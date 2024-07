¿Por qué Nicolás Maduro aparece 13 veces en la papeleta electoral venezolana?

“No hemos visto nada similar a esto”, dijo Staffan Darnolf de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, un grupo a las afueras de Washington que asesora a más de 30 países en operaciones electorales.

El diseño de la boleta, añadió, parece darle a Maduro una clara ventaja.

“Es una ventaja estar en la parte superior de una boleta electoral, porque normalmente eso es lo que la gente está mirando”, dijo.

El gobierno de Maduro ha puesto numerosas limitaciones a una votación libre y justa. Ha descalificado a candidatos, arrestado a activistas de la oposición y dificultado que millones de venezolanos que viven en el extranjero se registren para votar.

Para muchos críticos del gobierno, la disposición de la boleta electoral es otra medida del gobierno autoritario para sesgar el voto a su favor, incluso cuando las encuestas sugieren un apoyo abrumador a la oposición.

Nicolás Maduro (EFE/ Miguel Gutiérrez)

“A medida que la elección ha sido cada vez menos competitiva, los instrumentos de votación se vuelven más confusos”, dijo Eugenio Martínez, director de Votoscopio, una organización de monitoreo electoral.

La autoridad electoral venezolana no respondió a la solicitud de comentarios.

No es inusual en algunos países que varios partidos designen al mismo candidato, dijeron varios expertos electorales.

Eso es lo que ocurre desde hace mucho tiempo en Venezuela, y el hecho de que un candidato aparezca más de una vez en la papeleta no es por sí mismo señal de unas elecciones viciadas, dijo Carlos Medina, director del Observatorio Electoral Venezolano, un grupo independiente.

Lo que es preocupante, añadió, es que muchos de los partidos en la papeleta han sido cooptados por el gobierno de Maduro ya sea para nominar a Maduro o a candidatos aprobados por el gobierno.

“En el caso de Venezuela, es tradición que las opciones de votación se vean de esa manera”, dijo. “El problema está en el origen de los partidos políticos que están apoyando 13 veces, en este caso a Nicolás Maduro”.

Hace unos seis años, el gobierno comenzó a atacar a algunos de los partidos políticos más antiguos y consolidados del país y a sustituir a sus líderes por leales al gobierno.

Al mismo tiempo, aprobó la creación de una serie de nuevos partidos para preservar una fachada de democracia mediante la designación de candidatos que los expertos políticos y muchos votantes venezolanos no consideran contrincantes legítimos.

Catorce de los 38 partidos en la papeleta fueron creados en los últimos seis años.

Según la legislación venezolana, el partido más votado en las elecciones anteriores es el primero en elegir su lugar en la papeleta electoral, y los partidos aliados que apoyen al mismo candidato se colocan juntos.

Pero los tres partidos que apoyan a González no aparecen juntos porque cuando se determinó la configuración de la papeleta esos partidos no apoyaban al mismo candidato. Así que sus tres imágenes no aparecen seguidas.

"Están tratando de mantener la fachada de unas elecciones, pero limitando gradualmente la capacidad de la gente para votar por lo que quieren", dijo Tamara Taraciuk Broner, experta en Venezuela para el Diálogo Interamericano, una organización de investigación en Washington. "Y la papeleta es un claro ejemplo de ello".

El 28 de julio, el presidente Nicolás Maduro aparecerá una y otra vez en la boleta presidencial de Venezuela.

