El papel de las criptomonedas en la campaña electoral de Estados Unidos

El candidato republicano a la presidencia de EEUU, el ex presidente Donald Trump, se marcha después de hablar en la conferencia Bitcoin 2024, el sábado 27 de julio de 2024, en Nashville, Tennessee. (Foto AP/Alex Brandon)

Érase una vez un emperador al que le encantaba estar a la última moda, así que se mostró receptivo a unos sastres locuaces que le prometieron hacerle un traje con un tejido nuevo y de alta tecnología, un traje tan cómodo que le haría sentir como si no llevara nada puesto. “La fortuna favorece a los valientes”, le dijeron.

Por supuesto, la razón por la que el traje era tan cómodo era que no existía; el emperador caminaba desnudo. Pero los miembros del Congreso que formaban su séquito no se atrevieron a decírselo, porque sabían que los sastres que engañaban al emperador controlaban comités de acción política con fondos generosos que gastarían grandes sumas para destruir la carrera de cualquiera que revelara su estafa.

Vale, he cambiado un poco la historia, pero es una forma de entender el papel notablemente importante que está desempeñando la industria de las criptomonedas en la financiación de las campañas este año.

Bitcoin, la criptomoneda original, se introdujo hace 15 años y se promocionó como un sustituto del dinero tradicional. Pero aún no ha encontrado usos significativos que no impliquen algún tipo de actividad delictiva. La propia industria de las criptomonedas se ha visto asolada por robos y estafas.

Pero aunque hasta ahora las criptomonedas no han podido encontrar aplicaciones legítimas para sus productos, han tenido un éxito espectacular en la comercialización de sus ofertas. Las criptomonedas, que se comercializan por otros criptoactivos pero que, por lo demás, parecen ser adecuadas principalmente para cosas como el blanqueo de dinero y la extorsión, valen actualmente unos 2 billones de dólares.

Y en este ciclo electoral, la industria de las criptomonedas se ha convertido en un actor enorme en la financiación de las campañas. Quiero decir enorme: las criptomonedas, que no son una gran industria en términos de empleo o producción (incluso si se postula, por el bien del argumento, que lo que producen realmente vale algo), representan casi la mitad del gasto corporativo en PAC de este ciclo.

El gasto político en criptomonedas no solo es enorme; adopta una forma inusual. Si bien las criptomonedas se asocian con la ideología libertaria y el gasto de la industria ha tenido una inclinación partidista hacia los republicanos, los super PAC de criptomonedas no parecen ir en contra de los demócratas per se; destacan a los políticos que han pedido un mayor escrutinio de la industria, incluidos los riesgos financieros que plantea y sus tácticas de marketing. Cabe destacar que los anuncios de ataque financiados con criptomonedas ayudaron a derrotar a la representante Katie Porter, que ha sido crítica con la industria, en las primarias demócratas para senadora por California.

Los políticos han tomado nota. En 2021, Donald Trump calificó a Bitcoin como una estafa. Pero el mes pasado prometió convertir a Estados Unidos en una “superpotencia de Bitcoin” y describió a los escépticos de las criptomonedas como “fascistas de izquierda”. La administración Biden ha tomado medidas modestas hacia la supervisión y regulación de las criptomonedas, pero el senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, el líder de la mayoría, ha declarado que “todos creemos en el futuro de las criptomonedas” y, según se informa, ha estado tratando de lograr que los actores de la industria de las criptomonedas respalden la campaña de Kamala Harris.

El gigantesco gasto político y la influencia de una industria que, en todo caso, destruye valor en lugar de crearlo (especialmente si se consideran sus efectos ambientales) es sorprendente. Pero en cierto modo tiene sentido.

Pensemos en los sastres que estafaron al emperador. Si simplemente lo hubieran vestido con un traje feo, habrían atacado a cualquiera que se atreviera a señalar su fealdad. Pero es mucho más difícil silenciar a la gente cuando no están criticando el sentido de la moda del emperador, sino que están poniendo al descubierto el hecho de que ha sido completamente engañado. En ese caso, una campaña contra los escépticos tendría que ser mucho más intensa, incluso desesperada.

Es cierto que casi todas las grandes industrias gastan algo de dinero tratando de influir en las políticas en su nombre, y algunas gastan sumas considerables tratando de suprimir las críticas. La industria de los combustibles fósiles da mucho dinero a los políticos que se oponen a la regulación ambiental (lo que en este momento significa que apoyan abrumadoramente a los republicanos) y a lo largo de los años ha proporcionado financiación a gran escala a los esfuerzos que cuestionan la realidad del cambio climático.

Pero los críticos de, por ejemplo, la industria petrolera no es probable que precipiten una implosión repentina; el petróleo es, después de todo, una industria que produce cosas con usos reales, y muchas compañías petroleras probablemente encontrarán nichos rentables incluso si y cuando hagamos la transición a una economía verde. Por otra parte, no se debería pensar en las criptomonedas como una industria real; se basan únicamente en la percepción de que algún día, de algún modo, encontraremos un uso genuino para sus productos.Descargo de responsabilidad obligatorio: algunas personas con las que hablo afirman que la cadena de bloques, el concepto que subyace a las criptomonedas, puede tener algunos usos comerciales reales. Pero esto en realidad no tiene nada que ver con las grandes afirmaciones sobre el bitcoin y sus rivales.

Volviendo a la política: no sabemos qué sucederá si el gobierno se toma en serio la regulación de las criptomonedas, vigilando tanto sus usos delictivos como sus prácticas de marketing. Pero gran parte, si no toda, de esa valoración de 2 billones de dólares podría simplemente evaporarse. De ahí la explosión del gasto político. Es una demostración de poder, pero que delata desesperación. Es una confesión involuntaria de que el emperador está desnudo.

© The New York Times 2024.