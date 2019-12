En una foto del Anuario 2018, una copia de su libro que conmemora a las 37 personas asesinadas en tiroteos escolares en 2018. Copias del libro, creado por un grupo que incluye a un sobreviviente de Parkland, una madre de Sandy Hook y varias organizaciones sin fines de lucro, serán enviadas a todos los senadores de Estados Unidos, a todos los gobernadores, a cada uno de los candidatos presidenciales del 2020 y al presidente Donald Trump. (vía The 2018 Yearbook vía The New York Times)