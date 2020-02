“Todos los días me preocupa que mi hijo llegue a morirse en mi barriga. Me preocupa que, si es un parto prematuro, no pueda sobrevivir”, dijo Huang por teléfono. “Me preocupan los gastos financieros, si tengo que hacer diálisis o incluso someterme a un trasplante de riñón, me preocupa traer a mi hijo al mundo si presenta una anormalidad”.