“Grandes combatientes. Me agradan mucho”, dijo Trump sobre los kurdos en septiembre de 2018. “Estamos intentando ayudarlos mucho. No olviden que es su territorio. Combatieron junto a nosotros, murieron junto a nosotros, perdimos a decenas de miles de kurdos en el combate contra el Estado Islámico de Irak y el Levante”, dijo, haciendo referencia al EI con un nombre alterno. “Son grandes personas, y no lo hemos olvidado”.