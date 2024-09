Es la primera vez en EEUU que los jóvenes cristianos son más religiosos que las jóvenes

Grace Church observa un notable aumento en la asistencia de hombres jóvenes a sus servicios. (New York Times)

En una hermosa mañana de domingo de principios de septiembre, docenas de jóvenes de Waco, Texas, empezaron el día en la congregación Grace Church. Los hombres saludaban a los visitantes en la puerta, atendían la mesa de información y repartían boletines. Cuatro de los cinco músicos del escenario eran hombres. También lo eran el pastor que pronunció el sermón y la mayoría de los estudiantes universitarios que ocupaban las primeras filas.

“Estoy muy agradecido por esta iglesia”, dijo Ryan Amodei, de 28 años, a los fieles antes de que Buck Rogers, el segundo pastor, lo bautizara en un tanque de agua en el santuario.

Grace Church, una congregación bautista del sur, no ha hecho un esfuerzo consciente por atraer a hombres jóvenes. Tiene un tamaño poco llamativo y es, en muchos sentidos, una iglesia evangélica corriente. Sin embargo, sus líderes llevan varios años observando que el número de hombres jóvenes supera al de mujeres jóvenes en sus bancos. Cuando la iglesia abrió el año pasado una pequeña sede en la cercana ciudad de Robinson, 12 de los 16 jóvenes que asistían regularmente eran hombres.

“Hemos hablado de ello desde el principio”, afirmó Phil Barnes, pastor de esa congregación, Hope Church. “¿Qué está haciendo el Señor? ¿Por qué nos envía a todos estos jóvenes?”.

La dinámica en Grace es un ejemplo dramático de una verdad emergente: por primera vez en la historia moderna de Estados Unidos, los hombres jóvenes son ahora más religiosos que sus compañeras. Asisten a los servicios religiosos con más frecuencia y es más probable que se identifiquen como religiosos.

“Nunca lo habíamos visto antes”, afirmó Ryan Burge, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad Eastern Illinois.

Entre los cristianos de la Generación Z, esta dinámica se está produciendo de forma muy marcada: Los hombres permanecen en la iglesia, mientras que las mujeres la abandonan a un ritmo vertiginoso.

El número de miembros de las iglesias lleva años disminuyendo en Estados Unidos. Pero dentro de la Generación Z, casi el 40% de las mujeres se describen ahora como no afiliadas religiosamente, frente al 34% de los hombres, según una encuesta realizada el año pasado a más de 5.000 estadounidenses por el Survey Center on American Life del American Enterprise Institute.

En todos los demás grupos de edad, los hombres tenían más probabilidades de no estar afiliados. Esto concuerda con las investigaciones que han demostrado que las mujeres han sido sistemáticamente más religiosas que los hombres, un hallazgo tan fiable que algunos estudiosos lo han caracterizado como algo parecido a una verdad humana universal.

Los hombres y las mujeres de la Generación Z también siguen trayectorias divergentes en casi todas las facetas de sus vidas, incluida la educación, la sexualidad y la espiritualidad.

Las mujeres jóvenes siguen siendo espirituales y buscadoras, según las encuestas sobre vida religiosa. Pero llegaron a la mayoría de edad cuando el movimiento #MeToo abrió una conversación nacional sobre el acoso sexual y el abuso de género, que inspiró la exposición generalizada de abusos en entornos eclesiásticos bajo el hashtag #ChurchToo. Y la anulación del caso Roe v. Wade en 2022 obligó a muchas de ellas a empezar a prestar más atención a los derechos reproductivos.

Los hombres jóvenes tienen preocupaciones diferentes. Tienen menos estudios que sus compañeras. En las grandes ciudades, como Nueva York y Washington, ganan menos.

Al mismo tiempo, valoran más la vida familiar tradicional. Los hombres jóvenes sin hijos son más propensos que las mujeres jóvenes sin hijos a decir que quieren ser padres algún día, por un margen de 12 puntos porcentuales, según una encuesta realizada el año pasado por Pew. Los jóvenes de las iglesias Grace y Hope “buscan liderazgo, claridad y sentido”, afirmó Bracken Arnhart, pastor de Hope Church.

Y añadió: “Hay chicos que simplemente están hambrientos”.

Esta creciente división de género tiene el potencial de remodelar el panorama no sólo de la religión, sino también de la vida familiar y la política. En una encuesta de Times/Siena realizada en agosto en seis estados indecisos, los hombres jóvenes favorecían al expresidente Donald J. Trump por 13 puntos, mientras que las mujeres jóvenes favorecían a la vicepresidenta Kamala Harris por 38 puntos, una brecha de 51 puntos mucho mayor que en otras cohortes generacionales.

Es demasiado pronto para saber si esta nueva tendencia en la asistencia a la iglesia indica un realineamiento a largo plazo, dijo Russell Moore, editor en jefe de Christianity Today.

Pero se maravilló de su extrañeza en la historia cristiana.

“No estoy seguro de cómo será la vida de la Iglesia con una presencia cada vez menor de mujeres”, declaró, señalando que históricamente han sido fuerzas cruciales en la labor misionera y el voluntariado. “Necesitamos tanto madres como padres espirituales”, añadió.

Verdades más duras

Kitron Ferrier cursa el último año en la Universidad Baylor de Waco, de donde procede una parte considerable de los jóvenes que acuden a Grace Church. Baylor, una escuela cristiana con raíces bautistas, es el tipo de lugar donde el periódico de la escuela publica un artículo para los nuevos estudiantes titulado Church Shopping: Guía para principiantes para encontrar un hogar espiritual en Waco.

Ferrier, de 21 años, asiste a dos servicios la mayoría de los domingos. Por la mañana, acude a una gran iglesia de Waco muy popular entre los estudiantes. Por la tarde, suele acudir a la iglesia Hope.

El Sr. Ferrier creció en una familia cristiana numerosa, y su propia fe se ha fortalecido últimamente, dijo. En un viaje de la iglesia de este año, se encontró con un influenciador que sigue en Instagram que durante varios años ha llevado una gran cruz de madera en todo el país. El Sr. Ferrier tuvo la oportunidad de llevar la cruz él mismo durante un tiempo, lo que dijo que fue una experiencia poderosa.

Seguir a Jesús es difícil, aseguró Ferrier. «Se trata de negarse a sí mismo, y negar los deseos de la carne”, dijo. Él aprecia una iglesia como la Esperanza, donde los líderes son francos acerca de la intensidad de la auto-sacrificio que ve como un requisito para la fe cristiana.

“Los jóvenes se sienten atraídos por las verdades más duras”, manifestó el Sr. Ferrier. A veces, añadió, quiere escuchar mensajes con un poco de “ira de Dios” en ellos.

Durante décadas, muchas iglesias y ministerios estadounidenses han asumido que los hombres como Ferrier deben ser cortejados para que vayan a la iglesia y vivan correctamente. Las editoriales promovían libros como “Por qué los hombres odian ir a la iglesia” y “Que nadie se quede atrás”, que daban por sentado que muchos hombres son cristianos reacios en el mejor de los casos, y que sus esposas e hijos les seguirían a la iglesia.

Los pastores hacían hincapié en la masculinidad de Jesús, y los ministerios masculinos como Promise Keepers exhortaban a sus seguidores a abrazar su papel de maridos y padres.

“Para los jóvenes, la religión se codifica de forma correcta y más tradicionalista”, afirmó Derek Rishmawy, que dirige un ministerio en la Universidad de California en Irvine.

Para algunos jóvenes a los que aconseja, el cristianismo se percibe como “una institución que no es inicial y formalmente escéptica hacia ellos como clase”, especialmente en el entorno del campus, dijo el Sr. Rishmawy. “Les decimos: ‘estáis destinados a vivir una vida con sentido’”.

La camaradería era fácil de ver después del servicio dominical en Grace este mes. Un círculo de jóvenes permanecía en el santuario, hablando y riendo. Will y Andrew Parks, dos de un par de trillizos que cumplían 21 años en unos días, charlaban con los recién llegados.

“Hay tantos chicos genuinamente buenos que están literalmente siempre aquí para ti”, dijo Andrew Parks, que ha asistido a Grace durante varios años.

Al Sr. Parks, estudiante de informática, le gustaría casarse y tener hijos algún día. Primero, quiere conseguir un trabajo en el que gane lo suficiente para mantener a una familia.

“Quiero ser el único proveedor si eso es lo que ella quiere”, dice, pero no tiene ningún problema con que su mujer trabaje fuera de casa. Mantiene una nueva relación con una mujer que conoció en un coro universitario “centrado en Cristo”, por lo que confía en que ella comparta sus valores.

Se acabó el debate

La Convención Bautista del Sur, la mayor denominación protestante del país a la que pertenece Grace Church, sigue debatiendo encarnizadamente el lugar de la mujer en el liderazgo y la vida familiar. La declaración de fe de la denominación dice que sólo los hombres pueden servir como pastores, y que una esposa debe “someterse con gracia” a su marido. En su reunión anual de este verano, los delegados votaron a favor de condenar el uso de la fecundación in vitro.

En otras instituciones cristianas, las discusiones sobre el papel de la mujer llevan décadas causando estragos. Algunas iglesias han reprimido en los últimos años prácticas como que las mujeres hablen desde el púlpito.

La teología del complementarismo, que afirma que los hombres y las mujeres tienen funciones separadas en el matrimonio y en el liderazgo de la Iglesia, está resurgiendo. Y muchas de esas mismas iglesias están empezando a hablar más abiertamente de sus convicciones políticas conservadoras.

Parece que las mujeres jóvenes están dejando atrás los debates y saliendo por la puerta de la iglesia.

Alrededor de dos tercios de las mujeres de 18 a 29 años afirman que “la mayoría de las iglesias y congregaciones religiosas” no tratan por igual a hombres y mujeres, según el Survey Center on American Life.

Las mujeres jóvenes se hacen más preguntas que sus antepasadas, afirmó Beth Allison Barr, historiadora de Baylor. Su libro The Making of Biblical Womanhood: How the Subjugation of Women Became Gospel Truth (La creación de la feminidad bíblica: cómo la subyugación de la mujer se convirtió en verdad evangélica) fue un sorprendente éxito de ventas en 2021, lo que provocó un amplio debate en los círculos evangélicos conservadores.

“El giro complementario ha reducido realmente la visibilidad de las mujeres en la Iglesia”, dijo la Dra. Barr mientras tomábamos un café en una librería de Waco. “Esta generación es definitivamente más consciente de esa falta de mujeres en el liderazgo”.

Sin embargo, abrir más funciones oficiales a las mujeres puede que no las reconquiste: Muchas de las mayores denominaciones liberales que ordenan mujeres están en franco declive.

Greer Rutt, de 24 años, estudiante de posgrado en el Seminario Truett de Baylor, espera ser pastora algún día. Pero ha sido un camino pedregoso hacia lo que ella considera el designio de Dios para su vida.

La Sra. Rutt asistió a una escuela secundaria cristiana conservadora en Kentucky, donde a su equipo de animadoras no se les permitía usar faldas por temor a que “distrajeran a los chicos”, afirmó.

Cuando estudiaba en Baylor, asistió a una gran iglesia evangélica, donde al principio se sintió bienvenida y feliz. Pero empezó a inquietarse por el trato que la iglesia daba a las mujeres.

En una ocasión, se produjo una acalorada discusión sobre si las mujeres debían pedir citas a los hombres. Después, algunas mujeres se reunieron en la habitación de la Sra. Rutt y lamentaron la falta de pastoras en la iglesia que enseñaran sobre esos temas.

Rutt abandonó esa iglesia a principios de año y ahora asiste a otra en la que el pastor «habla de la pobreza, el racismo y el sexismo, y los ataca de frente», afirma. Ha llegado a confiar en que Dios llama a las mujeres al liderazgo, una creencia afirmada y reforzada por las conversaciones con el Dr. Barr y otros miembros de la facultad.

Y, según Rutt, muchas compañeras de clase comparten su ambición de predicar y dirigir iglesias.

“Durante mucho tiempo pensé que era mi mente la que quería rebelarse, pero ahora creo que no era rebelión”, dijo la Sra. Rutt. “Era Dios diciendo: ‘Esta es la verdad, así es como hice a las mujeres’”.

Becca Clark, estudiante de posgrado en trabajo social en Baylor, creció en un hogar bautista del sur, y disfrutaba asistiendo a la iglesia con sus padres. Pero en la escuela secundaria, se puso más en sintonía con las cuestiones relacionadas con el género y la sexualidad. Se graduó en 2020 y pasó ese verano pandémico casi siempre encerrada, observando las consecuencias del asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía.

A medida que la política de Clark se inclinaba hacia la izquierda, empezó a sentirse menos cómoda en el tipo de iglesias en las que creció, donde, según ella, los homosexuales y el racismo eran tratados como chistes.

Clark, de 22 años, es heterosexual, pero casi tres de cada diez mujeres de la Generación Z se identifican como pertenecientes a la comunidad L.G.B.T.Q.+.

“No puedo ir a un lugar de culto y saber que la persona que está a mi lado piensa que los homosexuales van a arder en el infierno”, dijo Clark. “Sigo creyendo en Dios y en Jesús y todo eso, sólo que me cuesta llamarme cristiana”.

En las encuestas, las mujeres como Clark son comunes. Siguen puntuando más alto que los hombres en las medidas de espiritualidad y apego a Dios, lo que sugiere que no están necesariamente abandonando sus creencias internas, dijo Sarah Schnitker, profesora de psicología y neurociencia en Baylor que codirige el estudio longitudinal Developing Character in College Communities.

Pero, dijo, “están abandonando la práctica tradicional de la fe”.

Son los hombres jóvenes los que registran ahora un mayor apego a las creencias cristianas básicas, en asistencia a la iglesia y en frecuencia de lectura de la Biblia, según un análisis realizado para The Times por la Dra. Schnitker.

La Sra. Clark ha asistido ocasionalmente a una iglesia baptista más progresista. Pero se está dando cuenta de que ir a la iglesia ya no es una prioridad para ella. Está ocupada y sus amigos hacen otras cosas.

(*) The Washington Post