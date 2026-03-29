La Guardia Revolucionaria iraní ataca infraestructura asociada a la industria militar de EEUU en el Golfo

La evaluación de los daños provocados por los recientes ataques a fábricas de aluminio en Bahréin y Emiratos Árabes Unidos avanza mientras las compañías afectadas priorizan la seguridad de sus trabajadores y continúan las labores de revisión técnica. Emirates Global Aluminium (EGA) y Aluminum Bahrain (ALBA) han confirmado que sus instalaciones sufrieron impactos directos tras el lanzamiento de misiles y drones iraníes, una respuesta en el marco del cruce de represalias entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Según publicó el medio local ‘News of Bahrain’, la planta ALBA registró dos empleados heridos de forma leve y la administración de la compañía subrayó que mantiene la evaluación de daños en curso, con una atención especial a la integridad del personal. Por su lado, Emirates Global Aluminium detalló en un comunicado que la fábrica Al Tawila (EMAL), ubicada dentro de la Zona Económica Khalifa Abu Dabi y próxima al puerto Khalifa al sur de la ciudad, fue blanco de un ataque con drones y misiles en la mañana del sábado. EGA confirmó que varios empleados resultaron heridos, aunque ninguno de gravedad, y que las instalaciones presentaron “daños significativos”.

Tal como reportó la agencia Europa Press, la Guardia Revolucionaria iraní asumió la autoría de los ataques y anunció que las acciones dirigidas contra infraestructuras asociadas a la industria militar estadounidense en el Golfo forman parte de una operación de represalia, denominada ‘Furia Épica’. El comunicado publicado por la Guardia Revolucionaria recalcó su intención de aplicar retaliaciones más severas sobre la estructura militar y económica de sus adversarios si se intensifican los actos hostiles en la región.

Irán justificó el ataque afirmando que ambas fábricas mantienen vínculos con el sector militar de Estados Unidos en Oriente Próximo, al considerarlas “afiliadas y relacionadas" con la industria militar y aeroespacial estadounidense. Según informó Europa Press, las autoridades iraníes ubicaron estos objetivos como piezas clave para la provisión de materiales empleados por las fuerzas armadas estadounidenses desplegadas en la región.

El contexto inmediato de estos ataques se remonta al viernes previo, cuando bombardeos de Estados Unidos e Israel afectaron infraestructura energética en territorio iraní, hecho denunciado por el gobierno iraní ante la opinión pública internacional y calificado por representantes de Teherán como un acto de “ecocidio”. La reacción del gobierno iraní se tradujo en el despliegue de misiles y drones hacia instalaciones consideradas por ellos como esenciales para la cadena logística militar estadounidense.

Las entidades administradoras de las plantas afectadas han expresado en sus comunicados que, aunque los daños materiales están siendo evaluados, los procesos de revisión interna y las medidas de seguridad se mantienen como prioridades. Emirates Global Aluminium informó a través de los canales institucionales que el daño en sus instalaciones es considerable y que los equipos trabajan en la restauración de la normalidad con especial énfasis en la protección de los empleados.

News of Bahrain recogió la declaración de ALBA, donde la compañía insistió en la importancia de precisar el alcance total de la afectación antes de proyectar plazos para la reanudación completa de las operaciones industriales. La atención médica para los empleados lesionados se llevó a cabo sin casos de gravedad, según los informes proporcionados por ambas empresas.

Las acciones bélicas en el Golfo Pérsico refuerzan el patrón de militarización que atraviesa la región y muestran una escalada de retaliaciones entre los países implicados. Europa Press detalló que el mensaje emitido por la Guardia Revolucionaria advierte que futuros actos hostiles recibirán respuestas de mayor intensidad, subrayando la volatilidad de la situación.

La designación de objetivos industriales por parte de Irán marca una ampliación en el tipo de blancos seleccionados para las operaciones militares. Las autoridades militares iraníes argumentan que la industria civil y la infraestructura económica registran, en la actualidad, un papel relevante para los intereses militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Europa Press informó que estos argumentos han sido incorporados en las justificaciones de la acción militar y en el discurso político de Teherán tras los ataques recibidos sobre su infraestructura energética.

Los intercambios de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán mantienen la atención de la comunidad internacional sobre el riesgo de una expansión del conflicto en la región. Tanto la naturaleza de los objetivos seleccionados como la capacidad de respuesta de los distintos actores representan elementos observados de cerca por los gobiernos y organismos multilaterales, según informaciones recabadas por medios como Europa Press y la prensa local de Bahréin.