¿Entonces qué pueden hacer las plataformas? Primero, pueden llenar el vacío de información pública en torno a las políticas del discurso de odio. Aunque las plataformas han estado mejorando en cuanto a hacer compromisos más amplios en contra del odio, como el anuncio reciente de Facebook sobre adoptar una vista más amplia del discurso de odio y el contenido relacionado con el extremismo, lo que falta es la perspectiva en primer plano. Los términos de servicio de la empresa no explican cómo, en la práctica, deciden si el contenido no histórico es de odio o ya no lo es. No establecen cómo los cambios de contexto afectan sus operaciones. El público no sabe si las compañías reconsideran sus medidas ni —lo más importante— los contextos de cómo podría ocurrir eso.