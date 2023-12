¿Por qué las personas presentan una solicitud voluntaria de declaración de quiebra?

Es posible que la decisión de Rudy Giuliani de solicitar su declaración de quiebra le dé algo de tiempo al exalcalde de la ciudad de Nueva York para negociar sus deudas, incluidos los 148 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios que les adeuda a dos exempleadas electorales de Georgia por divulgar falsamente que intentaron robarle las elecciones de 2020 al expresidente Donald Trump.

Sin embargo, no quiere decir que vaya a hacer desaparecer la resolución del jurado.

¿Cuáles son las consecuencias de una solicitud personal de declaración de quiebra?

Una solicitud de quiebra personal, al igual que la quiebra de una empresa, por lo regular produce la suspensión de todos los procedimientos legales pendientes o acciones de los acreedores para exigir el pago de lo que se les adeuda. Por lo tanto, no es de extrañar que Giuliani haya presentado su solicitud de declaración de quiebra un día después de que una jueza federal le ordenó comenzar a efectuar pagos en relación con la indemnización por daños y perjuicios otorgada a favor de las exempleadas electorales. El trámite de quiebra puede afectar el historial crediticio de la persona y dificultarle la obtención de un préstamo o la compra de un inmueble más adelante.

¿Qué beneficios ofrece el trámite de quiebra?

Las personas físicas se declaran en quiebra cuando sus deudas superan a sus activos y no ven muchas posibilidades de que esa situación cambie en el futuro próximo. El propósito del trámite de quiebra es darle a la persona un espacio seguro para poner en orden sus asuntos y, por lo regular, elaborar un plan de pagos a acreedores.

El objetivo principal de un trámite de quiebra es darle al deudor la oportunidad de "comenzar de cero", de tal manera que esas deudas no lo agobien para siempre. En el caso de Giuliani, los documentos judiciales reflejan una valuación general de sus activos de entre 1 millón y 10 millones de dólares, mientras que sus deudas ascienden a casi 153 millones de dólares.

¿Quiénes son los acreedores en un trámite de insolvencia personal?

Los acreedores son personas, instituciones o empresas a las que el individuo que solicita el trámite les debe dinero. En un procedimiento de quiebra, por lo regular se establece el orden en que los acreedores recibirán el pago de sus créditos. Los llamados acreedores garantizados, que podrían ser los primeros de la lista, son empresas o particulares a quienes el deudor les debe alguna cantidad en relación con un bien inmueble. En un trámite de quiebra personal, el acreedor garantizado más común es algún banco que tiene una hipoteca sobre un inmueble.

Los demás adeudos en un trámite de quiebra se consideran no garantizados, pero algunos pueden tener carácter "prioritario" con respecto a otros para obtener el pago respectivo. En general, los impuestos que adeude un particular se clasifican como deudas prioritarias a acreedores. Giuliani, en el documento que presentó, indica un adeudo de casi 1 millón de dólares en impuesto sobre la renta al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por su sigla en inglés) y al estado de Nueva York.

La mayoría de las deudas de un particular se registran como adeudos no garantizados sin carácter prioritario.

Giuliani no incluyó en su lista ningún adeudo garantizado. El documento presentado incluía una lista de deudas no garantizadas y sin carácter prioritario entre las que se encuentra el pago de 148 millones de dólares ordenado por un jurado. También incluyó deudas no garantizadas ni prioritarias por alrededor de 3 millones de dólares a abogados.

¿Qué ocurre con las deudas de una persona declarada en quiebra?

Algunos procedimientos personales de quiebra incluyen la elaboración de un plan de pagos conforme al cual el particular se compromete a pagarles a sus acreedores a una tasa reducida. En general, los acreedores designados en un plan de pagos solo reciben parte de lo que se les adeuda.

En la quiebra, algunas deudas pueden cancelarse, es decir, el particular ya no tendrá la obligación de pagarlas. Por lo regular, en este grupo se encuentran las deudas de tarjetas de crédito, deudas de tipo médico y préstamos no garantizados con inmuebles.

Una hipoteca puede cancelarse en algunos procedimientos de quiebra, pero en general, el particular puede perder el título de propiedad sobre su casa. Lo mismo aplica en el caso de un préstamo automotor. Los pagos de manutención para hijos y de préstamos estudiantiles, así como sanciones de lo penal e impuestos sobre la renta por lo regular no pueden cancelarse en el caso de quiebra.

Algunas sentencias de lo civil pueden cancelarse parcialmente. Pero cualquier sentencia relacionada con conductas dolosas no puede cancelarse y, en el caso de Giuliani, es posible que la resolución del jurado a favor de las exempleadas electorales caiga en esta categoría.

Lindsey Simon, profesora de Derecho Corporativo y Quiebras en la Escuela de Derecho de la Universidad Emory, señaló que quizá Giuliani no pueda cancelar la cantidad ordenada por el jurado. No obstante, indicó que el trámite de quiebra le podría dar tiempo "para llegar a algún acuerdo".

Rudy Giuliani, abogado personal de Donald Trump tras las elecciones de 2020, dialoga con periodistas frente a la prisión del condado de Fulton en Atlanta después de su ingreso el 23 de agosto de 2023. (Kendrick Brinson/The New York Times).