Me he asegurado de que asista a todas sus citas rutinarias al veterinario y de que tenga todas las vacunas que se recomiendan ahora para evitar enfermedades debilitantes, pero al leer un libro muy completo para preparar esta columna, “Good Old Dog”, del cuerpo docente de la Facultad de Medicina Veterinaria Cummings de la Universidad Tufts, me di cuenta de que hasta ahora he cometido un error importante: jamás le he lavado los dientes a Max II. Jean Joo, quien se capacitó en odontología veterinaria en Tufts, señala que, aunque los perros por lo general no presentan caries, son propensos a la gingivitis, que puede ocasionar la pérdida de piezas dentales y permitir que bacterias nocivas entren en el torrente sanguíneo.