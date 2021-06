Especial para Infobae de The New York Times.

La película generó malestar por presentar actores latinos de piel clara en los papeles principales, a pesar de la prevalencia de latinos de piel oscura en el barrio donde se rodó.

Lin-Manuel Miranda reconoció las críticas de que la adaptación cinematográfica de su musical In the Heights no había representado adecuadamente a la población afrolatina de piel oscura de Washington Heights, el barrio del Alto Manhattan en el que está ambientado, y también se ha disculpado por quedarse corto al “intentar pintar un mosaico de esta comunidad”.

La película, adaptación del musical de Broadway, ganador de un Tony por mejor guion, sobre el propietario de una bodega que sueña con volver a República Dominicana, se estrenó en los cines y en HBO Max la semana pasada, obteniendo críticas positivas y elogios por todo lo alto.

Sin embargo, la película también suscitó críticas en internet por la decisión de los cineastas de seleccionar actores latinos de piel clara para los papeles principales, a pesar de la prevalencia de latinos de piel oscura en el barrio donde se rodó la película.

Miranda, que formó parte del equipo creativo de la película, dijo en su declaración que estaba prestando atención a las opiniones en línea, incluidas las muestras de pesar y frustración por el colorismo y por “sentirse aún invisibles” en la película.

“Empecé a escribir In the Heights porque no me sentía visto”, escribió Miranda en un comunicado publicado en Twitter el lunes por la noche. “Y durante los últimos 20 años todo lo que quería era que nosotros —TODOS nosotros— nos sintiéramos vistos”.

“He oído que sin suficiente representación de afrolatinos de piel oscura”, continuó, “la obra se siente explotadora de la comunidad que tanto queríamos representar con orgullo y alegría”.

“En los comentarios puedo escuchar el pesar y la frustración por el colorismo, por sentirse aún invisibles”, dijo en el comunicado.

La película, un proyecto que tardó una década y que tuvo un presupuesto de 55 millones de dólares, fue protagonizada por Anthony Ramos como el dueño de la bodega, Melissa Barrera como una aspirante a diseñadora de moda y Leslie Grace como Nina, una estudiante de Stanford en dificultades.

En una entrevista reciente, la guionista de la película, Quiara Alegría Hudes, habló de la decisión de hacer de Nina un personaje afrolatino en la versión cinematográfica. “Quería hacer conscientemente que Nina fuera afrolatina en esta versión de In the Heights. Desde que estrenamos el espectáculo en Broadway, se ha producido esta conversación nacional en torno a las microagresiones y cosas realmente interesantes que siento que serían aplicables a la situación de Nina”.

Corey Hawkins, que interpreta al interés amoroso de Nina y empleado del servicio de taxis de su padre, es negro, pero no latino (algunos también criticaron a los realizadores por eliminar un punto de la trama, que había existido en el musical, en el que el personaje de Hawkins dice que el padre de Nina no cree que sea lo suficientemente bueno para ella).

Felice León, productora de video de Root, abordó la cuestión en una reciente entrevista con el director de la película, Jon M. Chu, y algunos de los actores principales, diciendo: “Como mujer negra de ascendencia cubana, específicamente de la ciudad de Nueva York, sería negligente por mi parte no reconocer el hecho de que la mayoría de sus actores principales son personas latinas de piel clara o blanca”.

León reconoció que había varios bailarines negros de fondo y mujeres negras en las escenas situadas en la peluquería, una especie de centro social para las mujeres del barrio, pero que faltaban intérpretes negros en los papeles principales.

“Queremos ver afropanameños, cubanos negros, dominicanos negros”, dijo. “Eso es lo que queremos ver, y eso es lo que anhelábamos”.

Chu dijo que era un tema que los cineastas habían discutido, pero que “al final, cuando estábamos mirando el reparto, tratamos de conseguir a las personas que eran mejores para esos papeles”.

En la entrevista, Grace, que es afrolatina, respondió: “espero ver a mis hermanos y hermanas más oscuros que yo dirigiendo estas películas”.

La discusión sobre In the Heights se desarrolla en un momento en el que la escasa representación de los latinos en Hollywood ha suscitado un mayor escrutinio, lo que ha dado lugar a llamados a cambiar.

Un estudio del Writers Guild of America West publicado el año pasado reveló que, si bien los latinos representan el 18,3 por ciento de la población, son solo el 4,7 por ciento de los guionistas de largometrajes y el 8,7 por ciento de los guionistas de televisión. La Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad del Sur de California describió esa falta de latinos tanto detrás como delante de la cámara como “una exclusión” en un estudio de 2019.

Algunos saltaron en defensa de Miranda, señalando que se ha esforzado durante mucho tiempo para presentar elencos diversos en Broadway y en Hollywood, y que In the Heights celebra a las comunidades latinas de una manera que rara vez se ha visto en el cine y la televisión.

Las declaraciones de Miranda reflejaron la tensión de intentar celebrar la película —con su estreno estelar en la apertura del 20º Festival de Tribeca— y al mismo tiempo hacer frente a las críticas que ha recibido.

“Estoy tratando de tener espacio tanto para el increíble orgullo de la película que hicimos”, escribió, “como para ser responsable de nuestras carencias”.

Michael Paulson colaboró con reportería.

Michael Paulson colaboró con reportería.