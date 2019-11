Ahora muchos estados exigen que, una vez que se les entregan los resultados a las mujeres que se hacen mastografías, se les informe que su tejido mamario es denso, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos está desarrollando lineamientos similares. Sin embargo, prácticamente no hay una orientación acerca de lo que deben hacer las mujeres al respecto. El Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología no recomienda el uso rutinario de análisis adicionales posteriores a la mastografía en mujeres que no presentan síntomas u otros factores de riesgo, aunque muchas pacientes son remitidas a un análisis adicional.