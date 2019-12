Ese es el mensaje detrás de una campaña publicitaria por parte del Center for Consumer Freedom (Centro para la Libertad del Consumidor), una firma de relaciones públicas cuyos partidarios financieros han incluido a productores de carne y otros en la industria alimentaria. En semanas recientes, el grupo ha publicado anuncios de plana completa en The New York Times y otros diarios con el fin de plantear preocupaciones de salud acerca de los sustitutos de carne hechos a base de plantas, como las hamburguesas Impossible Burger y Beyond Burger, que están diseñadas para tener la apariencia, el sabor e incluso sangrar como la carne de verdad.