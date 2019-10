— Configuré mi historial de búsquedas para que se borre de manera automática. Casi no uso el Asistente de Google y no visito Google Noticias, es decir, no me beneficio de recomendaciones personalizadas. Sin embargo, a menudo uso Google Maps, y es útil tener un historial reciente de esas búsquedas para volver a visitar destinos. Así que, configuré Actividad web y de aplicaciones para que los borre en automático después de tres meses.