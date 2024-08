El Servicio Secreto quita agentes a Joe Biden para cuidar mejor a Donald Trump

Assassinations and Attempted AssassinationsPresidential Election of 2024Trump, Donald JSecret ServiceUnited States Politics and GovernmentBiden, Joseph R JrCheatle, Kimberly AButler (Pa)

La medida fue posible debido al aumento de la amenaza de violencia contra el expresidente, aunado a con la reciente disminución de la agenda de viajes del presidente.

Desde el intento de asesinato ocurrido el mes pasado, el Servicio Secreto ha reforzado la seguridad del expresidente Donald Trump de diversas maneras, señalaron el jueves varias personas familiarizadas con el asunto; entre las medidas están el traslado temporal de parte del equipo de protección del presidente Joe Biden para cuidar mejor a Trump.

El Servicio Secreto también ha utilizado cristal antibalas para brindar una mayor protección a Trump en futuros mítines de campaña al aire libre, agregaron esas personas, hablando bajo la condición de anonimato para discutir métodos confidenciales.

Un funcionario del Servicio Secreto, quien habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos de política confidenciales, explicó que la reasignación de miembros del equipo de un presidente a un candidato no es común. Sin embargo, el aumento de la amenaza de violencia contra Trump, combinado con la reciente disminución de la agenda de viajes de Biden, hizo que la medida fuera necesaria y factible, añadió el funcionario.

Un portavoz de la Casa Blanca no hizo comentarios inicialmente, y una vocera de la campaña de Trump declinó hacer comentarios.

El Servicio Secreto ha estado bajo la lupa desde el 13 de julio, cuando un hombre armado logró disparar a Trump sin obstáculos durante un mitin de campaña al aire libre en Butler, Pensilvania. El ataque rozó la oreja de Trump, mató a un asistente al evento e hirió gravemente a otros dos. El FBI se encuentra investigando y los líderes del Congreso también han abierto investigaciones.

El Servicio Secreto ha asumido la responsabilidad de los fallos de seguridad que hicieron posible el ataque. Kimberly Cheatle renunció como directora de la agencia y ya ha sido sustituida. Sin embargo, mientras se recupera de los efectos de la peor transgresión de seguridad presidencial en más de cuatro décadas, la agencia ha tenido que continuar con su misión de proteger a más de tres decenas de funcionarios y exfuncionarios y a sus familias, en lo que está resultando ser un año de campaña presidencial retador e intenso.

La metodología del Servicio Secreto "está hecha para ser flexible", dijo Donald Mihalek, quien trabajó para la agencia durante dos décadas antes de jubilarse en 2019, "y para hacer frente a amenazas conocidas y desconocidas. Los pasos que está dando el Servicio Secreto son una parte natural de su enfoque asimétrico para garantizar que se cumpla su misión de no fallar".

Mihalek, quien ayudó a proteger a varios presidentes durante sus años en el servicio, explicó que en ocasiones había visto a miembros del equipo de un presidente ser reasignados a otras comisiones durante algunos periodos, especialmente durante eventos de las Naciones Unidas.

La división de protección presidencial de la agencia, como se conoce al grupo, se utiliza para servicios de protección de alto nivel debido a su experiencia y conocimientos, agregó.

La división está formada por cientos de empleados del Servicio Secreto que se despliegan por todo el complejo de la Casa Blanca para desempeñar diversas funciones de seguridad y también viajan con el presidente, según el actual funcionario del servicio y antiguos agentes. Dado que Biden ha viajado relativamente poco desde que renunció a su candidatura a la reelección el 21 de julio, los miembros de la división que normalmente viajarían y harían trabajo de avanzada ahora están disponibles para trabajar con el equipo de Trump, señaló el funcionario.

Utilizar cristal antibalas para proteger a personas que no sean el presidente y vicepresidente actuales es poco común --aunque no inaudito--, en parte porque el material es pesado de transportar, explicaron funcionarios actuales y anteriores del Servicio Secreto. El cristal suele transportarse en aviones militares, dijeron, lo que alivia la carga logística del Servicio Secreto.

En el caso de Trump, de cuyo posible uso de cristales antibalas en futuros actos de campaña ya había informado ABC News, los cristales se colocarán en varios puntos del país para facilitar su uso, afirmó un funcionario del Servicio.

Trump dio una rueda de prensa al aire libre el jueves en su club de golf de Bedminster, en Nueva Jersey, pero no ha celebrado ningún mitin al aire libre desde el de Butler.

El expresidente ha dicho que le gustaría volver a la zona de Butler para un nuevo evento.

En una entrevista con el empresario multimillonario Elon Musk esta semana, aseguró: "Vamos a volver en octubre".