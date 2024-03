Aumentan los casos de sarampión. Esto son los síntomas a tener en cuenta

Vaccination and ImmunizationContent Type: ServiceDisease RatesBabies and InfantsFeverMeaslesChildren and Childhood

Las personas infectadas pueden contagiar el virus incluso antes de darse cuenta de que lo tienen.

Las autoridades de salud están dando la voz de alarma por la propagación del sarampión en Estados Unidos y en todo el mundo.

El lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) publicaron una advertencia sanitaria en la que instaban a las personas mayores de 6 meses que vayan a viajar al extranjero a vacunarse contra este virus altamente infeccioso. La agencia también indicó que cualquier persona que regrese a Estados Unidos desde el extranjero debe estar atenta a los síntomas del sarampión durante las tres semanas posteriores a su llegada a casa.

Esto es lo que hay que saber sobre cómo se propaga el virus y cómo lucen sus síntomas.

Cómo y cuándo se propaga el sarampión

Una de las razones por las que el sarampión es tan difícil de contener es que las personas infectadas pueden propagar fácilmente el virus sin siquiera darse cuenta de que lo tienen. Una persona con sarampión, según los CDC, puede transmitir la infección hasta cuatro días antes de desarrollar una erupción reveladora.

El sarampión se propaga cuando una persona enferma tose o estornuda, explicó Paul Offit, médico experto en vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. El virus puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada abandona una habitación. Las personas también pueden contraer el sarampión al tocar una superficie contaminada por una persona enferma y después tocarse los ojos, la nariz o la boca. "Es la más contagiosa de las enfermedades prevenibles mediante vacunación", dijo Offit.

Síntomas a tener en cuenta

Después de entrar en contacto con el virus, una persona suele tardar entre una y dos semanas en caer enferma. Los primeros síntomas suelen ser tos, secreción nasal, conjuntivitis y fiebre. Algunas personas pueden tener fiebre superior a 40 grados, lo que puede ser especialmente peligroso para los niños pequeños. Menos de una de cada 10 personas con sarampión desarrollará también diarrea, según los CDC.

"Es una enfermedad bastante incómoda", dijo Sean O'Leary, profesor especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado.

Dos o tres días después de la aparición de los primeros síntomas, las personas con sarampión pueden desarrollar pequeñas manchas blancas en el interior de la boca, a veces llamadas manchas de Koplik. Al cabo de uno o dos días por lo general aparece una erupción cutánea que suele empezar en forma de manchas rojas planas en la cara que luego se extienden al cuello, el torso, los brazos, las piernas y los pies. La erupción suele desaparecer al cabo de unos seis días, según la Organización Mundial de la Salud. Los CDC recomiendan que las personas se aíslen durante cuatro días después de que aparece la erupción, ya que pueden seguir siendo contagiosas durante ese periodo.

La mayoría de los casos de sarampión son leves, pero el virus puede provocar complicaciones graves, sobre todo en lactantes, niños muy pequeños y personas con el sistema inmunitario debilitado. La enfermedad puede ser mortal. Las mujeres embarazadas que no están vacunadas y contraen el sarampión pueden dar a luz de forma prematura o tener un bebé con bajo peso al nacer. Uno de cada 10 niños con sarampión desarrolla infección de oído. El sarampión también puede provocar neumonía, que es la causa más frecuente de muerte por sarampión en niños pequeños, y puede causar ceguera. Los niños también pueden desarrollar inflamación cerebral que puede provocar sordera o discapacidad intelectual.

La vacunación es la mejor forma de protegerse contra la enfermedad, según Offit. Los médicos suelen recomendar que se vacune a los niños a partir del año de edad, aunque en algunos casos pueden vacunarse antes. La advertencia del CDC anima a los padres que viajen al extranjero a vacunar a los bebés mayores de seis meses.

Es posible que algunas personas con sistemas inmunitarios debilitados, como las que reciben quimioterapia, no puedan vacunarse. Pero para los que pueden vacunarse, la protección suele durar toda la vida, dijo, y nunca es demasiado tarde para vacunarse.

Dani Blum es reportera de salud para el Times. Más de Dani Blum