que se encuentra en una fase inicial de pruebas, se ha implantado hasta ahora en el Aeropuerto Internacional Sunport de Albuquerque, en Nuevo México; el Aeropuerto Internacional de Tucson, en Arizona; y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Virginia.

"La nueva tecnología está diseñada para garantizar que los clientes reciban las ventajas del abordaje prioritario con facilidad, y ayuda a mejorar la experiencia de abordaje proporcionando a nuestro equipo una mayor visibilidad del progreso del embarque", dijo American Airlines en un comunicado.

Gary Leff, que ha dirigido el sitio web de viajes View from the Wing durante los últimos 22 años, dijo que se enteró por primera vez del programa a través de un lector que había encontrado la tecnología en Albuquerque. Desde entonces, más lectores han compartido sus reacciones positivas, dijo.

"La gente cree que se debe abordar en los grupos de embarque asignados", dijo Leff. "Saltarse la fila no es coherente con las normas que suelen gustar a la gente".

Los expertos en viajes creen que los pasajeros incumplidos proliferan cada vez más porque los pasajeros de líneas aéreas que desean asegurarse un valioso espacio en el compartimento superior marcan su territorio lo antes posible.

"Hoy en día hay muchos más pasajeros que se saltan las líneas que antes, porque embarcar con antelación tiene ventajas que antes no tenía", dijo Scott Keyes, fundador de Going.com, una aplicación de viajes que avisa a la gente de vuelos baratos desde su aeropuerto de origen.

También es posible que los pasajeros revoltosos se hayan vuelto más atrevidos últimamente debido a los precios cada vez más altos de registrar las maletas, los cuales incentivan el uso del equipaje de mano. Los influencers y las publicaciones en las redes sociales también han promovido consejos para facilitar el abordaje con grupos anteriores. También es posible que los agentes de las puertas de embarque, que esperan evitar retrasos innecesarios, no apliquen rigurosamente el orden correcto de abordaje por grupos.

Los expertos en viajes creen que la tecnología puede servir de policía malo y señalar a los que se saltan las filas, en lugar de dejarlo solo en manos del agente de la puerta de embarque. La señal puede hacer que se incumplan menos las normas y reducir la confrontación de los empleados de las aerolíneas a la hora de ayudar a los pasajeros a llegar a sus puertas.

"Lo que espero es que este mensaje llegue al público y que no se obstruyan esas filas de abordaje", dijo Clint Henderson, editor jefe de The Points Guy, un sitio web dedicado a ofrecer consejos para ahorrar en los viajes. "Francamente, mucha gente que está en esa fila sabe que no debe abordar antes y sabe que puede salirse con la suya".

American Airlines dijo que estaba satisfecha con los resultados obtenidos hasta el momento, al igual que varios pasajeros que compartieron sus opiniones en las redes sociales. Un pasajero de la plataforma de redes sociales Reddit dijo que "se divirtió presenciando cómo se administraba una vergonzosa justicia a los pasajeros furtivos delante de todo el mundo".

Otros tres pasajeros mantuvieron su reacción breve y dulce. "Ya era hora", dijeron.

Kate Christobek cubre los casos civiles y penales contra el expresidente Donald Trump para el Times. Más de Kate Christobek