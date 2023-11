Lo que dicen la historia y el presente sobre el estado real de la economía de Estados Unidos

Una mujer hace la compra en un mercado en el barrio de Mount Pleasant, en Washington, Estados Unidos. REUTERS/Sarah Silbiger/Archivo

Desde las grandes victorias electorales demócratas del martes, he estado viendo algunas especulaciones en el sentido de que las elecciones de 2024 podrían estar marcadas por un efecto de cola inversa: que el presidente Biden, cuyos números en las encuestas supuestamente se han visto afectados por una mala economía, podría ser levantado. por candidatos locales que han estado acumulando victorias en cuestiones sociales.

Bueno, he estado profundizando en algo de historia económica y política (que es, después de todo, la mayor parte de lo que tenemos que hacer en estos asuntos) y estoy teniendo algunos problemas con esta narrativa.

En primer lugar, Biden, de hecho, no está presidiendo una mala economía. Por el contrario, las noticias económicas han sido notablemente buenas y la historia ayuda a explicar por qué.

No obstante, muchos estadounidenses dicen a los encuestadores que la economía está mal. ¿Por qué? No creo que lo sepamos realmente; lo que podemos decir es que la experiencia histórica arroja un poco de agua fría sobre una visión popular sobre las fuentes del descontento estadounidense.

Finalmente, ¿podría Biden haber aplicado políticas alternativas que lo hubieran dejado en una mejor posición política? Las lecciones de la historia sugieren que no. Si las percepciones económicas son un gran problema para los demócratas el próximo año (lo cual está lejos de ser seguro), esto puede ser más una cuestión de mala suerte que de malas políticas.

Comience con el estado de la economía. La simple realidad del año pasado es que Estados Unidos ha logrado lo que muchos economistas, quizás la mayoría, consideraban imposible: una gran caída de la inflación sin una recesión o incluso un gran aumento del desempleo. Si no confían en mí, escuchen a Goldman Sachs, que el miércoles publicó un informe titulado “La parte difícil ha terminado”, señalando que estamos logrando combinar una rápida desinflación con un crecimiento sólido, y que espera esta feliz combinación. lo opuesto a la estanflación: continuar.

¿Qué salió bien? En 2021, los economistas de la administración Biden publicaron un ensayo sobre episodios históricos de inflación, argumentando que el paralelo más cercano a los acontecimientos actuales fue el aumento de la inflación después de la Segunda Guerra Mundial, que disminuyó después de que la economía resolvió las perturbaciones de la guerra y se reajustó a la producción en tiempos de paz. Ese análisis pareció demasiado optimista por un tiempo, ya que la inflación subió mucho más durante mucho más tiempo de lo que esperaba el Consejo de Asesores Económicos.

Sin embargo, en este punto, cuando un aterrizaje suave parece cada vez más plausible, parece como si el consejo, aunque subestimó el tamaño y la duración del shock, entendiera bien la historia básica.

Sin embargo, los votantes no están contentos. La historia más extendida que he escuchado es que a la gente no le importa el hecho de que los precios se hayan estabilizado; están enojados porque los precios no han vuelto a bajar a sus niveles pre-pandémicos.

Esto tiene cierto sentido psicológico. En septiembre, los precios al consumidor eran alrededor de un 19 por ciento más altos que en vísperas de la pandemia. Los salarios promedio también aumentaron, aproximadamente en la misma cantidad, y los salarios de los trabajadores no supervisores (la gran masa de la fuerza laboral) aumentaron considerablemente más. Pero siendo la naturaleza humana lo que es, es natural que las personas sientan que obtuvieron mayores ingresos, sólo para que la inflación les arrebate sus ganancias. Y sermonear a los votantes sobre por qué esa es la manera incorrecta de pensar no es, digamos, una estrategia política prometedora.

Pero aquí es donde entran mis dudas históricas.

Esta no es la primera vez que vemos un aumento temporal de los precios que se estabilizaron pero nunca volvieron a bajar. Lo mismo sucedió después de la Segunda Guerra Mundial y nuevamente durante la Guerra de Corea, siendo este último aumento aproximadamente del mismo tamaño que el que hemos visto desde 2020. Desafortunadamente, no tenemos datos sobre la confianza del consumidor para la década de 1940, aunque algunos politólogos Creemos que la economía en realidad ayudó a Harry Truman a obtener su sorpresiva victoria electoral en 1948. Pero sí tenemos esos datos para principios de la década de 1950, y sugieren que la gente estaba relativamente optimista sobre la economía a pesar de los precios más altos. ¿Por qué esta vez debería ser diferente?

Además, parece digno de señalar que muchos votantes tienen opiniones evidentemente falsas sobre la economía actual: creen, en particular, que el desempleo, que está cerca de su nivel más bajo en 50 años, en realidad está cerca de su nivel más alto en 50 años.

Independientemente de lo que esté sucediendo realmente, ¿hubo algo que Biden o la Reserva Federal podrían haber hecho para apaciguar a los votantes?

Así es como lo pienso: las interrupciones en la cadena de suministro causadas por la pandemia hicieron inevitable que los precios de algunos bienes aumentaran drásticamente. La única manera de haber evitado la inflación general habría sido forzar importantes recortes de precios para otros bienes y servicios.

Y todo lo que sabemos de la historia sugiere que tratar de imponer la deflación (caída de precios) en grandes partes de la economía habría tenido efectos desastrosos en el empleo y la producción, algo así como la silenciosa depresión que Gran Bretaña se infligió después de la Primera Guerra Mundial cuando intentó Volver al patrón oro de antes de la guerra.

Entonces, ¿qué va a pasar realmente en las próximas elecciones? No tengo ni idea, y tú tampoco. Lo que puedo decir es que si cree que Biden cometió errores enormes y obvios en política económica y fácilmente podría haberse colocado en una posición mucho mejor, probablemente no haya pensado detenidamente en esto.