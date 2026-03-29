Llegan a Cuba los dos veleros con ayuda humanitaria buscados desde el jueves

La localización de los veleros se produjo a unas 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, donde fueron hallados tras haber perdido el contacto en aguas del Caribe. Los buques, pertenecientes a la misión internacional “Nuestra América”, arribaron la tarde del sábado al puerto de La Habana con sus nueve tripulantes internacionales, de acuerdo con la información oficial emitida por la Secretaría de Marina de México.

Según reportó la Secretaría, las embarcaciones identificadas como ‘Tigermoth’ y ‘Friendship’, ambas tipo catamarán, resultaron localizadas durante una operación de búsqueda coordinada entre México y Cuba. Tras la localización, personal de las autoridades mexicanas envió un buque de la Armada para brindar asistencia y vigilar el trayecto final hacia el puerto cubano. El medio también detalló que la coordinación entre ambos países permitió garantizar la integridad de la tripulación y el resguardo de la ayuda humanitaria transportada.

El convoy internacional había partido una semana antes desde Isla Mujeres, en Quintana Roo, México, con destino a Cuba. Los nueve tripulantes, según consignó la Secretaría de Marina y el propio convoy ‘Nuestra América’, cuentan con nacionalidades de Francia, Estados Unidos y Rusia. La intención principal era entregar ayuda humanitaria, en un contexto marcado por restricciones y políticas internacionales que afectan la llegada de bienes básicos a la isla.

La pérdida de contacto con las embarcaciones ocurrió poco después del inicio del trayecto, activando rápidamente una operación de búsqueda. La Armada mexicana informó el jueves sobre el despliegue de esfuerzos para localizarlas, apoyados también por las autoridades cubanas, que se sumaron al rastreo marítimo. Tanto la Secretaría de Marina como el propio convoy internacional mantuvieron comunicación regular a través de redes sociales, informando a la opinión pública sobre los avances de la operación.

De acuerdo con la Secretaría de Marina de México, ambas embarcaciones “arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar”, manteniendo siempre la coordinación con las entidades correspondientes para el arribo. El reporte oficial destaca que, tras ser detectados por las autoridades mexicanas, los veleros fueron escoltados y recibieron acompañamiento hasta su arribo seguro.

El contexto de la operación de ayuda humanitaria se produce en momentos en que el embargo económico a Cuba, impulsado desde hace décadas por Estados Unidos, mantiene restricciones sobre el comercio y la llegada de recursos al país caribeño. Según publicó el medio, en enero de este año el entonces presidente estadounidense Donald Trump anunció la imposición de nuevos aranceles a cualquier nación que proveyera petróleo a Cuba, una decisión que se sumó a las medidas de embargo ya existentes. El objetivo de esa política, de acuerdo con la administración estadounidense, es ejercer presión para provocar cambios en el régimen político cubano.

La iniciativa “Nuestra América” representa un esfuerzo internacional para llevar suministros esenciales a Cuba a pesar de estas restricciones. El viaje de los veleros ‘Tiger Moth’ y ‘Friend Ship’, como parte de esa misión, atrajo la atención internacional por la desaparición temporal de las embarcaciones y la composición multinacional de su tripulación. La operación de búsqueda, en la que participaron autoridades marítimas de ambos países, concluyó con el hallazgo seguro de los barcos y su llegada a puerto.

Fuentes de la Secretaría de Marina detallaron en redes sociales que durante todo el proceso se mantuvo contacto con las autoridades de Cuba y con los responsables de la misión humanitaria, priorizando la seguridad del personal y de la carga solidaria. Tras varios días de incertidumbre, la confirmación del arribo fue distribuida públicamente para conocimiento de los familiares de los tripulantes y la red internacional involucrada en la misión.

El caso puso de relieve las dificultades añadidas por las condiciones políticas y económicas para el envío de ayuda a la isla, así como el papel de la cooperación marítima regional ante situaciones de emergencia. La travesía, que comenzó con la salida desde Quintana Roo, finalizó con la llegada de los nueve tripulantes y los suministros previstos para la misión, informó la Secretaría de Marina de México.