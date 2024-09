El Senado de México aprueba la iniciativa para replantear el sistema judicial del país

Law and LegislationCourts and the JudiciaryMorena (Mexican Political Party)Lopez Obrador, Andres ManuelSheinbaum, ClaudiaMexico

La aprobación de la mayoría de los senadores eliminó el último gran obstáculo a las amplias propuestas defendidas por el presidente, que han provocado manifestaciones en todo el país.

El Senado de México aprobó el miércoles por un estrecho margen una propuesta para hacer una amplia reestructuración al sistema judicial, librando así el último gran obstáculo para una medida que el presidente del país prometió impulsar antes de dejar su cargo a finales de este mes.

El resultado refleja la desmesurada influencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de su partido, luego de que sus aliados obtuvieran considerables mayorías legislativas en junio, lo que les permitió aprobar algunas de las propuestas más polémicas y de mayor alcance del líder mexicano en sus últimas semanas en el cargo.

La medida cambiaría el sistema judicial, que pasaría de ser un sistema basado en nombramientos fundamentados en la formación y las cualificaciones de los candidatos, a otro en el que votantes elegirían a los jueces y habrá pocos requisitos para postularse. Además eliminaría a 7000 jueces de sus puestos, desde la presidenta de la Suprema Corte hasta los de los jueces locales.

El proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara de Diputados la semana pasada, durante una sesión maratónica. Ahora pasará a las legislaturas estatales, donde necesitará una mayoría para convertirse en ley. Dado que el partido gobernante de López Obrador, Morena, y sus aliados, controlan 25 de los 32 parlamentos estatales, se espera que se apruebe con facilidad.

Cuando eso ocurra, los votantes podrían empezar a elegir a miles de jueces federales, estatales y locales tan pronto como el año próximo.

El debate, que comenzó el martes, se suspendió temporalmente después de que un grupo de manifestantes, con megáfonos y banderas de México en mano, irrumpió en el edificio del Senado pidiendo a los senadores para bloquear el proyecto. Los manifestantes siguieron a los legisladores hasta otro recinto, donde un senador de la oposición fue agredido cuando alguien le arrojó gasolina a la cara. Más tarde, los agentes de policía dispersaron las manifestaciones utilizando extintores.

Tras una acalorada sesión en la que los legisladores se acusaron mutuamente de "traidores" y "mentirosos", 86 senadores aprobaron el proyecto y 41 votaron en contra. El Senado aún debe resolver varias disposiciones controvertidas del proyecto antes de que pueda pasar a las asambleas legislativas de los estados.

El gobierno asegura que la medida es necesaria para modernizar el poder judicial e infundir confianza en un sistema plagado de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo el 1 de octubre y ha respaldado completamente el plan.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado una intensa resistencia por parte de trabajadores judiciales, expertos en derecho, inversores, jueces, estudiantes, legisladores de la oposición y otros críticos. La determinación de López Obrador a que se apruebe a como dé lugar ha mantenido en vilo a los mercados financieros y ha provocado una disputa diplomática con los embajadores de EE. UU. y Canadá. Incluso líderes de la Iglesia católica han dicho que la elección de jueces no garantizará una mejor administración de justicia para las víctimas de la violencia criminal en México.

"¿En dónde quedan mis 27 años de servicio? Yo empecé desde abajo", dijo Sandra Herrera Benítez, secretaria judicial y vocera de los trabajadores judiciales en la ciudad norteña de Monterrey, quien se declaró en huelga el mes pasado junto con miles de otros trabajadores de los tribunales federales en todo México. "Ahora, para poder ser juez o magistrado tienes que ser amigo del presidente o de algún político".

Experiencias en países como Estados Unidos o Bolivia, donde los votantes pueden elegir a algunos jueces, han demostrado que hacerlo conlleva el riesgo de politizar más los puestos judiciales.

"Los jueces responden a los incentivos que crean las elecciones", afirmó Amrit Singh, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford y experta en Estado de derecho. "El poder judicial se politizará hasta quedar irreconocible".

López Obrador presentó por primera vez su idea de renovar el poder judicial el año pasado. Molesto con la Suprema Corte por haber bloqueado algunos de los planes de su gobierno, como el de debilitar el organismo de vigilancia electoral de México o poner a la Guardia Nacional bajo el control de los militares, se comprometió a hacer que los jueces y magistrados fueran elegidos por votación popular, una medida que algunos analistas consideran una represalia.

"No tiene remedio el poder judicial, está podrido", dijo entonces a los periodistas, pidiendo a sus partidarios que dieran a su movimiento político amplias mayorías en el Congreso en las urnas, para así aprobar el proyecto y cambiar la Constitución.

El día de las elecciones, los votantes consolidaron el dominio de Morena en la Cámara de Diputados, pero dejaron al Senado a unos cuantos escaños de la supermayoría. El miércoles, sin embargo, Morena y sus aliados se aseguraron la mayoría de dos tercios necesaria para la aprobación cuando tres senadores de la oposición votaron a favor de la reforma. Otro senador de la oposición, Daniel Barreda, se ausentó de la votación porque su padre había sido detenido por las autoridades en el sur de México, según dijo a los periodistas.

Días antes de la votación, los legisladores de la oposición dijeron que habían sido amenazados, chantajeados y que se les habían ofrecido sobornos para que aprobaran el proyecto.

En las últimas semanas han estallado protestas y manifestaciones en todo el país por los cambios propuestos. Los trabajadores judiciales y sus simpatizantes han organizado paros para bloquear el acceso a la Cámara de Diputados y al Senado.

Sin embargo, también hay gente que ha salido a las calles para defender el proyecto. Más de la mitad de los empresarios del país apoyan la propuesta, según la Asociación Mexicana de Cámaras de Comercio. Encuestas encargadas por Morena indican que alrededor del 80 por ciento de los participantes creen que es necesario modificar el sistema judicial, aunque otros sondeos revelan que más del 50 por ciento de los encuestados no saben lo que implica el proyecto.

La tensión ha dividido incluso a la Suprema Corte. La magistrada Loretta Ortiz, quien fue nombrada por López Obrador y se ha autodenominado "fundadora de Morena", dijo a través de redes sociales que el proyecto "contribuirá decididamente a garantizar el acceso a la justicia que las y los mexicanos merecemos".

Algunos expertos aseguran que pasarán años antes de que se comprenda plenamente el impacto de la legislación.

"La propuesta del presidente es un experimento", dijo Vanessa Romero Rocha, abogada y analista política, añadiendo que el efecto del proyecto tendrá que ser evaluado dentro de unos años, ya que actualmente no hay precedentes. "El principal objetivo del presidente, así lo veo, es sacar todos los jueces que llevan mucho tiempo y que están profundamente corrompidos".

Sin embargo, otros afirman que el plan actual agravaría los problemas de corrupción que el gobierno intenta eliminar.

"La demolición del Poder Judicial no es la vía", dijo Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, quien se opone a las medidas, en un mensaje televisado el domingo. También presentó una contrapropuesta para rediseñar el sistema.

Ese plan incluye medidas como hacer más transparente la selección de jueces para evitar el nepotismo y privilegiar el mérito, crear mecanismos disciplinarios independientes, fortalecer los poderes judiciales locales --donde la corrupción es más frecuente-- y mejorar las fiscalías estatales.

Sin embargo, la contrapropuesta del poder judicial, dicen los analistas, llega un poco tarde.

"Esta reforma es y será histórica. Cambiará la forma de verse y concebirse el poder judicial", dijo Ernestina Godoy Ramos, senadora de Morena, durante el debate del martes. "La justicia es un asunto de todas y de todos".

Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times radicado en Ciudad de México, y cubre México, Centroamérica y el Caribe. Más de Emiliano Rodríguez Mega

