Rolf Bäcker, musicólogo y profesor de la ESMUC que ha estudiado flamenco, me contó una historia divertida sobre un experto de jazz portugués que una vez decidió echarle un vistazo al flamenco en Sevilla. El experto salió del tablao llorando: no pudo entender los ritmos. Cada estilo de flamenco, o “palo”, está asociado no solo con una clase particular de melodía y armonía, sino también con un patrón métrico específico. Muchos “palos” tienen acentos y pulsos cambiantes conocidos como compases de amalgama, los cuales pueden sonar como medidores fusionados: un compás 3/4, por ejemplo, combinado con un 2/4. “Es super difícil para alguien que no viene de escuchar ritmos de amalgama”, me dijo Rosalía desde el sofá de terciopelo de su hotel.