Trump, cuya miríada de declaraciones falsas y mentiras públicas se ha catalogado extensamente, dista de haber ocasionado este fenómeno por sí solo, pero lo ejemplifica mejor que nadie; es la prueba Rorschach de la verdad, el punto de referencia de la gente para elegir su argumento. La mayoría de los estadounidenses les dicen a los encuestadores que no creen lo que dice el presidente, pero una minoría importante considera que dice la verdad en un sentido más amplio, que dice en voz alta lo que otros no se atreven, incluso si no se sujeta a hechos específicos.