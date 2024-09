El hijo de Tim Robbins y Susan Sarandon se burla de los 'nepo babies' (como él)

Robbins, Jack HenrySocial MediaComedy and HumorNepotismCelebritiesActors and ActressesRobbins, TimSarandon, SusanSpielberg, Sasha (1990- )

En una serie de videos, Jack Robbins se ha burlado --y acogido-- la cultura de los "nepo babies", con la ayuda de sus padres y de la hija de Steven Spielberg.

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

Para Jack Henry Robbins, el día empieza con estiramientos y meditación, seguidos por dos o tres segundos de cepillarse los dientes. Después de visitar su cafetería favorita del vecindario, una boutique de Nespresso en el Upper East Side de Nueva York, vuelve a casa para empezar a trabajar.

"Todos los días me gusta levantarme y le vendo un programa a HBO o a Netflix según mi estado de ánimo", Robbins le dice a la cámara. "Hoy, estoy presentando un programa de televisión que se me ocurrió ayer y que es básicamente Star Wars ambientado en un sistema de alcantarillado: ¡lo vendí!".

Cerrando triunfante su computadora portátil, Robbins añade: "Me voy a visitar a mi famosa madre".

Así es como Robbins, hijo de los actores Tim Robbins y Susan Sarandon, se interpretó a sí mismo en " Day in the Life of a Nepo Baby" (Un día en la vida de un nepo baby), un video que publicó en Instagram el pasado noviembre y que ha sido visto más de tres millones de veces.

Desde entonces, Robbins, de 35 años, ha publicado una serie de videos exagerados en Instagram y TikTok que pretenden mostrar el detrás de cámara de cómo es ser un hijo de celebridades.

La expresión " nepotism baby" (bebé nepotista) se ha utilizado para atacar a las personas cuyos logros profesionales son considerados por algunos más como fruto de las conexiones familiares que por su talento. En sus videos, Robbins parece burlarse del concepto de ser el hijo mimado y aprovechado de la realeza de Hollywood, pero también lo asume.

Como dijo Robbins en una entrevista telefónica, está interpretando a un personaje que es "la peor versión de mí que podría haber existido".

Y añadió sobre su alter ego: "He aquí a esta persona ilusa y dolorosamente desubicada, quien, a pesar de todas sus ventajas, es el nepo baby con menos éxito del mundo. Me divierto satirizando por completo mi mayor inseguridad".

La semana pasada, Robbins incluyó una estrella invitada, publicando un video en el que él y Sasha Spielberg, la hija música del director Steven Spielberg y la actriz Kate Capshaw, intentan hacer una película juntos.

"Sasha y yo estamos hartos de la mentira de que los nepo babies no podemos hacer arte sin ayuda de nuestros papás", dice Robbins. Su sesión de lluvia de ideas, naturalmente, consiste en ideas recicladas basadas en las filmografías de sus padres. Y para evitar comparaciones con su famoso padre, Spielberg adopta un seudónimo: S. Spielberg.

Robbins dijo que los videos se inspiraron en un artículo publicado en 2022 en la revista New York sobre el fenómeno del nepo baby, que generó una oleada de discursos sobre los prominentes hijos de famosos.

"Cuando salió el artículo, tuve una complicada respuesta emocional, una inseguridad", dijo Robbins, quien por entonces ya estaba intentando triunfar como cineasta y tenía varios cortometrajes y un largometraje, VHYes, en su haber. "No sabía cómo representar lo que sentía por el tema", añadió. "Pensé: 'Voy a acercarme a esto'".

Como muchas sátiras generalizadas, los videos de nepo baby de Robbins contienen una pizca de verdad. También ejercen presión sobre una herida personal. Contó una anécdota sobre su asistencia a un desfile de moda en Nueva York con Sarandon cuando él era niño. Entre bastidores, una mujer le preguntó por qué había allí un niño de 10 años. El joven Robbins señaló a su madre como explicación.

"La mujer me dijo: 'O te va a ir increíble en esto", es decir, en el mundo del espectáculo, 'o vas a decepcionar a todo el mundo'", dijo Robbins. "Eso fue algo que nunca olvidaré".

Más tarde, mientras promocionaba su cortometraje de 2016 Hot Winter: a Film by Dick Pierre en el Festival de Cine de Sundance, Robbins descubrió lo que los hijos de personas notables aprenden rápido cuando se discuten sus propias carreras: "La primera pregunta que me hacían en todas las entrevistas: '¿Cómo inspiraron tus padres esta película?'".

Eso parece haberlo llevado a la creación de otro clip, en el que Robbins viaja disfrazado a Huntington Beach, California, ("el epicentro de Hollywood", como él lo llama) para reunirse con un representante de talento.

"Creo que tenemos que sacarle más partido a tu madre", le dice el representante. "¿Qué tal si ponemos el nombre de tu madre en tu nombre?".

Así, su alter ego adoptó un nuevo nombre: Jack Susan Sarandon Robbins.

Los famosos padres de Robbins ayudan a vender el chiste: aparecen en sus videos de vez en cuando, normalmente interpretando versiones exasperadas de sí mismos. Para Robbins, colaborar con ellos ha sido una de las ventajas del proyecto.

"Tener un formato en el que podemos jugar juntos como actores fue algo que nunca pensé que llegaríamos a experimentar, porque nunca quise ser actor", dijo.

Otro aspecto positivo ha sido la libertad de controlar todos los aspectos del proyecto.

"No hay retrasos", dijo. "No hay años y años de desarrollo para no hacer un piloto".

"El proceso de esperar a convencer a X, Y y Z para lograr hacer algo realmente me estaba pasando factura".

Robbins dijo que no ha tenido noticias de otros como él, aparte de Spielberg --"No hay un chat grupal de mensajes de texto" para los nepo babies-- pero la respuesta en las redes sociales ha sido abrumadoramente positiva y ha elevado su perfil.

Si algunos no se dan cuenta de que interpreta a una versión monstruosa de sí mismo, no pasa nada.

"Lo que más me gusta en la vida es hacer reír a la gente", dijo Robbins. "Si la gente se ríe, si la gente lo pasa bien con esto, no me importa si el 25 por ciento piensa que es real. No tengo vergüenza".

Steven Kurutz cubre tendencias culturales, redes sociales y el mundo del diseño para el Times. Más de Steven Kurutz