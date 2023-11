El padre del futbolista Luis Díaz es liberado en Colombia

ColombiaDiaz, Luis (1997- )Kidnapping and HostagesNational Liberation Army (Colombia)Diaz, Luis Manuel (d 2015)Liverpool (Soccer Team)Defense and Military ForcesPolitics and GovernmentPetro, GustavoVenezuela

Luis Manuel Díaz, padre de la estrella del fútbol colombiano, fue secuestrado hace 12 días por un grupo guerrillero denominado Ejército de Liberación Nacional.

El padre de Luis Díaz, estrella colombiana de fútbol y jugador del club inglés Liverpool, fue liberado el jueves tras haber sido secuestrado por un grupo guerrillero, informaron las autoridades colombianas.

"Registramos con alegría la liberación de don Luis Manuel Díaz", dijo la delegación del gobierno colombiano en la Mesa de Diálogos de Paz en un comunicado el jueves por la mañana. "Esperamos que recobre pronto su tranquilidad, alterada por un hecho que nunca debió ocurrir".

No quedó claro de inmediato qué es lo que se había dado a cambio por la libertad de Díaz, ni si había ocurrido algún intercambio.

Los padres de Díaz fueron secuestrados el 28 de octubre por hombres armados en una gasolinera de su ciudad natal, Barrancas, Colombia. Su madre, Cilenis Marulanda, fue rescatada horas después, pero su esposo, Luis Manuel Díaz, permaneció cautivo.

La Policía Nacional de Colombia y el ejército se movilizaron para encontrar a Díaz ante el temor de que los secuestradores pudieran habérselo llevado desde Barrancas, que está en La Guajira, una región del norte de Colombia, a través de la frontera con Venezuela.

Cinco días después, el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero, asumió la responsabilidad del secuestro. Este grupo, conocido como ELN, es el mayor grupo rebelde que queda en el conflicto interno de Colombia, que dura ya 60 años, y opera en las zonas rurales.

En un anuncio publicado por medios de comunicación locales, José Manuel Martínez Quiroz, identificado como comandante del frente norte del ELN, dijo que el grupo tenía comandos con "misiones económicas y uno de ellos" se llevó a Díaz, conocido como Mane. Pero dijo que lo liberarían porque era familiar del "gran deportista que queremos todos los colombianos".

Aunque en Colombia los secuestros motivados por la extorsión y el cobro de rescate han resurgido en los últimos años tras una pausa, el comunicado inicial del ELN no exigía nada a cambio de la liberación de Díaz.

Tres días después, el ELN culpó al ejército colombiano del retraso. En un comunicado, el grupo dijo el domingo que intentaba evitar incidentes con las autoridades colombianas, pero que la zona seguía militarizada con sobrevuelos y la llegada de tropas. La situación, dijo, "no permite la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura".

Al día siguiente, el ejército anunció que se retiraba de la región en la que se creía que estaba retenido Díaz, y quien, según la prensa local, tiene 56 años. Pero cuando el martes aún no había sido liberado, Otty Patiño, el principal negociador de Colombia en los diálogos de paz con el ELN, dijo a los periodistas que no había "ninguna excusa" para el retraso. Afirmó que el grupo guerrillero había estado en contacto con las Naciones Unidas y la Iglesia católica.

El secuestro captó la atención de un país de casi 52 millones de habitantes, no solo porque el fútbol es el deporte más popular a nivel nacional, sino también porque avivó la preocupación por el aumento de la inseguridad y dudas sobre si el gobierno estaba haciendo lo suficiente para detenerla. En solicitudes públicas y en marchas en la ciudad natal de Díaz, los colombianos pidieron la liberación de su padre.

El gobierno colombiano, en la presidencia de Gustavo Petro, había estado negociando un tratado de paz con el ELN, y en agosto iba a comenzar un alto al fuego de seis meses. Pero tras el secuestro de Díaz, Petro dijo que el ELN había cometido un acto que "va contra el mismo proceso de paz".

El jefe máximo del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, conocido por su alias Antonio García, dijo en un comunicado, según informes locales, que el secuestro del mayor de los Díaz había sido "un error" y calificó a su hijo, de 26 años, de símbolo para Colombia.

El joven Díaz, conocido como Lucho, ha brillado con la selección nacional de su país. Pasó de jugar en el equipo indígena de su localidad a hacerlo en clubes más grandes de Colombia, y finalmente aterrizó en el Liverpool con un contrato valorado en más de 60 millones de dólares. El padre de Díaz fue un talentoso jugador aficionado en Barrancas y entrenó a su hijo.

El jugador del Liverpool no jugó el primer partido tras el secuestro de su padre, pero volvió a la cancha el domingo. Tras marcar el gol del empate en el último minuto del partido contra el Luton, (1-1), se levantó la camiseta para mostrar una prenda interior en la que se leía "Libertad para papa".

Tras el partido, rogó que liberaran a su padre.

"Cada segundo, cada minuto crece nuestra angustia", escribió en un comunicado. "Mi madre, mis hermanos y yo estamos desesperados, angustiados y sin palabras para describir lo que estamos sintiendo. Este sufrimiento sólo terminará cuando lo tengamos de vuelta en casa".

