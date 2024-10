Liam Payne, de 31 años, ex cantante de One Direction, murió en una caída en Argentina

Liam Payne en los Brit Awards en 2019 (REUTERS/Peter Nicholls)

Liam Payne, que llegó a la fama como cantante y compositor del grupo británico One Direction, una de las boy bands más vendidas de todos los tiempos, murió tras caer el miércoles desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Tenía 31 años.

Su muerte fue confirmada por Alberto Crescenti, director de los servicios de emergencia de Buenos Aires. Las circunstancias de la caída no estaban claras.

One Direction irrumpió en la escena en 2011 cuando el single debut del grupo, «What Makes You Beautiful», alcanzó el número 4 en la lista Hot 100 de Billboard. Cinco de sus otras canciones alcanzaron el Top 10 de la lista, incluyendo «Story of My Life», «Drag Me Down» y «Live While We’re Young».

El grupo, que tuvo 29 éxitos en total en la lista Hot 100 de Billboard, publicaría cinco álbumes y se convertiría en una de las boy bands definitivas de la década de 2010, en gran parte por evitar la elegante precisión y el pulido de una generación anterior de grupos vocales pop.

One Direction anunció en 2015 que se tomaba un descanso de las actuaciones como grupo, y desde entonces cada uno de los artistas ha invertido la mayor parte de su tiempo en sus carreras en solitario. Payne lanzó un single con su nombre a principios de este año.

Foto de archivo de Liam Payne llegando al estreno mundial de "Ron's Gone Wrong" en el BFI Film Festival en Londres, octubre de 2021 (REUTERS/Tom Nicholson)

Payne hizo una audición como solista en el programa de televisión «The X Factor» en 2008. Pero el éxito le llegó en 2010, cuando le juntaron con otros cuatro concursantes -Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles y Louis Tomlinson- para otra ronda de audiciones que acabó convirtiéndose en One Direction.

El grupo fue reunido por Simon Cowell, el agudo personaje de la televisión y ejecutivo musical inglés -más conocido por el público estadounidense por su participación en «American Idol»-, que adaptó el sonido y las canciones del grupo para atraer a las adolescentes.

Aunque la fórmula de la boy-band no era nada nuevo en 2011, el atractivo de los miembros de One Direction provocó un frenesí de multitudes fuera de los conciertos pop-up y las ofertas de películas.

Cuando el grupo llegó a Estados Unidos en 2012 tras el lanzamiento de su álbum de debut, «Up All Night», «no había nada que la seguridad pudiera hacer contra los gritos», escribió Jon Caramanica sobre un concierto en Nueva York en The New York Times.

Liam James Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton (Inglaterra), a las afueras de Birmingham.

Liam Payne tenía un concierto pactado en Lima, Perú para este 01 de septiembre (Créditos a Instagram/@liampayne)

Era uno de los cantantes más destacados del grupo, aunque One Direction en su conjunto destacaba por su afabilidad y desenfado. Tuvo varios créditos como compositor en los lanzamientos del grupo.

Payne declaró a Entertainment Weekly en 2015 que, de todas las canciones que compuso para One Direction, estaba más orgulloso de su contribución a la canción «What a Feeling», un ritmo inspirado en Fleetwood Mac que, según dijo, esperaba que la gente tocara en largos y serenos paseos por una carretera costera.

Payne sacó un álbum en solitario llamado «LP1» en Capitol Records en 2019, que estaba lleno de colaboraciones en todo el espectro musical: la estrella de la música latina J Balvin, el rapero Quavo, el productor electrónico Zedd y más. Su single con Quavo, el saltarín y coqueto «Strip That Down», alcanzó el número 10 en el Billboard Hot 100. Pero con el tiempo, Styles eclipsaría a todos los demás miembros de One Direction como estrella del pop.

En 2020, Payne se asoció con el productor sueco Alesso para un EP. En una entrevista de mayo de 2023 con iFL TV, dijo que estaba trabajando en una continuación, y también reveló que llevaba 100 días sobrio.

“He estado haciendo un álbum para variar, lo cual es bastante divertido”, dijo a iFL. “Ha estado bien, estoy emocionado por sacarlo, y definitivamente quiero hacer una gira esta vez, lo cual es inusual. Durante mucho tiempo no estuve seguro de que fuera a salir de gira. Lo había superado un poco, pero tengo muchas ganas de volver a la carretera y ver a todos los fans”.

© The New York Times 2024.