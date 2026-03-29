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Jurado electoral multa al partido de Keiko Fujimori por indebido uso de fondos públicos

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Lima, 28 mar (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó una sanción de 47.000 dólares contra el partido Fuerza Popular, de la candidata presidencial Keiko Fujimori, por el indebido uso de fondos públicos, otorgados a los partidos políticos, para hacer regalos navideños a sus trabajadores en 2023, según se informó este sábado en Lima.

La sanción del JNE equivale a 33 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), unos 163.350 soles (47.000 dólares), y la reducción del 10 % de su financiamiento público directo, a raíz de una infracción grave de la ley de organizaciones políticas cometida en el año 2023.

El fallo del máximo tribunal electoral precisó que los gastos de vales de comida y canastas navideñas "escapan de la utilización que ha circunscrito la norma", y que se limitan a sueldos, seguridad y previsión social de los trabajadores de los partidos políticos, según informó el portal del diario La República.

La defensa de Fuerza Popular había argumentado que esos gastos eran parte de los beneficios laborales de sus trabajadores, lo cual fue declarado infundado por el JNE.

El jurado insistió en que la compra de camisetas, vasos, bolsas ecológicas, trofeos y una plataforma giratoria de 360º no están incluidos en las actividades de formación, capacitación, investigación y difusión, que la ley electoral financia a las organizaciones políticas en Perú.

Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), postula por cuarta vez a la presidencia de Perú en los comicios generales del 12 de abril y comparte el primer lugar de intención de voto junto al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga con alrededor de 11 %. EFE

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