La victoria que Hamas ya logró: cuando la barbarie tiene una lógica revolucionaria

En 2014 se formó un nuevo Estado en el corazón de Medio Oriente. Tenía una capital, un gobierno, un ejército y casi 12 millones de súbditos, una población mayor que la de Jordania o Israel. También tenía un compromiso con la carnicería, el salvajismo y la violencia fanática que rápidamente le granjeó la enemistad de todo el mundo civilizado.

Esa enemistad universal hacía difícil imaginar cómo este Estado de muchos nombres -Estado Islámico, ISIS, Daesh- podría sobrevivir mucho tiempo. En ese momento, ofrecí una analogía especulativa con los bolcheviques en Rusia, otro grupo despiadado de terroristas revolucionarios que se enfrentaron al oprobio general y a las intervenciones extranjeras, pero sobrevivieron para gobernar Rusia durante varias generaciones.

Pero al final se desarrolló el escenario más plausible. Al rechazar incluso un atisbo de moderación, al sacudir la conciencia del mundo mientras buscaba la confrontación directa con el poder occidental, el Estado Islámico disfrutó de un auge temporal de reclutamiento seguido de una aplastante extirpación. Incluso un imperio estadounidense debilitado en un mundo más multipolar fue capaz de trazar un círculo alrededor de su barbarie y devolverlo a la apatridia por la fuerza de las armas.

Ese antecedente planea sobre la actual crisis en Israel y el territorio palestino. Las atrocidades perpetradas por Hamas contra israelíes inocentes -las películas snuff, las mutilaciones y el deleite en la simple crueldad- inspiraron analogías inmediatas con las depredaciones del Estado Islámico. También plantearon una pregunta sobre la estrategia de Hamas. ¿Era esto, como algunos afirmaban, un salto desesperado pero calculado a la barbarie, emprendido con la teoría de que sólo la verdadera crueldad produciría el tipo de reacción israelí necesaria para frustrar la pacificación entre Israel y sus vecinos árabes?

O, alternativamente, ¿fue una prueba de que Hamas no tenía ningún plan estratégico normal? Tal vez, al igualar las crueldades del Estado Islámico, también igualó la locura autodestructiva de ese régimen. Tal vez, como escribió Yair Rosenberg de The Atlantic, las masacres “no tenían su origen en la estrategia, sino en el sadismo”.

No creo que tengamos que elegir totalmente entre estas alternativas. Los movimientos radicales son a menudo multivalentes, con sádicos motivados ideológicamente y apostadores con mentalidad estratégica que convergen en el mismo plan a pesar de autocomprensiones algo diferentes.

Pero hay otra forma de pensar en la violencia extrema como estrategia, una con implicaciones más amplias que sólo sus efectos potenciales sobre la política israelí y el acercamiento saudí-israelí.

Sí, un movimiento que llega deliberadamente a los extremos se arriesga al escenario del Estado Islámico, en el que te aíslas tan completamente que acabas primero deslegitimado moralmente y luego acorralado y destruido. Está claro que ese es el riesgo que corre ahora Hamas. No sólo ostentaba el poder en la Franja de Gaza, sino que gozaba de cierto tipo de legitimidad, un grado de favor con partes de la izquierda occidental y del mundo árabe que el Estado Islámico nunca disfrutó ni buscó. Y al abrazar la violencia bárbara, se mostró dispuesto a prender fuego a esa legitimidad.

Pero supongamos que enciendes la cerilla, cruzas la línea, dejas atrás al mundo civilizado, y muchos de tus aliados simplemente... ¿se quedan contigo? Supongamos que conviertes el sur de Israel en un matadero, y no terminas como el Estado Islámico a partir de entonces. Supongamos que, en lugar de eso, la mayoría de tus simpatizantes simplemente se van a sus rincones habituales, algunos poniendo excusas y restando importancia a la violencia, otros comprometiéndose plenamente con la gloria de tu causa.

Entonces, como escribió Damir Marusic en un inquietante ensayo la semana pasada, has conseguido una “legitimidad revolucionaria” que antes no tenías. Has abrazado un inmoralismo radical y has obligado a tus partidarios a reescribir su propia moralidad, a excusar o abrazar o (como suele ocurrir) a excusar primero y abrazar después. Este proceso, señaló Marusic, efectivamente “asfixia cualquier programa político que sea menos extremo que la agenda revolucionaria”. Y cierra salidas para sus aliados en el futuro. Habiéndote seguido hasta aquí en la oscuridad, cada nuevo paso se hace más natural, cada paso atrás más difícil de dar.

¿Lo ha conseguido Hamas en general? No. Dentro de gran parte de la clase política occidental, ha perdido claramente la modesta legitimidad de la que gozaba anteriormente, horrorizando a los líderes europeos y al centro-izquierda estadounidense más proisraelí, y quedando geopolíticamente expuesto a medida que Israel avanza en su desmantelamiento.

Pero no tan expuestos como el Estado Islámico, ni siquiera cerca. Hamas y sus terroristas han mantenido o ampliado su apoyo popular en todo el mundo musulmán, han hecho que figuras poderosas como el turco Recep Tayyip Erdogan salieran corriendo en su defensa, han convocado a manifestantes e inspirado una oleada de antisemitismo en ciudades occidentales, y han conservado diversas formas de simpatía dentro del complejo activista-académico.

Todo esto tiene que contar como una victoria provisional -quizá una victoria que será engullida por la destrucción militar y política de Hamas; quizá un golpe que no merece la pena.

Pero se puede ver, por ahora, la forma de un oscuro triunfo estratégico que sólo la violencia extrema podría obtener.

